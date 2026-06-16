«Я боюсь неизвестности». Как изменилась жизнь школьницы с киберногами за 8 миллионов

В инвалидной коляске Оля не сидела ни дня Источник: Ольга Долгошеева

Сайт E1.RU в этом году отмечает 30-летний юбилей. В честь этого мы вспоминаем самых ярких и интересных героев Е1.RU. Одна из них — 19-летняя Ольга Долгошеева. В 2022 году она стала героем Народной премии, выходила на сцену и вручала победную статуэтку лучшему социальному бизнесу года.

У Оли с рождения нет ног. Девочка ходила на суперсовременных протезах, которые тогда стоили 8 миллионов рублей, при этом стала мастером спорта по плаванию. Она была перспективной спортсменкой, ей предсказывали большое будущее в профессиональном паралимпийском спорте, но всё сложилось иначе. Журналист E1.RU Елена Панкратьева рассказывает, как сейчас живет школьница с киберногами.

Мы познакомились с Олей, когда ей было 13 лет. Тогда благотворительный фонд «Жизнь в движении» (один из учредителей — актер Евгений Миронов) подарил девочке электронные суперпротезы за несколько миллионов. Это настоящие киберноги, в них можно закачать разные программы — например, ходьбу по лестнице или бег на тренажере. Настройки подключаются с помощью телефона. Тогда эти современные технологии только начинали распространяться, и школьнице повезло получить такой подарок.

В 2022 году Оля стала героем Народной премии, на фото она вместе с тренером Натальей Завьяловой Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

О том, что у Оли нет ног, родители узнали только после ее рождения. Во время беременности ни одно УЗИ не показало, что конечности прерываются в коленном суставе. Врачи роддома тогда ничего хорошего про будущее девочки не говорили — лишь про инвалидную коляску, неполноценность и жизнь в четырех стенах; предупреждали, как родителям будет тяжело с таким ребенком.

В инвалидной коляске Оля не сидела ни дня. В 2 года она стала учиться ходить на своих первых протезах. Ее детство прошло вполне счастливо благодаря семье, родителям Юлии и Дмитрию. Путешествовали, девочка училась в школе, потом увлеклась плаванием. В 15 лет стала мастером спорта, призером и победителем соревнований и чемпионатов, выступала за паралимпийскую сборную Свердловской области.

История Оли получилась тогда очень вдохновляющей. Она — про преодоление, про то, что человек сам может построить свое будущее, быть счастливым, даже если родился не таким, как все. И еще про родительскую любовь, благодаря которой прогнозы врачей не сбылись. И про новые технологии в медицине и безграничные возможности прогресса.

Оля (справа) с подругой Мариной, они дружат с детства и обе поступили в УрФУ Источник: Ольга Долгошеева

Но всё-таки со спортом Ольга свою жизнь связывать не стала и выбрала другое — науку. 2 года назад она выпустилась из школы «Эверест», где училась с 1-го класса. Там занимаются ребята с проблемами опорно-двигательного аппарата. Программа обучения рассчитана на 12 лет.

Чтобы не терять целый год, наша героиня перешла в учебный центр, там освоила экстерном программу 10 и 11-го класса и успешно сдала ЕГЭ. Поступила, куда мечтала: в химико-технологический институт УрФУ. Специализация Оли — биотехнологии. Химией и биологией она увлечена с детства.

На фото слева Оле 13 лет, тогда ей только еще подарили суперпротезы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

— Она говорила, что хочет стать протезистом, но эту специальность получают в колледже, в училище, — делится с нами Юлия, мама Ольги. — Поговорили и решили, что нужно получать высшее образование: после вуза более широкий выбор профессий, больше возможностей самореализации. Потом, если также останется сильное желание заниматься протезированием, можно получить дополнительную специальность. А можно заниматься разработкой новых протезных технологий. Радует, что Оля реализует задуманное. Она ставит цель, идет к ней, старается, и спорт сыграл здесь не последнюю роль. Это и запас здоровья, и характер.

Скальный лагерь в Приэльбрусье Источник: Ольга Долгошеева

Сейчас Ольга активно участвует в программах и акциях фонда «Жизнь в движении». После 21 года она сможет стать его амбассадором.

Благодаря современным протезам можно не только ходить, но и даже лазить по скалам Источник: Ольга Долгошеева

Сейчас у Оли новые протезы, такие же современные, стоимостью около 10 миллионов. Она получила их от государства.

— Когда у нас появились те современные протезы от фонда, это был просто космос, фантастика — а сейчас сразу прописывают протезы новых технологий, электронные. Государство и социальный фонд спокойно их одобряют. У Оли сейчас есть 2 пары — от «Жизни в движении» и от государства: одни для активной ходьбы, вторые для не очень активной, — рассказывает Юлия. — Кто бы мог подумать, что технологии будут так быстро развиваться!

Ольга с родителями на школьном выпускном Источник: семейный архив Долгошеевых

Сейчас у Ольги сессия, первый курс она заканчивает на «четыре» и «пять». Говорит, что студенческая жизнь ей очень нравится. Призналась, что с личной жизнью тоже всё хорошо, есть молодой человек.

— Помнишь, несколько лет назад мы спрашивали, как бы ты продолжила фразу «Мне надоело…». Тогда ты сказала: «Мне ничего не надоело». А сейчас?

— Не знаю… наверное, всё-таки признаюсь, что надоело плавать, очень долго этим занималась. Да, результаты были хорошие, но пропал интерес, появился другой — учеба. Год назад я ушла из плавания. Совмещать профессиональный спорт с учебой в вузе не могу, хотя благодарна спорту, с ребятами [по спортшколе] списываемся, смотрю, куда они ездят, интересуюсь, как выступают.

Сейчас много другого интересного. Я ездила в скальный лагерь в Приэльбрусье с фондом «Жизнь в движении», в мотопробеге участвовала. Летом, после сессии, вместе с фондом поеду в Ярославскую область, там будут походы, изучение природы с геологами. Недавно летала на параплане. Мы были в Питере, уезжали за город, снимали полет, очень круто было и не страшно. Я боюсь неизвестности: темноты, глубины, а высота, простор — это я люблю.

Благодаря поддержке со стороны семьи детство у Оли было счастливым Источник: семейный архив Долгошеевых