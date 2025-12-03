Не время болеть: эти 8 напитков спасут вас в сезон простуды

Чай с медом, конечно, одним из первых придет на ум во время простуды, но есть и другие эффективные и приятные напитки

Сезон простудных заболеваний в разгаре. Кашель, боль в горле, температура — не самые приятные спутники. Поэтому, чтобы укрепить иммунитет и избежать ОРВИ, не помешает запастись витаминами. А где из взять? Ну, например, в горячих напитках. Приготовленные из полезных фруктов, ягод и орехов, они станут отличным вариантом для тех, кто не хочет разболеться. На этот случай у нас есть несколько витаминных рецептов от Роспотребнадзора.

Облепиховый чай с имбирем

Ягоды облепихи укрепляют иммунитет благодаря высокой концентрации витамина C и антиоксидантов. А имбирь известен своими антибактериальными и противовирусными свойствами, что полезно при боли в горле. Мы предлагаем базовый рецепт, который можно еще больше разнообразить, например добавив лимон или сладкий апельсин. Мед по желанию можно заменить небольшим количеством сахара.

Ингредиенты: