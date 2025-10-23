Сынок Червоня и дочка Любава: в Ярославской области составили список редких имен для детей

В ярославском ЗАГСе озвучили советы по выбору имени для новорожденного. В частности, специалисты управления при выборе имени рекомендуют обращать внимание на звучность и сочетание с отчеством и фамилией, а также на значение.
«Многие верят, что „зимним“ детям подходят твердые имена, чтобы смягчить характер, а „летним“ — более мягкие и певучие», — добавили в управлении.
В ЗАГСе призывают родителей избегать излишней экзотики при выборе имени.
«Редкое имя — это ярко, но подумайте, будет ли комфортно ребенку с ним жить в социуме», — сообщили в ЗАГСе.
В управлении также составили список популярных имен девочек и мальчиков, которыми ярославцы называли своих малышей осенью 2025 года.
В топ популярных имен для малышей: Василиса, Ева, Ана, а также Михаил, Иван, Артем.
Интересно, что этой осенью в ярославских семьях появились на свет девочки с необычными именами Аглая, Любава, Николетта, а также мальчики Червоня, Лаврентий, Филипп.
Ранее стало известно, что с 2026 года новорожденным в Ярославской области будут вручать особую медаль.