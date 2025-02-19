Взгляните на Ярославль под другим углом! Любуемся деталями города, которые остаются без внимания

Жизнь в городе кипит Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Каждый день в Ярославле происходят сотни маленьких событий, которые ускользают от внимания прохожих. Цель фотографа — запечатлеть эти моменты, ведь они показывают жизнь города в мелочах.

В новой рубрике «Город, которого нет» фотограф 76.RU Кирилл Поверинов будет показывать Ярославль с необычных ракурсов, в интересной обработке или с использованием предметов, искажающих реальность, например через призму.

Вид оттуда, наверное, открывается шикарный Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На троллейбусах работают сильные ярославны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Черный кот не скрылся от объектива Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославль наполнен геометрией Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Слет на свежие крошки от хлеба Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы, которые работают на крыше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Спойлер: он выбил 999 очков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В отражениях можно поймать интересные оптические эффекты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сидеть на месте — скука Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Куда ни глянь, везде желтые Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Света в конце тоннеля нет? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Архитектурная смесь зачастую остается без внимания прохожих Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









