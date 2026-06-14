От секс-символа 90-х до скандальной участницы реалити: как ломалась жизнь Даны Борисовой

Дана Борисова часто становится героиней светской хроники Источник: danaborisova_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Биография Даны Борисовой — не просто хроника жизни известной телеведущей, а практически готовая пьеса, полная неожиданных поворотов, предательств и трагедий. Дана прошла путь от секс-символа 90-х до героини светской хроники. Сегодня бывшая телеведущая — блогер, чья откровенность балансирует на грани эпатажа и исповедальности. Рассказываем подробнее про ее путь.

Дана Борисова родилась в 1976 году в Белорусской ССР, но детство ее прошло в Норильске. Мать работала медиком, отец — в милиции. Через несколько лет у будущей звезды появилась младшая сестра Ксения.

Уже в детстве Дана выделялась яркой внешностью. В интервью она признавалась, что в школе ее за это травили.

— В школе меня травили, я была белой вороной. Именно это закалило характер, мне хотелось поскорее уехать из Норильска и доказать всем, что я чего-то стою, — позже рассказывала Дана.

В старших классах поступила в школу с углубленным изучением английского и окончила ее с серебряной медалью. После этого она попала на факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и вечернее отделение юридического факультета Московского университета коммерции.

Золотая эра: работа в «Армейском магазине» (1997–2005)

Жизнь перевернулась в 1996 году. Устав от подработок в рекламе, 19-летняя Дана пришла на кастинг программы «Армейский магазин». Передача, задуманная как «развлекательный гид» для военных, только набирала обороты. Продюсеры искали не просто красивую девушку, а лицо, которое бы ассоциировалось у солдат с домом, мечтой и при этом было «своим в доску».

Приходя на кастинг, Дана даже не думала, что получит работу, которая сделает ее секс-символом Источник: кадр из программы «Армейский магазин»

— Я пришла в простых джинсах и футболке, почти без косметики и думала, что меня даже не заметят. А мне сказали: «Ты — то, что нужно. Живая, настоящая, без кукольной фальши», — вспоминала день кастинга Дана в интервью «Комсомольской правде» в 2002-м.

Дана с белоснежной улыбкой и серьезным взглядом идеально попала в формат. Она не просто читала текст про пайки и гаубицы, а кокетничала с генералами, прыгала с парашютом, опускалась в подводные лодки, ползала в грязи на полигонах наравне с мужчинами.

Успех был ошеломительный. Солдаты и офицеры писали ей письма мешками, Дану узнавали на улицах, причем не только генералы и призывники.

В начале съемок «Армейского магазина» Борисовой было всего 17 лет Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Дана, казалось, не боялась ничего: в ходе съемок она освоила вождение танка и БТР, управляла истребителем на авиасимуляторе с такими перегрузками, что теряла сознание, а в одном из эпизодов погружалась с аквалангом под лед.

В феврале 1997 года Борисова снялась в эротической фотосессии для журнала Playboy. Снимки с обнаженной ведущей главной военно-патриотической передачи страны вызвали скандал. Минобороны организовало служебное расследование, но это только усилило интерес: номер стал одним из самых продаваемых в истории русского издания журнала.

Позже, объясняя этот шаг, Дана скажет:

— Я устала, что во мне видят только «девочку из телевизора». Это был осознанный бунт. Мне хотелось, чтобы зрители увидели во мне женщину, а не пластмассовый символ. (интервью журналу «Огонек», 2003).

В 2005 году «Армейский магазин» сменил формат и Дана ушла из программы.

Позже в программе «Прямой эфир» Борисова призналась, что ее уход был связан не только с творческой усталостью, но и с травматичным личным опытом. По ее словам, начальник насильно склонил ее к сексу и лишил девственности, а домогательства переросли в трехлетние отношения. В какой-то момент Дана даже забеременела, но сделала аборт.

Жизнь после армии и падение в бездну

Дана Борисова несколько раз участвовала в «Последнем герое»: в 2002 и в 2005 годах. Тогда она запомнилась ссорами с другими участниками и часто плакала.

