«Взяла бы из приюта пять собак»: Летучая рассказала, как справляется со сложностями ухода за питомцем

«Взяла бы из приюта пять собак»: Летучая рассказала, как справляется со сложностями ухода за питомцем

И показала свою любимицу Акиту

Елена Летучая рассказала о любимице семьи — акиту-ине Аките

Елена Летучая рассказала о любимице семьи — акиту-ине Аките

Ярославская телеведущая Елена Летучая рассказала о своей четвероногой любимице — японской акиту-ине Аките. Звезда ТВ вместе с питомцем попали на страницы февральского номера Marie Claire 2026.

«Акита увлеченная натура, она свободолюбива и не подпускает к себе человека, если он ей несимпатичен. А еще — при всей красоте и стати она так же неуклюжа, как я. Сложно представить насколько!» — рассказала Елена.

Телеведущая призналась, что дома может задеть мебель или даже столкнуться с мужем в пустой квартире. В этом они похожи с питомцем: Акита, по словам Елены, может завалиться на бок при попытке ловли фрисби.

Собака Елены — это смесь пород: мама — титулованная японская акита-ину, папа — аляскинский маламут

Собака Елены — это смесь пород: мама — титулованная японская акита-ину, папа — аляскинский маламут

Вместе с четвероногим питомцем Летучая любит проводить время в небольшом домике в Карелии. Правда, есть в такой локации свои особенности — соседство с дикими животными.

«Как-то раз просыпаюсь утром, выхожу на террасу с чашкой кофе и чувствую запах… Ко мне приближается Акита, измазанная в свежем лосином помете. Я держала оборону, пока муж не пришел с рыбалки, потом мы в четыре руки еле отмыли ее в Ладожском озере. Вы бы видели эту довольную морду — собака на седьмом небе», — рассказала Елена.

Уход за собакой, в том числе регулярные прогулки Лена берет на себя, для этого ей пришлось перестроить рабочий график. Несмотря на все трудности, она не чает души в четвероногом друге.

Елена Летучая

Если бы не аллергия мужа, я взяла бы из приюта еще минимум пять собак

Елена Летучая

телеведущая, генпродюсер отдела журналистских расследований телеканала «Пятница!»

Телеведущая призывает всех желающих взвешенно принимать решение о том, чтобы завести питомца, в частности собаку крупной породы.

«Питомец — это живое существо, которое поверило человеку, оно грустит без внимания, хочет любви и ласки. Поэтому главный совет: прежде чем принести в дом щенка, пообещайте себе взять за него полную ответственность», — считает Елена.

Елена Летучая — журналист, ведущая, продюсер, художественный руководитель высшей школы телевидения «Останкино». Родилась 5 декабря 1978 года в Ярославле в семье инженеров-строителей. Когда Елене было 8 лет, ее семья переехала в город Тынду Амурской области на строительство Байкало-Амурской магистрали. По образованию Летучая — финансист. Популярность Елене принесла программа «Ревизорро» (16+) на телеканале «Пятница!», где она проверяла качество услуг заведений. В 2016 году Елена вышла замуж за предпринимателя Юрия Анашенкова.

Комментарии
Гость
18 минут
Детей родить тетя не пробовала? Или так и планирует до до старушечьих лет сублимировать?
Гость
33 минуты
Забавно, что Акита такая же неуклюжая, как и её хозяйка!
