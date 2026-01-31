Оксана Самойлова назвала настоящую причину развода с Джиганом: новости из мира звезд

Рэпер пытается вернуть супругу, но Оксана утверждает, что уже поздно Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Молодая невеста Григория Лепса ушла от певца

Пара, которая привлекала внимание публики весь 2025 год, внезапно рассталась. 19-летняя Аврора Киба объявила, что их отношения с певцом Григорием Лепсом закончены. Об этом она написала в своих соцсетях.

«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы: мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения», — написала Аврора Киба на своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Киба подчеркнула, что между ней и певцом не было драмы. А вот причину разрыва отношений она не назвала.

«Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше», — заключила девушка.

Сам Лепс пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Его директор Владимир Урюпин в разговоре с NEWS.ru заявил, что артист не станет комментировать информацию о своей личной жизни. А пиар-представители Кибы отметили: всё, что она хотела сообщить, написала в посте.

Впервые о романе 19-летней девушки и 63-летнего певца стало известно летом 2024 года. На протяжении всего времени, пока длились их отношения, Лепс буквально заваливал Кибу дорогими подарками и шикарными букетами. Он представлял девушку как свою невесту. Пара даже говорила о свадьбе, но конкретной даты церемонии не называла.

Слава Копейкин пожаловался, что его путают с Никитой Кологривым

Актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин, сыгравший в нем Турбо, рассказал, что фанаты путают его с Никитой Кологривым. Его коллега, Кологривый, тоже отмечает их внешнее сходство.

«Мне не дают об этом забыть люди, которые иногда со мной фотографируются и говорят: „Спасибо, Никита“. Я такой: „Пожалуйста, конечно“. Мне кажется, ну хорошо, человек порадовался. Пусть не за меня, за другого человека, но порадовался», — поделился артист в разговоре с «Комсомольской правдой».

По словам Копейкина, он бы хотел сыграть с Кологривым братьев. Однажды он ему в этом признался во время съемок, но Никита не проявил интереса.

«Я ему это говорил, когда мы еще вместе снимались. Тогда он отреагировал не так. Глаза у него не загорелись. Сейчас не знаю, может быть, сейчас было бы интереснее», — поделился актер.

Также он отметил, что конкуренции с Кологривым у них нет, и назвал его талантливым человеком.

«Он талантливее. Вопросов нет. Он самый талантливый артист этого мира. Вы все должны это понимать. Лучше Никиты Кологривого нет никого! Думаю, похожи только внешне, по характеру не могу сказать, мы не очень близко знакомы», — подытожил Копейкин.

Маргарита Симоньян показала, как выглядит без волос

Журналистка и телеведущая Маргарита Симоньян проходила через испытания весь прошлый год. Когда скончался ее муж Тигран Кеосаян после продолжительной комы, Симоньян узнала, что у нее рак груди.

Главный редактор Russia Today (RT) недавно перенесла операцию и длительный курс химиотерапии. Из-за болезни у нее ухудшилось состояние кожи и выпали волосы. На публику и в эфиры Маргарита первое время выходила в париках, максимально похожих на ее естественную прическу. Однако на этой неделе она перестала стесняться своего реального внешнего вида и показала, как выглядит без волос.

«Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет», — подписала она снимок в своем Telegram-канале.

Источник: Маргарита Симоньян из дома / Telegram

Поклонники оставили под фото сотни комментариев со словами поддержки. Подписчики желают ей скорейшего выздоровления.

«Маргарита, вы красавица. Вам любая прическа к лицу», — написала подписчица под ником Lana.

«Волосы не руки и не ноги — отрастут еще краше», — поддержала в комментариях Анастасия.

Гонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к постели

Состояние легендарного немецкого гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера стабилизировалось. Семикратный чемпион мира снова может передвигаться, однако пока при помощи врачей.

За его состоянием круглосуточно следит команда специалистов в его доме в Швейцарии. По последней информации, он может перемещаться на специализированной инвалидной коляске с активной помощью медсестры и терапевта.

Шумахер получил тяжелейшую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французском Мерибеле в декабре 2013 года. Тогда он ударился головой о камень и был введен в искусственную кому. После чего гонщик перенес несколько операций и долгое время был прикован к постели, находясь на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Семья тщательно скрывает информацию о его состоянии и процессе реабилитации с самого начала, чтобы защитить его частную жизнь.

Актеры взбунтовались против назначения Константина Богомолова на должность ректора МХАТа

Актер Константин Богомолов стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого, но это назначение вызвало протест среди выпускников и учащихся. Они считают, что Богомолов, не будучи выпускником МХАТ, не может сохранить традиции русского психологического театра и этические принципы, заложенные Станиславским.

В обращении к министру культуры Ольге Любимовой выпускники просят рассмотреть кандидатуры, тесно связанные с Школой-студией, чтобы сохранить наследие, пишут наши коллеги из Starhit.ru. Среди несогласных — актеры Марк Богатырев, Марьяна Спивак, Юлия Меньшова и другие. Сам Богомолов пока не прокомментировал ситуацию.

Однако известно, что кандидатуру Богомолова изначально поддержала сама министр культуры Ольга Любимова. Об этом она писала в своем блоге.

«Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Богомолов. Российский режиссер театра и кино, драматург, поэт и театральный деятель, чье творчество занимает особое место в современном культурном пространстве России. За вклад в развитие сценического искусства был удостоен почетного звания „Заслуженный деятель искусств Российской Федерации“», — отметила министр культуры РФ.

