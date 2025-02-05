«Будет красивый проект»: в Ярославле готовят новейший формат проведения акции «Бессмертный полк»

В Ярославле готовят новый формат проведения акции «Бессмертный полк» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле в этом году акция «Бессмертный полк» может пройти в формате, которого в городе еще не было. Об этом 5 февраля на заседании комиссии муниципалитета рассказала заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова. Детали проекта чиновница пока раскрывать не стала.

— Если наша задумка реализуется, то поучаствовать в этом проекте смогут все жители и предприятия. Это будет красивый проект, — отметила Елена Волкова.

По ее словам, сейчас идет обсуждение технических сторон идеи. При этом новый формат не исключает возможности параллельного проведения акции в традиционном очном режиме. Но пока неизвестно, будет ли этот очный формат согласован.

Напомним, традиционного шествия «Бессмертный полк» в Ярославле не проводят уже несколько лет из соображений безопасности. Но оставалась возможность поучаствовать в проекте в онлайн-формате, загрузив фотографии своих героев на сайте Moypolk.ru.