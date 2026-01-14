«Некоторые приходят просто поговорить». История неразлучных близняшек — они вместе работают в поликлинике

Инга и Надежда работают в регистратуре челябинской горбольницы № 1 Источник: Наталья Лапцевич

— Даже врачи некоторые не сразу поняли, что нас двое, — рассказывает нашим коллегам из 74.RU Надежда.

— Да, если бейджики снять, люди нас не отличают, путают, но мы не переживаем, — поддерживает сестру Инга. — Иногда идешь по улице, с тобой совершенно незнакомые люди здороваются. Я говорю: «Вы меня, наверное, с Надей перепутали? Но всё равно здравствуйте» — и бегу дальше.

— Хуже, если не поздороваешься, потому что не знаешь человека, а он потом обижается. Поэтому мы здороваемся со всеми, чтобы никого не обидеть, — смеются сестры.

Рабочие места у сестер рядом Источник: Наталья Лапцевич

Инга Каргаполова и Надежда Аскарова одни из первых встречают пациентов в поликлинике Челябинской городской больницы № 1 — уже 10 лет сёстры трудятся в регистратуре. Их мониторы за рабочим столом почти соприкасаются, а у посетителей периодически появляются сомнения — не задвоилось ли в глазах, ведь перед ними два таких похожих друг на друга сотрудника. Но нет…

«Как инь и ян»

— Мы не двойняшки, мы — зеркальные однояйцевые близнецы, — уже привычно объясняет Инга. — В детстве нас очень путали, конечно. Надя всегда была чуть попухлее, я чуть худее, но всё равно мы были одинаковые. Мама, бывало, купала одну и ту же дважды, потом стала нам разные платочки надевать, чтобы никто не путал.

Сёстры вспоминают забавный случай в детском саду.

— Нас фотографировали в Новый год, и родители заказали по 6 фотографий каждой, а сделали 11 фотографий Нади и 1 меня, — продолжает Инга. — Фотограф решил, что это одна и та же девочка.

Угадаете, где здесь Надя, а где Инга? Источник: ГКБ № 1 г. Челябинск / Vk.com

При этом у сверстников, по словам сестер, проблем с тем, чтобы их отличить, не возникало.

— Мы жили в старых дворах в поселке АМЗ. Там двухэтажные дома и полный двор детей. И все между собой общались. И не было никогда такого: «Ой, Надя или Инга?», — говорит Инга. — Друзья нас не путали никогда. В институте подружки тоже нас различали.

Сёстры говорят, за внешним сходством кроются совершенно разные характеры Источник: Наталья Лапцевич

— Кто давно с нами общается, говорит, что мы абсолютно разные. Инга у нас такая боевая, а я, наоборот, спокойная, — объясняет Надежда.

— Мы как инь и ян — уравновешиваем друг друга, — добавляет Инга. — Я всегда предводитель банды, если куда-то в отпуск собираемся — всё найдем, билеты купим, забронируем, едем. А они такие: «Мы с тобой». И в детстве тоже так было: конфеты найдем в шкафу, съедим, а потом я одна в углу стою.

Инга с Надеждой говорят, они с рождения привыкли всё делать вместе: в садике играли вдвоем, потом вместе после школы ходили на плавание, танцы, фигурное катание.

— Нам не нужен был никто. В садике, если Надя заболевала, я сидела около двери на мокрых ковриках и там заболела воспалением легких, — вспоминает Инга.

Ведьмочку-талисман для Инги вышила племяшка. Она называет ее второй мамой, а знакомые говорят, что девочка больше похожа на тетю — и так бывает! Источник: Наталья Лапцевич

А после окончания школы сёстры вместе поступили в педагогическое училище и устроились работать в детский сад.

— У меня была мечта, что я вырасту и буду таким воспитателем, чтобы у меня дети воспалением легких не болели, — шутит Инга.

Инга отработала с детьми 5 лет, потом начались проблемы со здоровьем, и она ушла в отдел кадров на завод. А Надежда получила высшее педагогическое образование и протрудилась в садике 17 лет.