После «Армейского магазина» карьера не закончилась. Дана вела дневное ток-шоу «Город женщин» (2003–2004), проект «Принцип домино» (2005–2006), «Сегодня утром» (2006–2010) на НТВ. А после два года работала в утреннем эфире НТВ светским репортером.

В 2007 году Борисова познакомилась с бизнесменом Максимом Аксеновым, который жил на две страны: Россию и США. Роман был стремительным, Дана забеременела и в том же году родила дочь Полину. Но отношения с Максимом быстро испортились, по словам Даны, из-за его нежелания жить в России. Дочери на тот момент не было и года.

Отношения матери и дочери долго были напряженными Источник: danaborisova_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спустя несколько лет, в 2015 году, Борисова вышла замуж во второй раз. Избранником стал Андрей Трощенко, которого она представила как загадочного женатого соседа-бизнесмена, не устоявшего перед ней. На деле мужчина оказался беженцем с Украины, перепродававшим чехлы для телефонов с наценкой. Брак продержался меньше года.

В это время карьера Даны Борисовой шла под откос. Утрата популярности привела к алкогольной, а затем и наркотической зависимости.

В апреле 2017-го в эфире «Пусть говорят» мама Борисовой публично заявила, что ее дочь — наркоманка, и попросила Андрея Малахова о помощи. Дана всё отрицала, но в итоге согласилась пройти курс реабилитации в частной клинике в Таиланде.

Позже в 2020 году в шоу «Алена, блин» Дана шокировала публику признанием, что работала в эскорте. Она рассказала, что этот опыт был недолгим: Дана приезжала на встречи в нетрезвом состоянии, из-за чего на нее жаловались.

Проблемы с дочерью и новая жизнь

На время реабилитации Полина отправилась жить к отцу, но после возвращения Даны он не спешил отдавать девочку и добился права ограничивать ее встречи с мамой. Только в конце 2018 года Борисовой удалось доказать, что она изменилась и способна позаботиться о дочери.

Полина вернулась к матери, а Аксенова обязали платить алименты. Но уже через несколько месяцев вся страна узнала о ссорах Даны с дочерью. Полина убегала из дома, публично оскорбляла мать в соцсетях, критиковала ее поклонников. Однажды отец Полины даже вызывал полицию домой к Дане, переживая, что ссора дам зашла слишком далеко.

Семья постоянно попадала в скандалы, и только недавно мать и дочь перестали ругаться. В 2024-м Дана рассказала, что поощряет увлечение Полины k-pop и оплатила ей языковую школу. Но это не единственное, в чем ведущая поддерживает девочку. Борисова разрешила еще несовершеннолетней наследнице колоть губы, употреблять препарат для диабетиков для похудения и сделать ринопластику.

Источник: Городские медиа

Сегодня Дана Борисова строит карьеру блогера. Она включает фронтальную камеру без фильтров, сидя дома в халате, и рассуждает о политике, шоу-бизнесе, рассказывает интимные подробности своей жизни. Ее манера речи — эмоциональная, иногда сбивчивая — стала объектом насмешек и породила тысячи мемов.

— Меня называют сумасшедшей, а я просто живая. Я говорю то, что думаю, и не боюсь быть смешной. Люди чувствуют искренность и за это мне благодарны, — говорила Дана в одном из видео на YouTube-канале «Эксклюзивчик» в 2021 году.

Бывшая звезда «Армейского магазина» участвует в различных телешоу: в 2024-м она снялась в реалити «Звезды в джунглях», а в 2025-м — в «Сокровищах императора» в паре с Аленой Блин.

Также Дана Борисова появилась в одном из выпусков второго сезона реалити «Четыре жены», где предстала в образе «жены-принцессы» и познакомила соперниц со своим возлюбленным — 45-летним бизнесменом Кириллом. Борисова рассказала, что у них с избранником нет совместного домашнего очага, и сравнила свою пару с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем. Но из-за этого и нежелания Даны погружаться в стандартную рутину соперницы поставили ей низкие баллы.

В 2025 году Борисова участвовала в шоу «Свадьба вслепую» (16+), где на неделю стала женой ведущего Владимира Тишко, но «супругам» оказалось сложно притереться друг к другу. В итоге продолжать отношения после проекта пара не стала.