Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков

Подборка рецептов, проверенных на личном опыте Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Нутрициологи твердят: пропускать завтрак не стоит. Но что делать, если не хочется банальную яичницу, но времени на готовку просто нет? Молодая мама Анастасия Ильина, у которой каждая свободная минута на вес золота, поделилась своими рецептами, которые спасут даже в самое беспокойное утро.

Анастасия Ильина

Когда ты мама 11-месячного малыша, на завтрак у тебя не очень много времени. Если малыш не в настроении, варианта спокойно приготовить какое-то блюдо просто нет. Меня спасают максимально быстрые рецепты, которые можно приготовить с вечера или за те 15 минут, пока сын спокойно играет с прихватками и мешками под мусор (да, лучшие игрушки совсем не игрушки). Никаких вариантов яичницы и огромного списка ингредиентов, всё максимально просто. Итак, мой личный топ.

Ленивые хачапури

Сытный и простой вариант, который, кстати, понравился и моему ребенку. Нужны пачка творога, два яйца, тертый сыр (60 граммов). Можно добавить зелень, а если масса получилась сильно жидкая — две ложки муки. В оригинальном рецепте этого нет, но я добавляю сухой чеснок, красную и копченую паприку для вкуса — тогда даже без соли получается очень вкусно.

Приготовление простое: нужно смешать все ингредиенты и выложить «блинчиком» получившуюся массу на разогретую сковороду. Жарить на медленном огне под крышкой с каждой стороны до золотистой корочки. Я готовлю по пять минут с одной и другой стороны. Подавать лучше горячими, можно добавить сметану или другой любимый соус.

Можно добавить зелень в тесто, а можно посыпать ею сверху Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Чизкейк в тарталетках

Я сладкоежка, и даже в условиях ограниченного времени иногда хочется съесть что-то вкусненькое за капучинкой или кружечкой американо. Спасением для меня стали мини-чизкейки, которые можно приготовить вечером, а съесть — утром.

Нужно: небольшая упаковка творожного сыра, сгущенка, две ложки сметаны 15–20% и тарталетки.

Сыр, сгущенку и сметану нужно смешать до однородности. Если нравится послаще, не скупитесь на сгущенку. Получившийся крем выложить в тарталетки и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут. После при желании можно украсить ягодой и сахарной пудрой.

Готовьте сразу много: этот вкусный десерт быстро «улетает» Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Тарталетки с ветчиной и сыром

Еще один вариант, который можно смело готовить вечером, а утром — лишь разогреть. Для приготовления нужны тарталетки, ветчина, сыр, сметана, два яйца.

Ветчину нарезать кубиком, сыр — натереть на мелкой терке. Выложить в каждую тарталетку немного ветчины и сыра.

В отдельной миске нужно приготовить заливку: смешать сметану с яйцами, посолить по вкусу. Мне нравится также добавлять любимые специи. Заливку лучше сделать с запасом: так тарталетки получаются мягкие, в противном случае бортики станут сухими.

Получившуюся сметано-яичную смесь налейте в каждую тарталетку поверх начинки, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Ветчину и сыр можно заменить на курицу и грибы, обжарив их заранее Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Горячие бутерброды

Мне кажется, это нестареющая классика, про которую многие забывают. Бутерброды всегда получаются вкусными.

Понадобятся батон или тостовый хлеб, колбаса или ветчина, пара спелых помидоров, сыр твердых сортов и майонез и кетчуп.

Колбасу можно нарезать мелким кубиком или натереть на терке. Сыр — натереть, помидоры — нарезать мелко.

Собирать бутерброды максимально просто: смазать кетчупом/майонезом каждый ломтик и выложить начинку в любой последовательности. Мне нравится колбаса, помидор и сверху сыр. Я не люблю майонез, поэтому на свои бутерброды мажу только кетчуп. Мужу готовлю смесь кетчупа и майонеза.

Классика, которая не стареет Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Получившиеся бутерброды отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10–15 минут — сыр должен расплавиться, а края хлеба подрумяниться. Готовые бутерброды можно посыпать рубленой зеленью или съесть так.

Кстати, в разогретом виде блюдо тоже вкусное.

Банановые оладьи

Этот рецепт я подглядела в детском меню, но эти оладушки стали отличной альтернативой обычным.

Нужны два банана, подойдут даже переспевшие — они дадут сладость, мука (120 граммов), разрыхлитель (5 граммов), молоко и одно яйцо.

Бананы размять вилкой в пюре, добавить яйцо, муку, разрыхлитель и немного молока, всё перемешать. Тесто должно получиться как густая сметана. Жарить оладьи лучше без масла на антипригарной сковороде с двух сторон до золотистости. Я готовлю на среднем огне по две-три минуты с каждой стороны.

Оладьи получаются в меру сладкие Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Эти оладьи получаются очень мягкими и нежными, отлично сочетаются с ягодами и мягким творогом. И со сгущенкой, если вдруг получились недостаточно сладкими.

Ленивая шарлотка

Еще один рецепт из детского меню. В оригинале нет сахара, но я сладкоежка, поэтому либо добавляю его на этапе замешивания теста, либо просто поливаю получившееся блюдо сгущенкой.

Ингредиенты: одно яблоко, одно яйцо, одна столовая ложка сметаны, две столовые ложки муки.

Яблоко очистить от кожуры и мелко нарезать или натереть на терке. Всё смешать и разлить по формочкам. Выпекать в духовке при 180 градусах около 20 минут.

По указанным граммовкам получается примерно 5–7 небольших шарлоток, но многое зависит как от размера яблока, так и от формочек.

Любимый десерт за 20 минут Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Творожные ватрушки с вишней

Как можно заметить, я большая любительница творога. Этот рецепт требует чуть больше времени, чем остальные, но результат того стоит.

Для ватрушек нам понадобятся: пачка творога, куриное яйцо, примерно столовая ложка муки, замороженная вишня без косточек и сахар или сахарозаменитель.

Для начала делаем тесто: смешиваем в миске творог, яйцо, муку и сахар до однородной массы. Тут есть два варианта: перетереть творог и добавить муки чуть больше, или оставить его зернистым. Я пробовала оба варианта, на вкус это никак не влияет.

Тесто нужно разделить примерно на 6 одинаковых частей (можно и больше, но тогда ватрушки получатся маленькими по размеру). Скатать шарики и выложить на противень. Каждый шарик нужно расплющить, чтобы в серединке появилось углубление под начинку, но бортики оставались выше центра.

Начинки тоже два варианта. В первом случае я провариваю вишню с сахаром, парой столовых ложек воды и чайной ложкой крахмала до загустения, после чего накладываю в ватрушки. Если времени совсем нет, ягоду можно смешать с сахаром и сразу выложить в углубления.

Ватрушки получаются с легкой кислинкой за счет вишни. Можно использовать и другие ягоды Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

В обоих случаях выпекать нужно в духовке на 180 градусах 20–25 минут. Ватрушки должны стать румяными — это признак того, что они готовы.

А у вас есть любимые рецепты? Делитесь в комментариях.