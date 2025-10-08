Слишком горячо! Почти голая Бьянка пришла на шоу «Ну-ка, все вместе!» — фото

Внимательно следить за выступлениями участников, не отвлекаясь на Бьянку, смогли не все Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Подозреваем, что в ближайшем выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) некоторым членам жюри будет некогда смотреть на происходящее на сцене. Потому что в их «доме» на время поселится такая соседка, что глаз не оторвать. Королева русского народного R&B Бьянка, которая не так давно избавилась от лишнего веса, теперь решила избавиться еще и от одежды. И в таком виде объявилась на съемках. А все и рады.

Как и все приглашенные гости, Бьянка первым делом разделась открыла программу песней собственного исполнения и с первых нот задала температуру всему выпуску. Ее белый облегающий костюм, отчетливо говорящий о том, что она явно зашла в нужную дверь, заставляет забыть о том, что рядом есть еще и артисты подтанцовки. Судя по их лицам, они и сами оказались под тем еще впечатлением.

Выставив нужную температуру на съемочной площадке, Бьянка переоделась. Хотя уместнее сказать — переразделась. В общем, сменила сценический наряд на шелковое платье, подчеркивающее идеально плоский живот и эффектный бюст, который певица несколько лет назад привела в форму.

С приходом Бьянки эксперты заметно воспряли духом. Судя по ее первым комментариям после съемок, они даже перестали спорить и язвить друг другу.

— Мне очень понравились мои коллеги-эксперты на стене: я знала почти всех, с кем мы рядом сидели, мы приятно болтали, обсуждали тех, кто пел. Вообще, в отличие от многих других проектов, здесь все очень по-доброму, по-людски, никто никого не обижает, к конкурсантам относятся бережно, я бы сказала. Кто-то может сказать: «Ноту фальшиво спел», ну так это не оскорбление, и все здесь в дружественной атмосфере, классно, по-семейному, — в восторге певица.

Однако блюстители нравственности в лице зрителей шоу (кого же еще) не слишком-то оценили эффектные образы Бьянки, от которых можно шею свернуть.

— Почему пришла без одежды? — спрашивает законодательница телевизионных мод Ирина Львова.

— Как эксперт Бьянка хороша, но голая на главном канале ТВ — это уже стыдоба, — пристыжает Раиса Христофорова.

— В последнее время на эстраде наблюдается повсеместно пляжный стиль. Чаще всего поют в закрытых купальниках, а вот тут в открытом пришла, — оценивает эксперт по купальникам Лидия Зыкова.

— Видимо, приглашение такого члена сотни — это способ привлечь молодежную аудиторию к очередному просмотру нашей любимой передачи, — подозревает Майя Ермолаева. — У нового эксперта вся одежда закончилась или она так и не заработала на нее?

Однако другие зрители быстро напомнили блюстителям морали, что «Ну-ка, все вместе!» — это шоу про музыку, песни, голос и всё такое.

— Как раз такие, как Бьянка, и могут сидеть в экспертах, она хотя бы автор песен, и были у нее весьма неплохие, — защищает новенькую обитательницу стены Юлия Семенова.

— У нее отличные вокальные данные, и она чуть ли не единственная у нас в стране владеющая техникой R&B и соула, — заявляет телезритель Валерий Яковлев.

— Надеюсь, будет жаришка, как в четвертом выпуске, — лелеет надежду Алексей Зимовец.

Ну в том, что ближайший выпуск будет жарким, мы бы не сомневались.