Камчатский краб, черная икра и звезды шоу-бизнеса. Как в Москве прошла свадьба звезды французского футбола Матвея Сафонова

Как прошла свадьба Марины Кондратюк и Матвея Сафонова Источник: motya_39 / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Вечером 13 июня состоялась самая громкая и яркая свадьба российского спорта этого лета. Вратарь сборной России, двукратный победитель Лиги чемпионов или, как говорят в Париже, «гигант из Краснодара» Матвей Сафонов официально второй раз женился.

Его избранницей стала девушка из Краснодара Марина Кондратюк. Об их отношениях было известно давно. Пара еще год назад объявила, что они официально женаты. Но само торжество провели 13 июня 2026 года в столице России, а не в Париже.

Отметили так шумно и торжественно, что часть мероприятия прошла под открытым небом. Вчера в это время в Москве бушевала непогода. Поэтому гости и сами молодожены были в какой-то момент вынуждены воспользоваться зонтами.

Для Сафонова это второй брак. Он был женат на Анастасии Казачек. Они начали встречаться еще в школьные годы. О разводе пары стало известно в октябре 2021 года. У них есть дочь Майя (родилась летом того же года). Сафонову 27 лет, он выступает за PSG с 2024 года. В мае Сафонов стал первым российским футболистом в истории, который дважды выиграл Лигу чемпионов. До отъезда в Европу Матвей семь лет защищал ворота родного ФК «Краснодар», пройдя путь от молодежных команд до капитана основного состава. Выступая за краснодарский клуб, он стал одним из лучших вратарей РПЛ и получил вызов в сборную России. Сообщает 93.RU.

Что случилось на самой громкой свадьбе года Источник: motya_39 / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Редакция MSK1.RU изучила по горячим следам соцсети знаменитостей, которые лично были приглашены на свадьбу звездной пары.

Среди главных гостей и, конечно, лиц торжества, безусловно, были преимущественно спортсмены. Интересно, что на свадьбе было довольно много вратарей: Егор Бабурин, Сергей Песьяков, Станислав Агкацев. На свадьбе также был тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Станислав Агкацев (с зонтиком) и комик Илья Макаров на свадьбе Матвея Сафонова Источник: baburishe / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Хетаг Хугаев и Илья Макаров на свадьбе Сафонова Источник: veradrovenikova / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Евгений Чебатков и Михаил Сергачев на свадьбе Сафонова Источник: veradrovenikova / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

На свадьбе были и хоккеисты — в кадр попал и двукратный обладатель кубка Стэнли, защитник клуба «Юта» НХЛ Михаил Сергачев.

Самые яркие кадры со свадьбы Матвея Сафонова Источник: motya_39 / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

И этот список явно еще не полный, так как далеко не все звезды попали в короткие фрагменты кадров со свадьбы.



Но вечеринка, как ее назвали Марина и Матвей, была не только для спортсменов. Также там было довольно много звезд. Среди них комики Илья Макаров, Хетаг Хугаев, Евгений Чебатков, барабанщица группы «Кис-Кис» Алина Олешева.

Звезды пели и плясали на свадьбе Матвея Сафонова Источник: blessedmiushka / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

В качестве приглашенной звезды на сцене для свадебного танца молодых выступала Мэри Гу.

К слову, одной из главных звезд танцпола стал отец Матвея Сафонова, Евгений. Он со своим ростом 198 сантиметров возвышался над всеми гостями мероприятия. В кадре с ним даже Матвей выглядит не таким уж и «гигантом», хотя рост вратаря 192 сантиметра.

Матвей и Евгений Сафоновы Источник: motya_39 / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Молодожены сами раздавали праздничный торт всем гостям.

К слову, среди прочего частично выложили список блюд, которые подавали гостям на роскошной свадьбе. На столе были: камчатский краб, креветки с черной икрой, лангустины с картофельным пюре и многое другое.

Как прошла свадьба Сафоновых Источник: veradrovenikova / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Стало известно также, в чем были Матвей и Марина. Костюмы им шил на заказ бренд Walk of Shame (WOS), его основатель — Андрей Артемов. Как заявили представители компании, молодоженам примеряли костюмы пять раз. На создание образов ушло 160 часов.

«Замечательная пара, и такие легкие в общении. Матвей невероятно жизнерадостный и расслабленный — кажется, что ему так легко всё дается. Процесс подготовки нарядов был сплошным удовольствием — об этом вам скажут все, кто работал над этим прекрасным проектом», — заявил основатель бренда Андрей Артемов для интервью сайту WOS Journal.

Кадры с торжественной свадьбы Марины и Матвея Источник: motya_39 / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Там же он рассказал, что идея быть в белом — это запрос Марины и Матвея. Именно в белом они хотели быть на свадьбе еще до того, как познакомились.

В общем, судя по кадрам, шумно, весело, с размахом. С южной душой и парижским стилем получилась эта свадьба.