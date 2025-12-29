НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Хотите перемен или стабильности? Астролог рассказала, какой наряд выбрать на Новый год

Мария Орлова из Ярославля дала советы по праздничному гардеробу

Мария Орлова из Ярославля дала советы по праздничному гардеробу

Астролог назвала самые удачные цвета одежды для встречи Нового года

Ведический астролог из Ярославля Мария Орлова рассказала, в каких нарядах лучше всего встречать Новый год — 2026.

Она отметила, что всё зависит от ваших целей.

«Если вы хотите активных перемен, то нужно сделать в образе яркий алый акцент — платье, рубашка, жилет, платочек или какое-то украшение. Хотите финансового рывка — сделайте акцент на золотые детали. Это может быть как одежда, так и украшения, ремешок, какая-то нить в волосах, заколка. Хотите устойчивости и стабильности, опирайтесь на зеленые элементы — шарфы, сумочки, маникюр. Ткани выбирайте фактурные — бархат, шелк и парча», — посоветовала Мария.

Также Мария Орлова рассказала, как лучше украсить дом к празднику, декор каких оттенков использовать. В интерьере она порекомендовала придерживаться той же цветовой палитры, что и в одежде.

А астролог Ольга Кондратьева дала советы по подбору новогоднего маникюра. Она порекомендовала отдать предпочтение бежевому, карамельному, темно-синему, зеленому, серебряному, белому, жемчужному, графиту, антрациту и цвету морской волны.

Рекомендуем