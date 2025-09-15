Красавица из России стала миссис Европа — 2025: вы только полюбуйтесь на ее фото!

Анастасия Белик успевает не только воспитывать ребенка и обустраивать домашний уют, но и участвовать в конкурсах красоты Источник: anabelllvl / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока мы ждем ноября, когда станет известно имя победительницы конкурса «Миссис Вселенная», свои итоги подводят другие первенства. Например, в Болгарии только-только завершился конкурс «Миссис Европа». Победу в нем одержала представительница России — визажист из Владивостока Анастасия Белик. И мы не могли пройти мимо такого события.

В конкурсе «Миссис Европа — 2025», что прошел в Софии с 10 по 14 сентября, приняли участие представительницы Турции, Нидерландов, Сербии, Эстонии, Болгарии, Черногории и других стран в возрасте 22 до 43 лет. Но корона была одна, и достаться она должна была только одной участнице. И ее с легкостью и изяществом завоевала 31-летняя Анастасия Белик из Владивостока.

— Каждый день был не просто выступлением, это был рассказ о моей Родине, о ее богатой культуре и сильном характере, — рассказывает Анастасия. — Это был момент огромной сосредоточенности и абсолютной самоотдачи. Я шла не побеждать других, я шла побеждать саму себя — свои страхи, свои сомнения.

Единственные, кого не удалось победить Анастасии, это организаторы конкурса. Пока остальные конкурсанты выступали с лентами, на которых были написаны названия их стран, Белик представили как миссис Дальний Восток.

Впрочем, условия организаторов конкурса не сбили настрой Анастасии.

— Несмотря на то, что я нахожусь в Софии одна, без группы поддержки, и по политическим причинам не смогла выступать с лентой «Россия», я чувствовала поддержку своей страны, гордость за свою страну, — отметила женщина. — Это и дало мне силы на победу. Путь к победе оказался долгим и сложным. Но этого того стоило: я возвращаюсь домой, во Владивосток, с титулом «Миссис Европа».

«Миссис Европа» — не единственный конкурс красоты в послужном списке Анастасии. До этого она примеряла корону первенства «Миссис Владивосток», завоевала титул «Первая вице-миссис Россия Европа».

На конкурсе «Миссис Европа» Анастасия стала первой представительницей Дальнего Востока, завоевавшей титул. А еще благодаря ей корона победительницы второй год подряд достается участнице из России.

В родном Владивостоке Анастасия работает визажистом, вместе с мужем воспитывает восьмилетнего сына и занимается благотворительностью.

— Отдельная и самая главная любовь в сердце — моя семья, мой сын, мои друзья, мои коллеги, — рассказала Анастасия. — Именно вы вдохновляли, плакали вместе со мной, смеялись, поддерживали и верили в меня тогда, когда я в себя уже не верила и выбивалась из сил. Я люблю вас!

Также новоиспеченная миссис Европа мотивировала других женщин мечтать и работать над собой, чтобы добиться высот, пообещала помогать россиянкам участвовать в международных конкурсах красоты и делиться с ними своим опытом.

— Не бойтесь мечтать и ставить большие цели. Ваше материнство — это ваша суперсила, а не препятствие. Любите себя, заботьтесь о себе, находите время на свои увлечения. Помните, счастливая мама — счастливые дети! И никогда не сомневайтесь в своей красоте и уникальности — внутри и снаружи, — отметила Белик.

По словам Анастасии, этот конкурс доказал ей, что всё возможно, если верить в себя и чувствовать поддержку близких.