Взгляните на Ярославль под другим углом! Любуемся деталями города, которые остаются без внимания

Каждый день в Ярославле происходят сотни маленьких событий, которые ускользают от внимания прохожих. Цель фотографа — запечатлеть эти моменты, ведь они показывают жизнь города в мелочах.
В новой рубрике «Город, которого нет» фотограф 76.RU Кирилл Поверинов будет показывать Ярославль с необычных ракурсов, в интересной обработке или с использованием предметов, искажающих реальность, например через призму.
Также на нашем сайте можете посмотреть, как живут районы Ярославля и их историю или каким был город десятки лет назад в рубрике «Ретро Ярославль», а также словить ностальгию в сюжете «Панельная душа».