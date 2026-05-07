«В мой адрес говорят: „Пьяная“» — подмоченная репутация «доярки из Хацапетовки» Евгении Осиповой

Сколько бы еще актриса ни снималась, она навсегда осталась заложником одной роли Источник: кадр из сериала «Доярка из Хацапетовки» (12+), реж. Анна Гресь, «Бази Ком» и «Новая студия», 2006 год

В начале 00-х Евгения Осипова как влитая попала в образ простушки из деревни, которая мечтает покорить столицу. После выхода сериала «Доярка из Хацапетовки» (12+) многие были уверены: сыграть такую роль невозможно, если не прожил подобное сам. Но годы спустя от образа доверчивой блондинки не осталось и следа. Что изменилось и почему поклонники ее больше не узнают и вместо восхищения чаще осуждают?

«Когда ты уже напрыгаешься?»

Евгения родилась в обычной семье в Туле. Мама по три смены работала на металлургическом заводе, папа был дальнобойщиком и пропадал в рейсах. Как и многие знакомые ребята, она ходила на танцы, занималась спортом, гуляла во дворе. Ни о какой карьере актрисы и близко не думала.

Когда девочке было 14 лет, ее заметили представители модельного агентства и предложили работать. Осипова переехала в Москву, училась, параллельно работала, но понимала, что карьера модели — это ненадолго, и нужно поступать в университет и получить образование.

Источник: evgeniyaosipova_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ходила красивая легенда, что картина мира Евгении перевернулась после встречи с Сергеем Безруковым. Якобы в 17 лет она случайно его встретила, когда ловила машину. Он на нее взглянул, немного поговорил и уверенно заявил: «Надо поступать в театральный». А когда такое говорит известный человек, как не прислушаться?

Однако, по словам Евгении, вся эта история выдуманная, а реальность была куда проще. Она планировала идти на экономический, но захотелось испытать судьбу и подать документы в ГИТИС. Осипова толком не готовилась, однако с первой же попытки ее взяли, к огромному сожалению мамы Евгении, которая совсем не такой судьбы хотела для дочки.

— Она была в ужасе! Не понимала, что в актерской профессии как-то можно состояться. Говорила мне: «Когда ты уже напрыгаешься?!» — вспоминает Евгения.

«Я не очень хороший человек»

Еще до выпуска Евгению зачислили в труппу «Театра у Никитских ворот» и начали предлагать роли в сериалах. Зачастую на сцене она играла второстепенные роли и была в массовке, а в 2008 году совсем пропала.

Поговаривали, что Евгению сократили из зависти к ее популярности в «Доярке». Однако актриса снова уверяет, что всё на самом деле было не так. Уволилась она сама, потому что не могла совмещать две работы. Как и всем начинающим актрисам в театре, ей действительно не давали главных ролей. Она не захотела ждать у моря погоды, тем более на телевидении всё складывалось лучшим образом.

Источник: кадр из сериала «Закрытая школа» (18+), реж. Антон Новосельцев, Олег Асадулин, Александр Зеленков, студия «Амедиа», 2011 год

Работы было хоть отбавляй, что даже не хватало времени, чтобы передохнуть и развеяться. Вот и своего будущего мужа Анатолия Симченко Евгения встретила на съемках. Он был оператором в сериале «Башня» (18+). Первое время Осипова не обращала внимания на то, что мужчина постоянно смотрит на нее, пока ей не сказали об этом коллеги.

— Там всё сразу не задалось. Он был женат, у него был маленький ребенок. Да, я не очень хороший человек. На моем дне рождения мы поцеловались. Я подумала: «Ну ладно я — свободный человек, а что ты делаешь?» — вспоминает Евгения.

Осипова надеялась, что раз женатый человек забыл обо всем ради нее, то это настоящая любовь. Она ждала, что он позовет выйти за него замуж, признается, что лишь ее одну ждал всю жизнь. Но Анатолий затягивал с пылкими откровениями. Только когда Осипова узнала, что ждет ребенка, пара расписалась.

— Мы с разными целями входили в наши отношения. Он же детей не хотел, говорил: «Ну зачем так рано, давай еще погуляем». Ждал легких, страстных отношений. Конечно, я была известной актрисой, а это тусовки, мероприятия, фестивали, классное кино, крутые проекты. Есть такое слово «кайфожор», это про него, — заявляет актриса.

Источник: ЕВГЕНИЯ ОСИПОВА | OFFICIAL GROUP

У супругов родился сын, а следом еще и дочка. Евгения надеялась, что появление детей сблизит ее с мужем. Но на деле оказалось всё наоборот. Чем больше актриса старалась помочь, поддержать и стать ближе с Анатолием, тем больше он воспринимал всё это как должное и ничего не давал взамен.

