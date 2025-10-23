Сынок Червоня и дочка Любава: в Ярославской области составили список редких имен для детей

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В ярославском ЗАГСе озвучили советы по выбору имени для новорожденного. В частности, специалисты управления при выборе имени рекомендуют обращать внимание на звучность и сочетание с отчеством и фамилией, а также на значение.

«Многие верят, что „зимним“ детям подходят твердые имена, чтобы смягчить характер, а „летним“ — более мягкие и певучие», — добавили в управлении.

В ЗАГСе призывают родителей избегать излишней экзотики при выборе имени.

«Редкое имя — это ярко, но подумайте, будет ли комфортно ребенку с ним жить в социуме», — сообщили в ЗАГСе.

В управлении также составили список популярных имен девочек и мальчиков, которыми ярославцы называли своих малышей осенью 2025 года.

В топ популярных имен для малышей: Василиса, Ева, Ана, а также Михаил, Иван, Артем.

Список самых популярных имен для мальчиков и девочек в Ярославкой области Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Интересно, что этой осенью в ярославских семьях появились на свет девочки с необычными именами Аглая, Любава, Николетта, а также мальчики Червоня, Лаврентий, Филипп.

Редкие имена для девочек и мальчиков Источник: Полина Авдошина / Городские медиа