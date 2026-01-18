«Не надо строить из себя дурочек»: главные правила женских автопутешествий, о которых должна знать каждая

На Байкале Источник: из личного архива М. Вавиловой

Мария Вавилова за рулем с детства. Ее еще на советском «Москвиче» учил ездить отец. Она фанат автопутешествий. А в последние годы организовывает ближние и дальние выезды именно женскими компаниями: автомобилистка считает их идеальными для поездок. О преимуществах и опасностях таких путешествий она рассказала редакции NGS24.RU. Далее — от первого лица.

Детство на «Москвиче» Источник: из личного архива М. Вавиловой

«Выхожу из-за руля примерно никогда»

Любовь к автомобильным путешествиям мне привил папа. Он жил в Кемеровской области, а учился в Красноярске — ездил сюда на мотоцикле с коляской. Потом у нас в семье появился 403-й «Москвич». Ездили на нем по стране.

И я мечтала в детстве, что буду ездить на таком же: наблюдала, как он рулит, скорость набирает. Это всё сильно отложилось в памяти: там скорость переключалась на руле, я до сих пор помню, что вверх и на себя — первая, на себя и вниз — вторая.

Автопутешественница Мария Источник: из личного архива М. Вавиловой

Собственно, «Москвич» и стал первой машиной, на которой я училась вождению. В восемь лет уже полноценно рулила, где-нибудь на пустыре отец давал мне гонять на нем. Тогда женщин за рулем было мало, и это казалось чем-то очень крутым.

На свое 18-летие я просила, чтобы мне подарили деньги на права. Мое желание исполнилось. И с тех пор я выхожу из-за руля примерно никогда.

Не знаю, сколько уже у меня там миллионов километров намотано. Думаю, как минимум миллиона два.

К некоторым живописным местам добраться можно только на авто Источник: из личного архива М. Вавиловой

«Приходилось по 16 часов ехать»

Мой первый самый длинный маршрут за рулем был в 1997 году. Мы тогда поехали на Байкал. Дорог там не было — только направления, где буксовали грузовики. Помню, стоял знак ограничение скорости 20 км/ч, и это было забавно, потому что выше 6 км/ч там ехать в принципе было невозможно.

Ехали на двух машинах: я с детьми на своей, на другой — мой брат с семьей. Объехали, наверное, весь Алтай, вышло не меньше четырех тысяч километров.

Опыт был интересным, тем более что менять меня за рулем было некому. Приходилось иногда по 16 часов ехать. Тогда это было нормально, сейчас бы я так не смогла, да и никому не рекомендую повторять. Нам еще попалась колонна из 32 грузовиков, их как раз гнали из Китая. Так вот, мы их больше двух часов пытались обогнать.

Однажды попали в Хакасии в ужасную метель. Три часа дня, солнца не видно, темно, как ночью. Было уже желание кого-то вперед выпустить, чтобы он с фонариком шел, и за ним ехать, передвигались по приборам, что называется. Ехали чисто женской компанией с детьми.

Как я решила, что автопутешествия — наше всё? Ну, во-первых, у меня трое детей. То есть я долгое время не работала, сидела дома, и все мои поездки были привязаны к отпуску мужа. Здесь нужно было как-то дать выход энергии.

Во-вторых, в какой-то момент я поняла, что дороги стали хорошими, машины перестали ломаться, плюс практически везде появилась связь. А значит, поездки в общем и целом стали безопасны.

Снежная буря Источник: из личного архива М. Вавиловой

Сейчас дети выросли, им эти поездки уже не интересны. А у меня появились подружки, с которыми мы активно путешествуем.

«Не надо из себя строить никаких дурочек»

Если что-то случается, надо уметь разговаривать. Не стесняться попросить где-то помощи. Не надо ждать, пока кто-то догадается, что там машина сломалась, поэтому ты встала и смотришь на нее. У меня ни разу не было такого, чтобы кто-то отказал.

Просто и вежливо просишь. Не надо из себя строить никаких дурочек, ни, наоборот, сильно умных. Просто обычно вежливо сказать: «Помогите, пожалуйста, не справляюсь, не могу».

В зимних поездках у меня всегда с собой перекус, вода или чай. Всегда есть какое-то теплое одеяло и стельки-самогрейки (нагрев в таких происходит за счет химической реакции). Вожу с собой маленькую газовую горелку, чтобы в непредвиденной ситуации можно было хотя бы чай вскипятить и не замерзнуть.

