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Город «Будет красивый проект»: в Ярославле готовят новейший формат проведения акции «Бессмертный полк»

«Будет красивый проект»: в Ярославле готовят новейший формат проведения акции «Бессмертный полк»

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12 комментариев
В Ярославле готовят новый формат проведения акции «Бессмертный полк» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле готовят новый формат проведения акции «Бессмертный полк» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле готовят новый формат проведения акции «Бессмертный полк»

Источник:

В Ярославле в этом году акция «Бессмертный полк» может пройти в формате, которого в городе еще не было. Об этом 5 февраля на заседании комиссии муниципалитета рассказала заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова. Детали проекта чиновница пока раскрывать не стала.

— Если наша задумка реализуется, то поучаствовать в этом проекте смогут все жители и предприятия. Это будет красивый проект, — отметила Елена Волкова.

По ее словам, сейчас идет обсуждение технических сторон идеи. При этом новый формат не исключает возможности параллельного проведения акции в традиционном очном режиме. Но пока неизвестно, будет ли этот очный формат согласован.

Напомним, традиционного шествия «Бессмертный полк» в Ярославле не проводят уже несколько лет из соображений безопасности. Но оставалась возможность поучаствовать в проекте в онлайн-формате, загрузив фотографии своих героев на сайте Moypolk.ru.

Еще одним вариантом проведения акции в Ярославской области было размещение портретов участников ВОВ на личных автомобилях.

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9 Мая Бессмертный полк Акция
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Комментарии
12
Гость
1 час
По классике из-за ковидных ограничений нельзя будет, а через недельку с размахом "Пир на Волге" проведут.
Гость
34 минуты
Деньги выделяются не малые, а людей держат в заперти , и бессмертный полк стал уже отмыванием денег а не бессмертным полком
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