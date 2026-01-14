«Взяла бы из приюта пять собак»: Летучая рассказала, как справляется со сложностями ухода за питомцем

Елена Летучая рассказала о любимице семьи — акиту-ине Аките Источник: Летучая Елена / Telegram

Ярославская телеведущая Елена Летучая рассказала о своей четвероногой любимице — японской акиту-ине Аките. Звезда ТВ вместе с питомцем попали на страницы февральского номера Marie Claire 2026.

«Акита увлеченная натура, она свободолюбива и не подпускает к себе человека, если он ей несимпатичен. А еще — при всей красоте и стати она так же неуклюжа, как я. Сложно представить насколько!» — рассказала Елена.

Телеведущая призналась, что дома может задеть мебель или даже столкнуться с мужем в пустой квартире. В этом они похожи с питомцем: Акита, по словам Елены, может завалиться на бок при попытке ловли фрисби.

Собака Елены — это смесь пород: мама — титулованная японская акита-ину, папа — аляскинский маламут Источник: февральский номер Marie Claire 2026

Вместе с четвероногим питомцем Летучая любит проводить время в небольшом домике в Карелии. Правда, есть в такой локации свои особенности — соседство с дикими животными.

«Как-то раз просыпаюсь утром, выхожу на террасу с чашкой кофе и чувствую запах… Ко мне приближается Акита, измазанная в свежем лосином помете. Я держала оборону, пока муж не пришел с рыбалки, потом мы в четыре руки еле отмыли ее в Ладожском озере. Вы бы видели эту довольную морду — собака на седьмом небе», — рассказала Елена.

Уход за собакой, в том числе регулярные прогулки Лена берет на себя, для этого ей пришлось перестроить рабочий график. Несмотря на все трудности, она не чает души в четвероногом друге.

Если бы не аллергия мужа, я взяла бы из приюта еще минимум пять собак Елена Летучая телеведущая, генпродюсер отдела журналистских расследований телеканала «Пятница!»

Телеведущая призывает всех желающих взвешенно принимать решение о том, чтобы завести питомца, в частности собаку крупной породы.

«Питомец — это живое существо, которое поверило человеку, оно грустит без внимания, хочет любви и ласки. Поэтому главный совет: прежде чем принести в дом щенка, пообещайте себе взять за него полную ответственность», — считает Елена.