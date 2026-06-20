«Его хоронили много раз»: куда пропал ведущий «В мире животных» Николай Дроздов

Николай Николаевич часто признавался в любви природе и всем животным, но не всегда они отвечали ему взаимностью Источник: drozdovn.ru

«Здравствуйте, дорогие любители природы», — признайтесь, тоже прочитали эту фразу голосом Николая Дроздова? Сорок лет он каждые выходные здоровался со зрителями в программе «В мире животных» (0+) и прославился даже среди тех, кого совсем не интересовала природа. За сотни выпусков и экспедиций по всему миру ученый нашел общий язык с множеством видов животных, насекомых и птиц.

«В 13 лет стал младшим табунщиком»

Детство Николая Николаевича выпало на военное время. В 1941 году ему было четыре года, и он на всю жизнь запомнил, что такое страх от звука фашистских самолетов и что такое голод. Его отец ушел на фронт добровольцем, а маме, которая работала врачом, приходилось одной тянуть двоих детей.

— Во время войны маме пришлось одной поднимать нас с братом: ели мы в основном клейстер, которым сейчас окна замазывают. Мы заправляли в клейстер сахарин, жидкость со сладким металлическим привкусом. Сахара тоже в то время не было. Раз в неделю тем, у кого были дети, давали белковую пищу — куриные яйца, — вспоминает Дроздов.

Свои первые знания о природе Дроздов почерпнул в сельской школе, где учился. Правда, как он потом признавался, учеба там была слабенькой. Мальчики и девочки были в одном кабинете, часто отвлекались, дурачились, и за дисциплиной никто не следил.

Любовь к наукам у Николая Николаевича перешла от отца Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2021 год

В детстве в Николае Николаевиче проснулось дикое желание стать кентавром. Он бредил идеей провести операцию, чтобы быть наполовину лошадью. Отец, который вернулся домой, не стал отговаривать Дроздова, а вместо этого отвел на конное хозяйство. Ведь как можно управляться с копытами, если никогда в не сидел в седле?

— Сначала научил верхом ездить, а когда мне исполнилось 13 лет, я стал работать младшим табунщиком, — делился Николай Николаевич на шоу «Судьба человека» (16+).

Блажь о кентавре со временем прошла, но любовь к животным так и осталась. Каждое лето Николай Николаевич уходил до самого сентября из дома и работал на конном хозяйстве. Платили за присмотр половину средней зарплаты — 300 рублей. Все деньги Дроздов отдавал маме, чтобы хоть как-то помочь ей в непростое время.

«У меня возник конфликт с моим отцом»

Во время Великой отечественной войны отец Николая занимался разработкой лекарств от ОРВИ и отравлений. За заслуги их семье выделили двухкомнатную квартиру.

— Тысячи солдат были спасены благодаря моему отцу. В благодарность за это через шесть лет после окончания войны в порядке очереди государство дало ему квартиру в Москве, — рассказывал Николай Николаевич.

В большом городе перед Дроздовым открылась возможность учиться в МГУ. Он мечтал изучать биологию, поэтому был вне себя от счастья, когда с первой же попытки поступил. Однако учеба продлилась всего пару месяцев.

— У меня возник конфликт с моим отцом. У него характер был своеобразный, он сказал, что нужно самому зарабатывать, — объяснял Дроздов.

Николай Дроздов на все руки мастер: не только подход к животным находит, но еще шить умеет и с лошадьми управляться Источник: ndrozdov_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чтобы доказать, что он может всего добиться сам, Николай Николаевич забрал документы и поступил работать на швейную фабрику.

— Был сначала учеником. Я люблю все делать как следует. Мой мастер был глухонемой дядька, он мне только показывал. Я был избавлен от поручений и ненужных рассказов о себе. И за все время обучения — а это 8 месяцев — научился шить тщательно, — вспоминает Дроздов.

После того как учеба закончилась, Николаю предстояло шить пальто и пиджаки. В среднем мастера успевали за месяц сделать семь моделей и получить 700 рублей, но Дроздову до них было далеко, и он успевал сшить лишь две.

Промучив себя несколько месяцев, Дроздов осознал — быть портным не его призвание. Он ушел снова грызть гранит науки, только вместо МГУ поступил в Педагогический институт. Николаю Николаевичу на тот момент было 19 лет. Он горел желанием не только учиться, но и влюбляться. В студенческие годы он познакомился со своей первой супругой Инной. Пара быстро поженилась, но в быту оказалось, что они не подходят друг другу.

— Крепкие отношения не сложились. Это был студенческий брак. Я был склонен продолжать, но она от меня ушла, — делился Дроздов.

«Я спокоен — ради меня не убивают животных»

После развода Николай Николаевич с головой ушел в учебу и работу. После Педагогического университета он перевелся на географический факультет в МГУ и стал кандидатом наук. Особенно ему было интересно изучать природу Австралии, и, когда появилась возможность, он не мешкая рванул практически на год в экспедицию.

— В Австралии я провел больше времени, чем где-либо еще за рубежом. В 1971 году наш МГУ направил меня по обмену на дальний континент для подготовки докторской диссертации в Австралийский национальный университет, — рассказывал ученый.

Кто еще может похвастаться фотографией с акулой? Источник: drozdovn.ru

Спустя всего несколько лет после возвращения его научного руководителя пригласили на программу «В мире животных». Тот порекомендовал позвать еще Дроздова, и тут пошло-поехало.