Вот, например, мы ехали в Хакасию, было -46 °C, и я понимала, что, если машина заглохнет, я, конечно, найду помощь, но как долго я смогу не замерзнуть в этой ситуации?

В багажнике, помимо обычного набора инструментов, есть лопата, если придется откапываться. И обязательно вожу с собой трос, потому что сейчас очень мало кто вообще с собой берет в дорогу трос.

Алтай. Здесь красиво в любое время года Источник: из личного архива М. Вавиловой

Это очень терапевтично

Какие преимущества в чисто женской компании? Их очень много. Если компания именно из знакомых девушек, то это своя атмосфера, это весело: за день пути живот гарантированно начинает болеть от смеха. А еще возможность поболтать «по душам», какие-то женские секреты обсудить. С семьей так не пообщаешься.

И плюс это очень терапевтично, как сейчас говорится. Не нужно ходить к психологу, каждый рассказал о своих проблемах — обсудили, посмеялись, посоветовали.

Еще среди плюсов путешествий женскими компаниями: если я — или кто-то из девчонок — вижу красивое место для фотографии, то сразу по тормозам. Идем делать снимок. Кажется, мужчины не делают так примерно никогда. А мы всегда останавливаемся там, где видим что-то классное.

Деревня дорог Источник: из личного архива М. Вавиловой

«Никогда ничего не есть в придорожных кафе»

Никогда не забывать про безопасность. Сейчас не 90-е, конечно, но надо иметь в виду, что мужчины всё равно сильнее, активнее.

У нас никогда, слава богу, ничего не случалось. Просто не нужно давать повод. Просить о помощи — да, но никаких знакомств, никаких намеков и поводов. Береженого бог бережет, что называется…

Лишний раз двери не открывать кому-то на трассе. Если вижу, что нужна кому-то помощь, я сама останавливаюсь. А не так, чтобы тебя специально тормозили какие-то странные личности.

Я очень люблю ездить ночью, особенно когда с детьми начинала ездить. Это очень удобно: они спят, не мешают, можно всю ночь ехать. Ночью очень хорошо видно встречные фары — это огромный бонус, особенно на трассах с какими-то подъемами и резкими поворотами.

Самая большая опасность ночью — это животные на трассе. Они же, если под свет фар попадают, стоят и смотрят на тебя… У меня несколько раз были такие опасные моменты в Хакасии. А так, в принципе, ночную езду очень люблю.

Мини-смерч — такое нечасто увидишь Источник: из личного архива М. Вавиловой

В кафе останавливаемся обычно, если видим, что припарковано много фур. Дальнобойщики же постоянно ездят и обычно знают, где хорошо готовят.

А еще отец когда-то дал мне совет никогда ничего не есть в придорожных кафе, за исключением глазуньи. Ну там плюс чай, кусочек хлеба. Никаких пирожков, колбас, пельменей и супов недельной давности. Только яичница — единственное блюдо, которое приготовят прямо сейчас, и то, чем гарантированно не отравишься. Я ничего другого там никогда не беру.

Алтайские виды — то, что никогда не надоест Источник: из личного архива М. Вавиловой

«В дальнюю дорогу беру маячок»

С подругами очень хотим попасть в Мотыгинский драмтеатр. Изучила более-менее дорогу — туда сейчас можно по зимнику доехать, надеюсь, всё получится, зимник откроют, и мы поедем. В мае планируем на Алтай, добраться до водопада Учар.

У нас в компании все обязанности распределены. Я отвечаю за дорогу. Есть девочка, которая отвечает за бронирование, она просто идеально выбирает жилье, есть ответственный за питание и за культурную программу.

В дороге удивительным образом расслабляются нервы Источник: из личного архива М. Вавиловой

Муж у меня с уважением относится к моему увлечению. Он вида не показывает, но, думаю, всё равно переживает за меня: все-таки дорога есть дорога. Но в любом случае надо уважать и принимать интересы друг друга.

Ну и в дальнюю дорогу я беру маячок, чтобы можно было видеть, где еду. Плюс всегда есть какие-то точки конкретные, с которых я отзваниваюсь или пишу сообщения.