«Люди скуповатые, пробки, грязь»: почему сибирячка сбежала из Ярославля, прожив здесь два года

Ярославль не понравился сибирячке, жившей до этого в Краснодарском крае

Сибирячка Анна два года прожила в Ярославле, а потом сбежала в соседний регион. Женщина рассказала, почему решила уехать из столицы Золотого кольца России.

«Шприцы валялись на лестнице»

Анне 37 лет, родом она из Новосибирска, но до переезда в Ярославль уже успела попутешествовать. В частности, пожила в Краснодарском крае. В 2022 году мужу Анны предложили работу в Ярославле и семья собрала чемоданы.

«Когда мы приехали, город только начинали облагораживать. Дворы были неухоженные, дороги в жутком состоянии, везде грязь и мусор. На проспекте Ленина, недалеко о которого мы снимали жилье, помойки кишели крысами. Шприцы валялись даже у нас в доме на лестнице. Плюс каждое утро ощущался едкий запах. Мы предполагали, что он шел от какого-то производства», — рассказала Анна.

Со временем, по словам женщины, город стал чище, дороги лучше.

«Нам очень нравилась набережная, прогулки по центру. Сейчас открылось много новых ресторанов и кафе», — констатировала она.

Приехавшим показался необычным ярославский климат.

«Зима теплее, чем в Сибири. Снега мало, больше льда. Поразили ледяные дожди — такого раньше не встречали», — поделилась Анна.

Дорогое жилье и «убитая» школа

Однако минусов в Ярославле для женщины оказалось больше, чем плюсов. Например, по мнению сибирячки, цены на жилье в Ярославле неоправданно завышены.

«Нам, можно сказать, повезло. Мы нашли квартиру площадью 45 квадратных метров за 20 тысяч рублей в месяц. Это была однушка с большой кухней. Смотрели другие варианты, но там цены были гораздо выше — 30-40 тысяч рублей в месяц. Не каждый потянет такие расходы», — поделилась Анна.

Сын женщины ходил в школу в Ленинском районе. Анна говорит, что состояние учебного учреждения оставляет желать лучшего.

«В ней работают чудесные люди, нет такой переполненности классов, какая иногда встречается в Краснодаре, когда набирают по 40 человек. Но вот техническое состояние плачевное — школа давно нуждается в ремонте», — поделилась женщина.

Уровень платной медицины в Ярославле Анне показался невысоким.

«Специалисты низкоквалифицированные. Боюсь представить, что в бесплатных поликлиниках», — высказалась она.

«Неадекватные водители»

Также сибирячку, которая передвигалась по городу в основном за рулем, раздражали пробки, нехватка парковок и неадекватные водители.

«В Краснодаре тоже адские пробки, водители любят сигналить. В Ярославле пробки меньше, но тоже есть. Многие водители очень долго заезжают в карманы и дворы, не дают выехать, не пропускают, кольца проезжают не пойми как, создавая помехи и аварии», — раскритиковала сибирячка ярославцев.

Кроме того, по мнению Анны, в Ярославле нет приличного продуктивного рынка.

«Мы были на Центральном, Угличском, Дзержинском рынках — ассортимент небогатый, очень мало фермерских товаров. С южными рынками нет сравнения. Ярославлю нужен красивый современный рынок хотя бы в центре города, чтобы можно было и продукты купить, и перекусить на фудкорте», — считает Анна.

Сами ярославцы показались сибирячке не злыми, но скуповатыми и подозрительными.

«Многие приехали из деревень. Отсюда и соответствующая культура поведения», — констатировала она.

В итоге, прожив два года в Ярославле, при первой возможности семья уехала. Сейчас Анна с мужем и сыном живут в Вологде. Говорят, что город меньше, но для них комфортнее, чем Ярославль.