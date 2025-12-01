«Ума нет, вот и живу»: в Ярославле умерла старейшая россиянка. Ее история — видео

1 декабря 2025 года в Ярославле скончалась старейшая жительница России Клавдия Михайловна Гадючкина. Ей было 116 лет. Ярославна несколько лет назад попала в список старейших людей мира.
Редакция 76.RU не раз бывала в гостях у долгожительницы. Публикуем историю уникальной ярославны, а также ее отношение к возрасту — в нашем видео выше.
«Для нас она была не просто рекордсменом — она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны. Вечная память», — рассказал губернатор Михаил Евраев.
Возраст Клавдии Михайловны является предметом уточнений: сама бабушка утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года и уже отпраздновала 116-летие. Но подтвержденная метрическими книгами дата рождения — 5 декабря 1910 года по новому стилю.
Клавдия Михайловна работала с 15 лет, отдала более 50 лет фабрике «Красный перевал» в Дзержинском районе. Сначала была прядильщицей, а затем стала помощником мастера цеха.
«Берегите здоровье. Я свое потеряла на фабрике. Шум, пыль, жарища! Сначала одну машину обихаживали, потом стали на две машины. И всё в меня, всё в меня пихали. Я потеряла здоровье», — жаловалась в прошлом году ярославская долгожительница.
Ярославна родила и вырастила троих детей. Семья долгожительницы с годами разрасталась: шестеро внуков, восемь правнуков и четыре праправнука. За свою жизнь она увидела четыре поколения.
На вопрос об отношении к своему долголетию Клавдия Михайловна отвечала:
Ума нет, вот и живу. Да, мне уже 115 лет. Я бы никому не желала столько лет. Я глуховата, слеповата. Жизни нет.
Известно, что церемония прощания с ярославной пройдет 2 декабря.
Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны.