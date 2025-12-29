Хотите перемен или стабильности? Астролог рассказала, какой наряд выбрать на Новый год

Астролог назвала самые удачные цвета одежды для встречи Нового года Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Ведический астролог из Ярославля Мария Орлова рассказала, в каких нарядах лучше всего встречать Новый год — 2026.

Она отметила, что всё зависит от ваших целей.

«Если вы хотите активных перемен, то нужно сделать в образе яркий алый акцент — платье, рубашка, жилет, платочек или какое-то украшение. Хотите финансового рывка — сделайте акцент на золотые детали. Это может быть как одежда, так и украшения, ремешок, какая-то нить в волосах, заколка. Хотите устойчивости и стабильности, опирайтесь на зеленые элементы — шарфы, сумочки, маникюр. Ткани выбирайте фактурные — бархат, шелк и парча», — посоветовала Мария.

Также Мария Орлова рассказала, как лучше украсить дом к празднику, декор каких оттенков использовать. В интерьере она порекомендовала придерживаться той же цветовой палитры, что и в одежде.