— Я помогла ему деньгами: закрыла прежний кредит, купила машину, на которой он до сих пор ездит, за мой счет мы съездили с его маленьким сыном в отпуск. Вложила деньги в дом, который мы построили на 40 сотках. То есть именно я больше зарабатывала, а у него то были проекты, то не были — по-разному, — призналась Осипова.

Источник: кадр из сериала «Заложники» (18+) реж. Кира Ангелина, «ТВ Центр», 2019 год

Когда открылось, что у их сына сахарный диабет, мужчина совсем отдалился и оставил Осипову один на один с проблемами.

— Наверное, закончилась любовь. Мы снимались в разных городах. У нас уже были разногласия, но они были не такими глобальными… Я думала, что болезнь сына объединит нас, но он стал другим, стал поздно приходить домой. В итоге он ушел после моей просьбы и снял квартиру недалеко от нас, — делилась Евгения.

Даже когда муж переехал, Осипова надеялась, что это лишь временные трудности. Она уговаривала сходить к семейному психологу, старалась наладить общение. Но в один день осознала, что все эти старания бессмысленны, ведь мужчина уже давно и не думает о ней.

— Я увидела машину, в которой он был не один. Спросила — он сказал: «Да, у меня уже девушка». А друзья подтвердили: «Она уже год», — вспоминает тот сложный период Евгения.

«Он заявил, что никого не бил, я была пьяная»

Из-за болезни сына Евгения на время уходила из кино. Когда она снова вернулась к съемкам, многие ее не узнали. Стресс сильно подкосил актрису, и она поправилась на 30 килограммов.

Источник: evgeniyaosipova_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Евгения признавалась, чтобы справится с мыслью о болезни ребенка и расставании с мужем, она начала пить. Однако благодаря поддержке друзей эта привычка не переросла в зависимость, но актрисе верят далеко не все.

В 2018 году Осипову избили во дворе. Поговаривали, что она выпивала во дворе с подругой и, когда на ту налетел муж и стал колотить, заступилась. Евгения уверяет, что всё было не так. Она была трезвой, возвращалась домой и захотела вмешаться и помочь незнакомой женщине во дворе, которую бил сожитель. Тот в порыве гнева ударил и Осипову.

— Мы заявили в полицию, мужчину быстро нашли. Это оказался безработный сожитель этой женщины, который в свое время сидел в тюрьме. Он заявил, что никого не бил, что я была пьяная и сама упала. Так и записали, его отпустили… — негодует Евгения.

Совсем все перестали верить, что Евгения ведет трезвый образ жизни, после того как она попала на шоу «Звезды под капельницей» (18+). Вместе с Никитой Джигурдой, Анастасией Волочковой и другими известными людьми Евгения должна была побороть свои вредные привычки и прийти к здоровому образу жизни.

Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»

На проекте Осипова держалась особняком и уверяла, что у нее на самом деле нет проблем. Выпила бутылочку с Машей Малиновской за знакомство, расслабилась после работы с парой бокальчиков красного — что в этом такого. После проекта Евгения раскрыла, что, как и другие участники, до последнего не знала, куда попала, а осталась, не чтобы исправиться, а уберечь других от сложной женской судьбы.

— Мне казалось, что моя история — это не столько про зависимость, сколько про то, как люди, особенно женщины, в непростых ситуациях ищут способ выдохнуть, пережить боль и отвлечься, — рассказывала актриса.

«Жене вообще нужно было бы помолчать, она была пьяная»

Вопреки желанию актрисы, ее участие на проекте выглядело не как история о росте и преобразовании, а скорее как история падения, которая только усугублялась. В 2026 году заговорили, что Евгению уволили из Театра комедии за пьянство и срыв спектакля.

По словам актрисы, перед самым выступлением ей стало плохо, и она попала в больницу с подозрением на микроинсульт. Руководство театра вместо поддержки лишь кинули в нее одним сообщением.

— Мне написали: «Ты у нас больше не работаешь». И через какое-то время я узнаю, что я устроила скандал, что я ушла со скандалом, — раскрыла Осипова в программе «Ты не поверишь!» (16+).

Источник: evgeniyaosipova_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актриса утверждает, что с ней поступили несправедливо, и не с ней одной. Например, в тот же период уволили Екатерину Волкову, объяснив это тем, что она уже старая.

— Я ни разу не сорвала спектакль. Никто из актеров не скажет, что я выходила в алкогольном опьянении на сцену. Они считают, что Катя старая, а в мой адрес говорят: «Пьяная», — негодовала Евгения.

Через некоторое время Осипова объявила, что произошло недопонимание. На самом деле ее никто не увольнял, а она сама ушла, потому что не стала работать с новым составом актеров. Чтобы поддержать Волкову, Евгения рассказала про свой уход и пренебрежительное отношение руководства, после чего узнала, что на это ответили в театре.