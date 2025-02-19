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Город Город, которого нет фоторепортаж Взгляните на Ярославль под другим углом! Любуемся деталями города, которые остаются без внимания

Взгляните на Ярославль под другим углом! Любуемся деталями города, которые остаются без внимания

Атмосферные кадры от Кирилла Поверинова

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Жизнь в городе кипит | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖизнь в городе кипит | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жизнь в городе кипит

Источник:

Каждый день в Ярославле происходят сотни маленьких событий, которые ускользают от внимания прохожих. Цель фотографа — запечатлеть эти моменты, ведь они показывают жизнь города в мелочах.

В новой рубрике «Город, которого нет» фотограф 76.RU Кирилл Поверинов будет показывать Ярославль с необычных ракурсов, в интересной обработке или с использованием предметов, искажающих реальность, например через призму.

Вид оттуда, наверное, открывается шикарный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВид оттуда, наверное, открывается шикарный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вид оттуда, наверное, открывается шикарный

Источник:
На троллейбусах работают сильные ярославны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа троллейбусах работают сильные ярославны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На троллейбусах работают сильные ярославны

Источник:
Черный кот не скрылся от объектива | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерный кот не скрылся от объектива | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Черный кот не скрылся от объектива

Источник:
Ярославль наполнен геометрией | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославль наполнен геометрией | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль наполнен геометрией

Источник:
Слет на свежие крошки от хлеба | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСлет на свежие крошки от хлеба | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Слет на свежие крошки от хлеба

Источник:
Ярославцы, которые работают на крыше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы, которые работают на крыше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы, которые работают на крыше

Источник:
Спойлер: он выбил 999 очков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСпойлер: он выбил 999 очков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Спойлер: он выбил 999 очков

Источник:
В отражениях можно поймать интересные оптические эффекты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ отражениях можно поймать интересные оптические эффекты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В отражениях можно поймать интересные оптические эффекты

Источник:
Сидеть на месте&nbsp;— скука | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСидеть на месте&nbsp;— скука | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сидеть на месте — скука

Источник:
Куда ни глянь, везде желтые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКуда ни глянь, везде желтые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда ни глянь, везде желтые

Источник:
Света в конце тоннеля нет? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСвета в конце тоннеля нет? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Света в конце тоннеля нет?

Источник:
Архитектурная смесь зачастую остается без внимания прохожих | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАрхитектурная смесь зачастую остается без внимания прохожих | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Архитектурная смесь зачастую остается без внимания прохожих

Источник:

Также на нашем сайте можете посмотреть, как живут районы Ярославля и их историю или каким был город десятки лет назад в рубрике «Ретро Ярославль», а также словить ностальгию в сюжете «Панельная душа».

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