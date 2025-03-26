Улицы залило солнечным светом: Ярославль проснулся от зимней спячки — 15 умиротворяющих фото
Эти кадры пропитаны теплом
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Улицы Ярославля наполнены деталями, которые могут зацепить ваш взгляд. Например, отражающиеся здания в окнах, читающие горожане или тени, которые аккуратно вписываются в городскую среду.
Пока ярославцы были заняты своими делами, фотограф 76.RU Кирилл Поверинов запечатлел солнечный город, который так и манит останавливаться на каждом шагу. В этом фоторепортаже показываем теплые кадры с улиц Ярославля