У Надежды более мягкий характер Источник: Наталья Лапцевич

— Потом тоже по самочувствию уже поняла, что хватит. Да и дети подросли. С возрастом понимаешь, что вроде как у тебя есть семья, а ты всё время с другими детьми. Решила, надо что-то в жизни менять, и пошла искать другую работу. Пришла в поликлинику. Думала, поработаю немножко, не понравится — уйду, — говорит Надежда.

— Надя в ноябре пришла, а я в апреле. Говорит: «Пойдем, у нас женщина увольняется». А я к тому времени уже 6 лет в декрете сидела, надоело дома. Муж против был, но я решила на годик выйти, вот так 10 лет уже работаем, — добавляет Инга.

«Ставишь себя на место пациентов»

В поликлинике регистратура — это передовая, часто пациенты именно здесь выплескивают весь свой негатив. Сёстры признают: педагогическое образование и опыт работы с детьми и родителями здесь оказался бесценным.

— Я вот очень восприимчивая, ранимая, и, если на меня начинают кричать, я сразу начинаю плакать — у меня реакция такая, — признаётся Надежда. — Сейчас уже научилась абстрагироваться от этого, просто говорю: «Я не буду с вами ругаться», встаю и ухожу. Я не вступаю в конфликты, потому что это негативно сказывается на моем здоровье, моем эмоциональном состоянии. Стараюсь с людьми спокойно разговаривать, даже если что-то объясняю — без повышения тона. Люди ведь реагируют на твой ответ. Если ты спокойно говоришь, спокойно объясняешь, человек никогда не будет на тебя в ответ кричать. Как нам говорили психологи в детском саду: «Говорите детям тише, они начнут прислушиваться». Чем громче ты кричишь, тем громче они начинают тебя перекрикивать. Чем больше ты сбавляешь градус, чем тише ты разговариваешь, тем быстрее человек начинает успокаиваться. Это педагогические, психологические приемы, которым нас учили.

Работа непростая, но когда рядом родное плечо — гораздо легче Источник: Наталья Лапцевич

— Ну а детство у нас прошло в очередях с бабулями, поэтому мы тоже знаем, как с ними разговаривать, — добавляет Инга. — Опять же, всегда думаешь: вот мама моя так придет, а ей грубо ответят, ну и что хорошего будет? Ставишь себя на место пациентов. Понятно, что к нам люди здоровые не ходят. Некоторые просто приходят поговорить. У нас есть бабуля, она жалуется: «Дома на меня внучка ругается, родственники ругаются, даже просто поговорить не с кем», приходит к нам. Некоторые даже готовы взять и два, и три талончика, ждать очередь, лишь бы попасть к нам. Поэтому, даже если у тебя у самого всё плохо, люди в этом не виноваты, если пришел на работу — улыбайся, что бы ни было у тебя на душе.

«50 — на двоих»

Конечно, у близняшек уже давно свои семьи, у Надежды — трое детей, у Инги — два сына, но они признаются: друг без друга они себя не мыслят, поэтому выходные, праздники, отпуска стараются проводить все вместе, большой компанией.

— Дети у нас привыкли, что мы их везде таскаем с собой. Любим на Увильды ездить, на рыбалку, за грибами, на разные городские праздники. В отпуск каждый год едем в новый город — собираемся вместе, обсуждаем. В этом году планируем в Калининград, в прошлом — ездили в Нижний Новгород, до этого — в Казань, Уфу, Тюмень, Тобольск. В планах — Байкал, Алтай, Карелия, — перечисляет Инга. — Всегда едем первый раз с какой-нибудь турфирмой, чтобы с экскурсиями. Однажды поехали по Золотому кольцу после ковида, и там была маленькая группа — 16 человек, а нас было 8. И нам говорили: «Так, делимся: семья идет отдельно, все остальные — отдельно». И у нас были отдельные экскурсии, отдельный экскурсовод. В этот раз мы полетим, нас тоже 9 человек, полсамолета заберем, и мама, и дети — с нами.

А теперь снова головоломка: кто здесь кто? Источник: ГКБ № 1 г. Челябинск / Vk.com

В следующем году у Надежды с Ингой юбилей — 50 лет, но они шутят, что свой возраст законно делят на два:

— Мы же однояйцевые, нам 50 — на двоих, поэтому нам будет по 25. Самый расцвет: дети выросли, внуков еще нет, поэтому живем и кайфуем!