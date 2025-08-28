Во сколько лет жители Ярославля женятся и выходят замуж: инфографика

В каком возрасте женятся ярославцы Источник: Лина Саитова / 116.RU

Жители Ярославской области стали раньше жениться и выходить замуж. Такую статистику привела Вера Даргель — заместитель председателя правительства Ярославской области.

По ее данным, в 2023 и 2024 годах возраст супругов варьировался в диапазоне от 22 до 35 лет. По стране этот показатель составляет около 30 лет. В 2025 году в регионе семьи заводят в более раннем возрасте — от 21 до 26 лет.

«Совет да любовь всем, кто создал семью в Ярославской области! Примеров долгой супружеской жизни в уважении и согласии у нас достаточно в каждом муниципальном округе. Радует, что любовь жители региона встречают в любом возрасте!» — написала Вера Даргель.

Во сколько лет жители Ярославля создают семьи Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

По данным управления ЗАГС Ярославской области, в 2024 году чаще всего женились мужчины в возрасте от 25 до 29 лет, а женщины — от 18 до 24 лет. При этом впервые вступили в брак 62% мужчин и 60% женщин.

К слову, большим спросом среди ярославцев пользуются «красивые» даты для регистрации брака. Например, 25.08.2025 по региону расписались около 50 пар.