Николай Николаевич появился в одном выпуске, втором, третьем, а в 1977 году Дроздову предложили остаться ведущим программы. Сорок лет Николай Николаевич колесил по миру, рассказывая о самых диковинных животных, о которых многие люди даже не предполагали.

Каждый раз Дроздов рассказывал обо всем лишь с улыбкой и шутками, но на самом деле несколько раз оказывался на грани жизни и смерти. Однажды его чуть не покусали крокодилы, когда он ради красивого кадра кормил их. В другой его цапнула гадюка, но ведущий делал вид, что ничего не произошло.

Со змеями у Николая Николаевича всегда были особенные отношения Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2021 год

— Я вместо того, чтобы сразу принять меры, три дня просидел дома. Потом приехал по приглашению Елены Малышевой на встречу с детьми 1 июня, а у меня рука дошла уже до состояния гангрены. Лена как закричит: «Вы что, хотите, чтобы вам руку отрезали?!» — делился историей Дроздов.

Несколько месяцев Николай Николаевич пробыл в больнице, а после продолжил работать как ни в чем не бывало и путешествовать. После одной из экспедиций в Индию Дроздов также привез стойкое убеждение — он никогда больше не будет есть мясо.

— Наш желудок хорошо приспособлен к растительной пище, а вот на переваривание животной нужны большие энергозатраты. Кроме того, я спокоен — ради меня не убивают животных. Вы, наверное, не раз видели, как хозяйки на рынках выбирают мясо: это на суп, это на жаркое. А если вдуматься, они переворачивают куски расчлененного трупа, — объяснял Дроздов.

Только однажды он нарушил свое правило не есть мясо и сильно поплатился. В 2003 году Дроздов попал на шоу «Последний герой» (16+). На тот момент Николаю Николаевичу было уже 66 лет, но он оказался одним из любимых участников у зрителей. Дроздов не боролся за приз, проходил все испытания в свое удовольствие, а вместо интриг и разборок тратил время на изучение необитаемого острова.

Обед от Децла и Николая Дроздова участники проекта запомнили надолго Источник: кадр из программы «Последний герой» (16+), «Первый канал», 2003 год.

Больше всего зрителям запомнился момент, который сейчас звучит как сон при температуре 40. Николай Николаевич вместе с Децлом ловили лягушек и потом кормили ими весь лагерь.

— Мы с ним вместе собирали лягушек. И однажды отравились. Хотя мясо у лягушек и жаб съедобное. Мы с Кириллом Александровичем (Децл. — Прим. ред.) за ними охотились. Я не уследил. Там на шкуре ядовитые железы. Зато у нас произошла прекрасная очистительная процедура. Все перенесли ее в общем-то в легкой форме, — вспомнил Дроздов на шоу «Судьба человека».

«Карьеру он завершил давным-давно»

Николай Дроздов проработал на телевидении до 2018 года. Всё это время он вел «В мире животных», озвучивал мультфильмы, снимался в кино. Но после 80 лет захотел дать дорогу молодому поколению. В этом решении его поддержала вторая супруга Татьяна. С ней он познакомился, когда ему было 40 лет. Пара продолжает жить душа в душу.

От второго брака у Николая Дроздова есть дочка Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2021 год

— Друзья шутили, говорили: «Ты, наверное, жену из Таиланда или Америки привезешь». А Танечка жила со мной в одном подъезде, двумя этажами ниже. Мы в лифте познакомились, — с нежностью говорит о любимой Дроздов.

После того как главная передача в жизни Николая Николаевича закончилась, ведущего всё реже и реже стали видеть на людях. Он перестал давать интервью, приходить на программы даже в качестве гостя. В 2023 году заговорили о том, что Дроздов попал в больницу. Возле дома он поскользнулся и сломал восемь ребер. У ученого ушло много месяцев на восстановление, но полностью он так и не смог до конца оправиться.

В 2025 году появилась информация, что ведущий снова в больнице. Поговаривали, что ему потребовалась срочная операция из-за онкологии. Позднее жена Николая Николаевича опровергла эту информацию. Оказалось, что ведущий лег в больницу на обследование и надолго там не задержался.

— Всё хорошо. Он рядом со мной, не в больнице. Всё с ним хорошо, я уже говорила это. Всё нормально, его хоронили много раз. Конечно, всё хорошо, всё неправда, — успокаивала поклонников Дроздова Татьяна Петровна.

Позднее появилась информация, что Дроздов практически всё время сидит в четырех стенах. Из-за проблем с ребрами и коленями он не может больше ходить, как раньше, и сильно этого стесняется.

— Николай Николаевич сейчас ходит или с палочкой, опирается на нее, или чаще с двумя палочками для скандинавской ходьбы. А он не хочет, чтобы его видели и фотографировали с палочкой! — делился художник Константин Мирошник, друг Николая Дроздова.

Николай Дроздов давно не появлялся на людях в своем любимом костюме Источник: ndrozdov_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В мае 2026 года в Сети появилась новость, что затворничество Николая Николаевича связано не только с болезнью, но и с панической боязнью вирусов. Якобы из-за этого он завершает свою карьеру навсегда.

— Легенда практически не выходит на улицу, так как любое взаимодействие с внешним миром — потенциальная угроза, — написал телеграм-канал Mash.

Жена Дроздова не смогла пройти мимо таких новостей и сообщила, что у ученого нет ни онкологии, ни страха перед болезнями, а от дел он отошел в тот момент, как перестал участвовать в «В мире животных».