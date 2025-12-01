«Ума нет, вот и живу»: в Ярославле умерла старейшая россиянка. Ее история — видео

1 декабря 2025 года в Ярославле скончалась старейшая жительница России Клавдия Михайловна Гадючкина. Ей было 116 лет. Ярославна несколько лет назад попала в список старейших людей мира.

Редакция 76.RU не раз бывала в гостях у долгожительницы. Публикуем историю уникальной ярославны, а также ее отношение к возрасту — в нашем видео выше .

«Для нас она была не просто рекордсменом — она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны. Вечная память», — рассказал губернатор Михаил Евраев.