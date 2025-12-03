«Много матерящихся. Плюются и сморкаются»: горожане поддержали раскритиковавшую Ярославль сибирячку

Сибирячка Анна, которая жила в Краснодарском крае, в 2022 году переехала в Ярославль и поделилась своими впечатлениями от города. Гостья увидела в столице Золотого кольца больше минусов чем плюсов — грязь, дорогую недвижимость, плохую медицину, пробки, неадекватных водителей, нехватку фермерских продуктов на рынках. Сами жители Ярославля Анне показались скуповатыми и подозрительными. В итоге через два года женщина с семьей уехала в соседний регион, где жить ей нравиться гораздо больше.

Под публикацией набралось более 400 комментариев. Мы посмотрели, что пишут ярославцы.

«Сделали из города бизнес-центр. Души нет!»

Ярославцы во многом согласились с героиней публикации. В частности, те, кто живет в городе давно, считают, что Ярославль теряет былую привлекательность.

«Живу в Ярославле всю жизнь! Ярославль развивается. Но сейчас в угоду частникам и коммерсам власти сделали из него бездушный бизнес-центр. Города уже нет, души нет!» — пишут в комментариях.

Многие отмечают, что на улицах не хватает зелени.

«В СССР был красивый зеленый город, сейчас превратился в бетонные джунгли с массовым уничтожением деревьев», — жалуются ярославцы.

«Грязища знаменитая. Приезжие замечают сразу»

Досталось в комментариях ярославскому климату и состоянию улиц и дворов.

«Климат не самый лучший — зима долгая и слякотная, солнце полгода почти не показывается», — констатируют читатели.

«Грязища в Ярославле знаменитая. Местные жители уже привыкли к этому и не особо замечают, но приезжие замечают это сразу», — пишут в комментариях.

«Наш двор превратился в полосу препятствий, постоянно что-то разрыто коммунальщиками. Положат новый асфальт — и тут же разроют. Уже и не восстанавливают. И это не самые задворки, а Московский проспект под носом у администрации района», — привели пример жители.

Также горожане жалуются на темноту и непроходимые лужи в самом центре города:

«Почему на улицах вечерами так темно, что люди с крайнего севера пугаются? Почему горожане даже при небольшом дожде вынуждены в самом центре через лужи и слякоть пробираться?» — возмущаются читатели.

«Одухотворенные лица только в буфете»

Многие согласились с критикой в адрес самих горожан. В комментариях отмечают, что культура ярославцев не на высоте. Приводят в пример то, что почти никто не уступает места в транспорте, многие матерятся.

«Очень много матерящихся прилюдно. Плюются и сморкаются на улицах города», — пишут под статьей.

«Люди поголовно завистливые и не умеющие радоваться за других. Это сильно бросается в глаза», — добавил еще один читатель.

«А вот то, что в театр теперь ходят в джинсах и кроссовках, девочки под выпускные платья надевают кроссовки стоптанные, в кинотеатрах жрут, сидят в телефонах и разговаривают почти в голос — это по-вашему культура? В театр ходить стало противно — одухотворенные лица только в буфете и встретишь», — высказался еще один гость нашего сайта.

«Очень похабно одеваются в Ярославле. Нет стиля и аккуратности в образах. У большинства деревенское наречие», — оставил критический комментарий еще один подписчик.

«Одни тупят, другие творят несусветные глупости»

Мнения по поводу особенностей вождения в Ярославле разошлись.

«В южных регионах гоняют, бибикают, подрезают», — сравнила Ярославль с Краснодарским краем одна из читательниц.

«Я 30 лет за рулем, на моих глазах город наполнялся частными автомобилями. Соглашусь, плохо водят машины. Одни откровенно тупят, другие творят несусветные глупости на психозе, создавая аварийные ситуации», — поддержал мнение Анны другой горожанин.

«Не видел местного картофеля»

Также споры вызвало утверждение, что на ярославских рынках мало фермерских продуктов.

«Про рынки не согласна. Продают то, что рядом производят», — прокомментировала ярославна.

«У нас есть местная картошка? Где выращивают? Лет 20, если не больше, не видел местного картофеля. Я не считаю, когда люди ведерко или мешок, выращенный на своём огороде, продают», — высказал противоположное мнение другой читатель.

«Фермерская продукция всегда и везде для среднего класса. А Ярославль — не город среднего класса. Это слабонаселенный город бюджетников и работяг. Отсюда все недостатки», — рассуждают в комментариях.

«Становится только лучше»

В целом есть согласные и не согласные с мнением Анны.

«Со всем согласен. Город очень грязный. Точечные застройки парализуют дороги. Цены на жилье — жесть. Водители — хамло, один из десяти только уступит. Но хуже всего медицина — это прямо в точку. Бесплатная — полный ноль, ее просто нет, а в платной даже за деньги не хотят лечить», — поддержал героиню публикации один из ярославцев.

При этом также многие не соглашаются с позицией сибирячки, защищая свой город.

«Да, в городе есть проблемы, но не настолько, чтобы в каждом абзаце были только минусы. Про „завышенные“ цены на жильё в центре: а где в центре крупного города они низкие? В Новосибирске, к слову, аренда в приличных районах тоже не по 20 тысяч. Школы есть прекрасные и отлично оборудованные. Полно хороших клиник», — пишут в комментариях.

«За последние пару лет мой двор отремонтировали полностью (от асфальта до детской площадки). Постоянно проводят какие-то городские мероприятия, открываются новые заведения. Не вижу чего-то, что ухудшалось бы лично для меня. Наоборот становится только лучше», — высказал свою позицию еще один читатель.

«Для хорошей жизни всё есть… Работы полно, женщины красивые, вкусных продуктов местного производства не выберешь, развлечения на любой вкус и кошелек. Университеты дают нормальное образование, неплохая медицина, красивые реки и природа. Если человек с руками и головой — сказка, а не место!», — хвалят Ярославль.

В защиту города высказались даже такие же переехавшие их других мест.

«Я переехала в Ярославль три года назад из Нижнего. Пробок нет. Люди прекрасные, вежливые, тактичные. Школы, как и везде. Городу не хватает благоустройства, но много уже сделано и будет еще лучше. Медицина намного лучше, чем в Нижнем», — написала в нашем телеграм-канале Ольга Кузьмичева.