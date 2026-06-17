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Развлечения Что происходит с Лерчек Обзор Болезни Лерчек больше не верят? Блогера отправят на повторную экспертизу, несмотря на 7-ю химию

Болезни Лерчек больше не верят? Блогера отправят на повторную экспертизу, несмотря на 7-ю химию

Серьезно взялись не только за блогершу, но и за ее жениха

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Блогерше поставили диагноз четыре месяца назад, и за это время она не отказывалась от привычного образа жизни | Источник: ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Блогерше поставили диагноз четыре месяца назад, и за это время она не отказывалась от привычного образа жизни | Источник: ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Блогерше поставили диагноз четыре месяца назад, и за это время она не отказывалась от привычного образа жизни

Источник:

ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Прокуратура усомнилась в диагнозе Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. В марте блогерша призналась, что у нее обнаружили последнюю стадию рака желудка. Ситуация была настолько запущенная, что у Чекалиной уже пошли метастазы по всему телу и начал страдать позвоночник и зрение. В тот момент Чекалина находилась под следствием за неуплату налогов. В итоге суд закрыл против нее дело, но в связи с последними событиями может возобновить его снова.

Прокуратура направила в Московский суд заявление, в котором требует отправить Лерчек на еще одну медицинскую экспертизу. Несмотря на то, что Чекалина очень подробно рассказывает о своей жизни с раком и публикует кадры с каждой химиотерапии, многие стали сомневаться, что ее диагноз правдивый. Причиной стало видео, которое появилось в Сети.

— Очередную волну общественного возмущения вызвал тот факт, что подсудимая в день прохождения очередного сеанса химиотерапии поделилась с подписчиками информацией о том, что после обеда того же дня уже тренируется в спортзале фитнес-клуба, поднимает тяжести. Хотя до этого она публиковала информацию о том, что незадолго до этого перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков, — написал ТАСС.

Заявитель также обратил внимание и на жениха Лерчек — отца ее младшего ребенка, учителя танцев Луиса Сквирччиариани. По информации в профиле Чекалиной, он ведет аккаунт блогерши. Также он делится новостями о состоянии своей возлюбленной на своей странице.

— Несмотря на тяжелый диагноз, предполагающий практически прикованность, [она] освещает его в различных интернет-сообществах, подробно показывает все стороны своей жизни, публикует видеоролики и фотографии, текстовые материалы при помощи аккаунта своего сожителя Луиса Сквирччиариани (отца четвертого ее ребенка), — цитирует ТАСС документы.

Новости о повторной экспертизе ни блогер, ни отец ее младшего ребенка не комментируют. Вместо этого Луис в своем профиле рассказал, что Лерчек проходит уже седьмую химиотерапию. По словам блогера, в отличие от предыдущих процедур, в этот раз ей прокапали только первый препарат в больнице, а второй она получает, находясь дома.

Лерчек не может нарадоваться, что теперь больше времени проводит дома с семьей

Источник:

im_lu_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме занятий в спортзале за месяцы лечения Лерчек также не отказывает себе в том, чтобы появляться на мероприятиях и работать. В апреле она запустила свой новый бренд косметики, для которого поехала сниматься сразу после химиотерапии. В мае после лечения отправилась гулять с детьми в контактный зоопарк и бегать вместе с альпаками, несмотря на ослабленный иммунитет. А в июне уже вовсю веселится на каблуках на свадьбе друзей.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Лерчек Рак Болезнь
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