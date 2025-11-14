НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
ЦБ отказался массово внедрять цифровой рубль с нового года — что случилось

ЦБ отказался массово внедрять цифровой рубль с нового года — что случилось

Ситуацию прокомментировала Набиуллина

191
Государство поэтапно вводит цифровой рубль в экономику | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUГосударство поэтапно вводит цифровой рубль в экономику | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Государство поэтапно вводит цифровой рубль в экономику

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Банк России принял решение перенести массовое внедрение цифрового рубля на сентябрь 2026 года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила на конгрессе финансистов в Казахстане, что причина отсрочки — желание регулятора оценить реальную востребованность будущих сервисов.

«Технологически более-менее все понятно. Мы как раз хотим вместе с участниками рынка осмыслить, какие сервисы будут наиболее востребованы в экономике, именно с этой точки зрения продлеваем пилот», — цитирует Набиуллину «РИА Новости».

Глава ЦБ подчеркнула, что после перехода к массовому внедрению кредитные организации будут обязаны предоставлять услуги с использованием цифрового рубля по запросам клиентов. При этом для самих потребителей — как бизнеса, так и физических лиц — использование нового платежного инструмента останется добровольным.

Согласно планам регулятора, в сентябре 2026 года возможность оплачивать покупки цифровым рублем получат клиенты системно значимых банков с годовой выручкой более 120 млн рублей. На следующем этапе планка выручки для подключения банков будет снижена до 30 млн рублей.

Цифровой рубль, являющийся третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, тестируется в пилотном режиме с августа 2023 года. Первоначально массовый запуск проекта был запланирован на июль 2025 года, но ЦБ принял решение скорректировать сроки.

Почитайте о том, как цифровой рубль скажется на деньгах россиян. А если вы хотите подробнее разобраться, что такое цифровой рубль и как он будет работать, советуем посмотреть отдельный материал по этой теме.

Егор СафроновЕгор Сафронов
Егор Сафронов
Журналист
Комментарии
2
Гость
22 минуты
ещё не настали по настоящему тяжкие времена?
Гость
11 минут
Очередной грандиозднейший проект провалился. Что на очереди?
Читать все комментарии
Гость
