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Город Город, которого нет фоторепортаж Улицы залило солнечным светом: Ярославль проснулся от зимней спячки — 15 умиротворяющих фото

Улицы залило солнечным светом: Ярославль проснулся от зимней спячки — 15 умиротворяющих фото

Эти кадры пропитаны теплом

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17 комментариев
Показываем, как живет Ярославль в начале весны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем, как живет Ярославль в начале весны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем, как живет Ярославль в начале весны

Источник:

Улицы Ярославля наполнены деталями, которые могут зацепить ваш взгляд. Например, отражающиеся здания в окнах, читающие горожане или тени, которые аккуратно вписываются в городскую среду.

Пока ярославцы были заняты своими делами, фотограф 76.RU Кирилл Поверинов запечатлел солнечный город, который так и манит останавливаться на каждом шагу. В этом фоторепортаже показываем теплые кадры с улиц Ярославля

На Стрелке можно купить книгу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Стрелке можно купить книгу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Стрелке можно купить книгу

Источник:
Тротуары наконец-то чистые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТротуары наконец-то чистые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тротуары наконец-то чистые

Источник:
Ярославские церкви видны повсюду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославские церкви видны повсюду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские церкви видны повсюду

Источник:
Перекус на набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПерекус на набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перекус на набережной

Источник:
Солнце контуром выделят ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСолнце контуром выделят ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Солнце контуром выделят ярославцев

Источник:
Камыш будет украшать квартиру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКамыш будет украшать квартиру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Камыш будет украшать квартиру

Источник:
Козырьки в салоне не спасут от солнца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКозырьки в салоне не спасут от солнца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Козырьки в салоне не спасут от солнца

Источник:
Возле Успенского собора звонят в колокола | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВозле Успенского собора звонят в колокола | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле Успенского собора звонят в колокола

Источник:
В солнечную погоду хочется просто разговаривать на лавочке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ солнечную погоду хочется просто разговаривать на лавочке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В солнечную погоду хочется просто разговаривать на лавочке

Источник:
Сложение кадров позволяет делать такие фото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСложение кадров позволяет делать такие фото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сложение кадров позволяет делать такие фото

Источник:
Полное расслабление во время прогулки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПолное расслабление во время прогулки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Полное расслабление во время прогулки

Источник:
В ясную погоду ярославцы заполоняют улицы города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ясную погоду ярославцы заполоняют улицы города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ясную погоду ярославцы заполоняют улицы города

Источник:
Тени словно шаржи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТени словно шаржи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тени словно шаржи

Источник:
Хорошо, когда некуда торопиться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХорошо, когда некуда торопиться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хорошо, когда некуда торопиться

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Комментарии
18
Гость
3 часа
В руках вообще-то не камыш.
Гость
5 часов
Бездарь. Ни стиля ни идеи. Пусть найдет старые фотоальбомы ежегодно выпускавшиеся в СССР с работами лучших мастеров. Может станет стыдно и перейдет на изготовление фото для документов.
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