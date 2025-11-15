Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино

Создатели фильма потратились на актеров, но сэкономили на сюжете Источник: кадр из фильма «Яга на нашу голову» (6+), реж. Александр Войтинский, «НМГ Кинопрокат», 2025 год

«Я раньше почему такая злая была? Потому что у меня мужика тыщу лет не было», — должна была объяснить в финале фильма «Яга на нашу голову» длинноносая и резко поседевшая Светлана Ходченкова. Примерно так оно и произошло. Но до этого зрителя ждали мучительные полтора часа действа, ради сокращения которых можно было черту душу отдать. И невеликий хронометраж — главное достоинство нового творения режиссера Александра Войтинского.

В нерегулярной рубрике «Мы отдали деньги за билет, чтобы вы не повторяли наших ошибок» бывало всякое. Последним (но, увы, не финальным) потрясением, что с нами случилось, стала «Алиса в Стране чудес» Юрия Хмельницкого. После него казалось, что «Яга на нашу голову» поможет прийти в себя (во всяком случае, судя по трейлеру, надежда на это не просто теплилась, она прям горела) и вместе с тем реабилитировать отечественный кинематограф. Но некоторым фильмам лучше остаться трейлером.

Несомненный плюс фильма в том, что он наконец раскрывает, откуда вообще взялась Баба Яга. Мы привыкли воспринимать ее как данность, но здесь объясняется, что она когда-то была красавицей, пожертвовавшей своей молодостью ради спасения возлюбленного — того, что в дальнейшем стал Кощеем Бессмертным. Красивая любовная линия, но она в дальнейшем практически не поддерживается.

Зато поддерживается (почем зря) интертекстуальность. Сюжет, начавшийся как вполне себе связная история, разбивается о попытку Александра Войтинского сотоварищи превратить «Ягу» в фильм, где смешались все, кто прокляты и забыты.

Временами вы не сможете отделаться от мысли о том, что оказались в отечественном филиале шоколадной фабрики Вилли Вонки. Сама Яга — слишком очевидный оммаж героини Бетт Мидлер в фильме «Фокус-Покус» (6+). Ну а Кощей — не кто иной, как Карабас Барабас с замашками ведущего шоу «Мастер игры» (16+), поработивший лесную нечисть (почему — вы никогда не узнаете, просто примете как данность).

Чтобы добить эту скромную коллекцию заимствований, в подчинении Кощея Барабаса имеются два миньона — ростовые куклы, которым самое место в «Стране чудес Вилли» (18+).

По хорошему, в этом месте появиться бы молчаливому уборщику Николасу Кейджу, у которого есть нехилый опыт общения с подобными тварями, но на него денег не хватило. Хотя бюджет у проекта, судя по обилию продакт-плейсмента, был приличный.

В отсутствии крутого уборщика приходится мириться с происходящим на экране. С лесной нечистью, которая необъяснимым образом оказалась в заложниках бессмертного кукловода. С внезапным эпизодическим самопожертвованием главного маленького героя. С поступками его родителей, которые не отвечают за происходящее с ними.

Но что точно становится понятно в финале фильма: если с мужчиной долго не будет его жены, на его пути обязательно подвернется какая-нибудь Баба Яга. И лучше бы оперативно найти ей Кощея.

Илья Ненко Шеф-редактор национальной редакции