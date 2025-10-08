НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Слишком горячо! Почти голая Бьянка пришла на шоу «Ну-ка, все вместе!» — фото

Такого сотня еще не видела

Внимательно следить за выступлениями участников, не отвлекаясь на Бьянку, смогли не все | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Внимательно следить за выступлениями участников, не отвлекаясь на Бьянку, смогли не все

Подозреваем, что в ближайшем выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) некоторым членам жюри будет некогда смотреть на происходящее на сцене. Потому что в их «доме» на время поселится такая соседка, что глаз не оторвать. Королева русского народного R&B Бьянка, которая не так давно избавилась от лишнего веса, теперь решила избавиться еще и от одежды. И в таком виде объявилась на съемках. А все и рады.

Как и все приглашенные гости, Бьянка первым делом разделась открыла программу песней собственного исполнения и с первых нот задала температуру всему выпуску. Ее белый облегающий костюм, отчетливо говорящий о том, что она явно зашла в нужную дверь, заставляет забыть о том, что рядом есть еще и артисты подтанцовки. Судя по их лицам, они и сами оказались под тем еще впечатлением.

Выставив нужную температуру на съемочной площадке, Бьянка переоделась. Хотя уместнее сказать — переразделась. В общем, сменила сценический наряд на шелковое платье, подчеркивающее идеально плоский живот и эффектный бюст, который певица несколько лет назад привела в форму.

С приходом Бьянки эксперты заметно воспряли духом. Судя по ее первым комментариям после съемок, они даже перестали спорить и язвить друг другу.

— Мне очень понравились мои коллеги-эксперты на стене: я знала почти всех, с кем мы рядом сидели, мы приятно болтали, обсуждали тех, кто пел. Вообще, в отличие от многих других проектов, здесь все очень по-доброму, по-людски, никто никого не обижает, к конкурсантам относятся бережно, я бы сказала. Кто-то может сказать: «Ноту фальшиво спел», ну так это не оскорбление, и все здесь в дружественной атмосфере, классно, по-семейному, — в восторге певица.

Однако блюстители нравственности в лице зрителей шоу (кого же еще) не слишком-то оценили эффектные образы Бьянки, от которых можно шею свернуть.

— Почему пришла без одежды? — спрашивает законодательница телевизионных мод Ирина Львова.

— Как эксперт Бьянка хороша, но голая на главном канале ТВ — это уже стыдоба, — пристыжает Раиса Христофорова.

— В последнее время на эстраде наблюдается повсеместно пляжный стиль. Чаще всего поют в закрытых купальниках, а вот тут в открытом пришла, — оценивает эксперт по купальникам Лидия Зыкова.

— Видимо, приглашение такого члена сотни — это способ привлечь молодежную аудиторию к очередному просмотру нашей любимой передачи, — подозревает Майя Ермолаева. — У нового эксперта вся одежда закончилась или она так и не заработала на нее?

Однако другие зрители быстро напомнили блюстителям морали, что «Ну-ка, все вместе!» — это шоу про музыку, песни, голос и всё такое.

— Как раз такие, как Бьянка, и могут сидеть в экспертах, она хотя бы автор песен, и были у нее весьма неплохие, — защищает новенькую обитательницу стены Юлия Семенова.

— У нее отличные вокальные данные, и она чуть ли не единственная у нас в стране владеющая техникой R&B и соула, — заявляет телезритель Валерий Яковлев.

— Надеюсь, будет жаришка, как в четвертом выпуске, — лелеет надежду Алексей Зимовец.

Ну в том, что ближайший выпуск будет жарким, мы бы не сомневались.

Как вам образ Бьянки?

Обычное платье
Если тело красивое, то почему его не показать
Платье нормальное, но не для этого шоу
Перебор
Зачем ее вообще позвали?
Только ради Бьянки и посмотрю шоу
Кто все эти люди?
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Ну-ка, все вместе Сергей Лазарев Бьянка Конкурс Телевидение Шоу Музыка Певица
Комментарии
8
Гость
31 минута
вырубите своего отвратного ии-бота
VanGoga
51 минута
Страшноепугало и не более, пытается публику брать телом;)
Читать все комментарии