Также за кандидатуру Богомолова выступила актриса Софья Эрнст. Она считает, что режиссер не мог быть выпускником этого учреждения, поскольку в нем нет режиссерского факультета.

«Странно на этом основании отрицать в нем носителя „принципов русского психологического театра“. В самом начале карьеры Богомолов был приглашен Олегом Павловичем Табаковым сначала в „Табакерку“, потом в МХТ, где поставил более 10 спектаклей, находясь в непрерывном сотворчестве с мастером и выпускниками Школы-студии. Он впитывал традицию не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале, что для режиссера более значимо», — написала Софья в своих соцсетях.

С этим согласен и супруг Софьи, гендиректор Первого канала Константин Эрнст. На сторону Богомолова также встала кинорежиссер и телеведущая Валерия Гай Германика.

Лерчек и Луис узнали пол будущего ребенка на гендер-пати

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) вместе с женихом Луисом Сквиччиарини на этой неделе устроили гендер-пати. Пара узнала пол будущего ребенка: у них родиться мальчик. Видео со скромной гендер-пати в своих соцсетях опубликовал Луис.

На кадрах видно, что Лерчек и ее жених сидят на ковре среди заснеженных елок. Перед тем, как узнать пол малыша, Валерия сильно волновалась, но призналась, что для нее неважно, кто родится.

«Я не очень готова, я очень переживаю. На самом деле неважно, мальчик или девочка. Я рада подарить тебе этого ребенка и рада, что ты будешь отличным папой», — сказала она Луису.

Источник: im__lu_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Звезда «Ландышей» Ника Здорик разорвала помолвку

Актриса Ника Здорик и главная героиня сериала «Ландыши» разорвала помолвку с возлюбленным. Она подтвердила это в своих соцсетях. Девушка призналась, что в 2025 году ей сделали предложение, но свадьба не состоялась. Здорик тогда рассталась с мужчиной, личность которого она до сих пор скрывает от публики.

«Правда… мне сделали предложение в прошлом году, но я выбрала другой путь», — ответила знаменитость на вопрос подписчика.

По словам звезды, ее сердце сейчас свободно и у нее нет никаких других романов.

Кроме того, за пять лет на экранах актриса успела завести роман с известным певцом Стасом Пьехой, попасть в конфликт на съемках и столкнуться с подозрениями в эскорте.

Еще Здорик разоткровенничалась по поводу своей карьеры. Она призналась, что ей сложно играть, так как каждую роль она проживает и проносит через себя.

Она даже доводила себя до разных страшных и сильных эмоций, чтобы максимально доносить до зрителя драматизм роли. По ее словам, это дается непросто, но без этого она не представляет свою профессию.

Оксана Самойлова рассказала о реальных причинах развода с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова не скрывает, что в последние пять лет ее брак с Джиганом (Денисом Устименко) далек от идеала. На развод брюнетка решилась лишь в прошлом году.

Джиган пытался спасти отношения и предпринимал попытки к примирению с супругой, однако оказалось уже слишком поздно. Многодетная мама заявила, что устала от измен неверного мужа и отсутствия внимания с его стороны. По словам Самойловой, ее решение о разводе окончательное.

«Что бы он ни делал, это уже не имеет никакого значения. Я просто его не люблю. Всё, я его не люблю больше», — заявила модель в реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

Далеко не все фанаты разделяют ее решение. Некоторые считают, что рэперу стоит дать еще один шанс. Однако знаменитость не реагирует на критику по поводу ее решения и продолжает настаивать на своем.

«Я понимаю, что я буду выглядеть максимально ужасным человеком. Я готова этот удар принять на себя и от СМИ, и от людей, которые будут это смотреть. Просто потому, что я хочу быть счастливой. Серьезно, я просто хочу быть счастливой!» — объяснила свою позицию брюнетка.

В рамках шоу «Быть Джиганом и Оксаной» Самойлова часто откровенничала. Она делилась своими мыслями и чувствами и объясняла свои поступки. Но девушка утверждает, что делает это не для того, чтобы оправдаться перед публикой.

«Как будто бы я уже много чего сказала, но и как будто бы я пытаюсь найти себе оправдание. Но я не должна этого делать. Я не должна оправдываться за свой выбор ни перед кем. Даже если бы Денис был самым идеальным на планете человеком, я имею полное право и имела бы выбирать сердцем. Никто не может заставить никого любить», — добавила знаменитость.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева всё еще в браке

Вскрылись подробности отношений актера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Как оказалось, ситуация с их разводом до сих пор остается неясной, несмотря на все публичные заявления, которые делали оба.

В настоящее время пара так и не оформила развод, об этом их друзья рассказали «Комсомольской правде».

«Официально Бондарчук и Андреева пока не развелись. Федор и Паулина до сих пор остаются в законном браке», — поделились их близкие.

Известно, что Андреева удалила свой пост о разводе с Бондарчуком из социальных сетей летом 2025 года.

Лариса Долина намекнула на новый этап в своей жизни

Народная артистка России Лариса Долина во время исполнения песни Feeling Good о новой жизни отметила, что это правда. Так певица намекнула на новый этап, который начался после скандала с квартирой в Хамовниках.

«Это новый рассвет, это новый день, это новая жизнь для меня», — спела исполнительница текст песни на английском языке, пишет РИА Новости.