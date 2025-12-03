Не время болеть: эти 8 напитков спасут вас в сезон простуды

Сезон простудных заболеваний в разгаре. Кашель, боль в горле, температура — не самые приятные спутники. Поэтому, чтобы укрепить иммунитет и избежать ОРВИ, не помешает запастись витаминами. А где из взять? Ну, например, в горячих напитках. Приготовленные из полезных фруктов, ягод и орехов, они станут отличным вариантом для тех, кто не хочет разболеться. На этот случай у нас есть несколько витаминных рецептов от Роспотребнадзора.
Облепиховый чай с имбирем
Ягоды облепихи укрепляют иммунитет благодаря высокой концентрации витамина C и антиоксидантов. А имбирь известен своими антибактериальными и противовирусными свойствами, что полезно при боли в горле. Мы предлагаем базовый рецепт, который можно еще больше разнообразить, например добавив лимон или сладкий апельсин. Мед по желанию можно заменить небольшим количеством сахара.
Ингредиенты:
облепиха (свежая или замороженная) — 100 г;
кипяток — 500 мл;
корень имбиря — 2 ст. л.;
мед — 1 ст. л.;
корица — щепотка.
Приготовление:
Корень имбиря очистите и натрите на крупной терке.
Облепиху хорошо промойте, разомните в кашицу.
Перемешайте ингредиенты, залейте кипятком и настаивайте 10 минут.
Процедите, добавьте мед, корицу и подавайте.
Компот из черной смородины
Во время простуды врачи рекомендуют пить много теплой жидкости. Компот из смородины отлично для этого подойдет. Ягода содержит много витамина С, который отлично поддержит иммунитет зимой.
Ингредиенты:
черная смородина (свежая или замороженная) — 300 г;
сахар — 2 ст. л.;
кардамон — 2 ч. л.,
звездочки бадьяна — 4 шт.; ,
палочки корицы — 2 шт.;
гвоздика — 1 ч. л.;
вода — 1,5 л.
Приготовление:
Специи измельчите и положите в кастрюлю вместе со смородиной.
Залейте водой и доведите до кипения. Варите не более 5 минут, добавьте сахар.
Растолките ягоды, еще раз доведите до кипения и процедите.
Сбитень с брусникой
Вспомним кулинарные традиции восточных славян и приготовим знаменитый пряный напиток. Рецептов сбитня очень много, неизменным компонентом остается мед. Брусника же обладает рядом полезных свойств. Ягоды хорошо зарекомендовали себя в борьбе с вирусами благодаря общеукрепляющему, тонизирующему и очищающему действию на организм. Брусника не оказывает прямого противовирусного действия, но помогает более быстрому выздоровлению.
Ингредиенты:
брусника (свежая или замороженная) — 150 г;
мед — 125 мл;
лимон — 1 шт.;
кардамон — 5 г;
корица — 8 г;
лавровый лист — 2 шт.;
перец горошком — 4 шт.;
сахар — 2 ст. л.;
мята — по вкусу;
вода — 2 л.
Приготовление:
Вскипятите воду в кастрюле, добавьте в нее сахар и все специи разом. Кипятите под крышкой около 5 минут.
Бруснику разомните в кашицу, положите в кастрюлю, добавьте мяту и варите около 20 минут. Дайте напитку настояться полчаса.
В кувшин положите мед, процедите в него сбитень, добавьте лимон, нарезанный дольками, и готово!
Чай с кедровыми орехами
Еще один традиционный полезный напиток — на этот раз тунисский. Он же чай по-берберски. Кедровые орешки помогают укрепить иммунитет, к тому же они просто очень вкусные.
Ингредиенты:
черный или зеленый чай без добавок — 1–2 ст. л.;
кедровые орешки — 10–15 шт.;
мята — 3 листика;
вода — 300–400 мл.
Приготовление:
Чайные листья залейте водой и доведите до кипения. Через 3–4 минуты выключите огонь и дайте напитку немного остыть.
Орехи растолките ложкой так, чтобы на кашице появилось эфирное масло.
В чашку для подачи сложите истолченные орехи, листики мяты и налейте чай. Можно добавить ломтик лимона, сахар или мед.
Клюквенный пунш
Клюквенный пунш — теплый и ароматный напиток, который сочетает кислинку таежной ягоды, сладость фруктов и пряности. Напиток идеально дополнит зимние вечера, а также подойдет для предстоящих праздничных застолий. При простуде клюква тоже очень эффективна, поскольку оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие.
Ингредиенты:
клюква — 300 г;
апельсиновый сок — 250 мл;
яблочный сок — 250 мл;
лайм — 1 шт.;
корень имбиря — 30 г;
корица — 1 ч. л.;
мускатный орех — 1 ч. л.
Приготовление:
В кастрюле смешайте клюкву, апельсиновый и яблочный сок, сок половины лайма, мелко нарезанный корень имбиря, корицу и мускатный орех.
Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и потомите на малом огне 10–15 минут.
Горячий пунш разлейте по бокалам, украсьте ломтиками лайма.
Компот из фейхоа и айвы
Компот из фейхоа и айвы — ароматный напиток, который можно приготовить как для ежедневного употребления, так и как заготовку на зиму. Фрукты поддержат иммунитет благодаря витамину C, помогут бороться с воспалениями и инфекциями, особенно в ротовой полости.
Ингредиенты:
айва — 250 г;
фейхоа — 250 г;
вода — 2 л;
сахар — по вкусу.
Приготовление:
Айву почистите, разрежьте на дольки, аккуратно удалите семечки, не затронув сердцевину.
Плоды фейхоа разрежьте пополам.
Положите приготовленные фрукты в кастрюлю, залейте водой, накройте крышкой и поставьте на огонь. После закипания добавьте сахар. Поварите напиток еще 10–15 минут, затем дайте настояться.
Взвар из сухофруктов с чабрецом и медом
Еще один традиционный славянский напиток. Взвар отличается от компота тем, что не варится, а настаивается. Для взвара можно взять любые сухофрукты: яблоки, груши, инжир, чернослив, курагу, изюм. Количество их произвольно: чем больше сухофруктов, тем более концентрированным будет напиток.
Ингредиенты:
вода — 2,5 л;
сухофрукты — горсть;
мед — 3 ст. л.;
лимон — половина;
имбирь — по вкусу;
сушеный чабрец — по вкусу.
Приготовление:
Промойте сухофрукты, выложите их в термос, добавьте чабрец, подсластите медом и залейте кипятком.
Добавьте сок лимона, кружок имбиря. Дайте напитку настояться не меньше 3 часов.
Чай с калиной и лимоном
Чай можно готовить как из свежих, так и из замороженных ягод калины. В них содержится витамина С даже больше, чем в лимоне. Это укрепляет иммунитет.
Ингредиенты:
вода — 1 л;
калина — 200 г;
лимон — несколько долек;
мед — 4 ч. л.
Приготовление:
Ягоды калины выложите в заварочный чайник, залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на 5–7 минут.
Добавьте лимон и мед и перемешайте. Витаминный чай готов.
