«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики

Павел работает программистом и каждый отпуск предпочитает проводить в походах Источник: Павел Кошкин

Программист из Екатеринбурга Павел Кошкин — поклонник экстремального отдыха. Он обошел в походах весь Урал, а теперь решил покорить вулканы Камчатки. В своем путешествии он не раз встретил медведя и даже попал в землетрясение. Об этом и других тайнах далекого загадочного края — от первого лица в его авторской колонке для портала E1.RU.

Павел Кошкин Опытный путешественник Программист из Екатеринбурга

Камчатка встретила землетрясением

Я давно мечтал побывать на востоке нашей страны. А Камчатка является, наверное, одним из самых интересных мест, которые можно выбрать. Во-первых, это полуостров, куда невозможно добраться на машине. Во-вторых, здесь такое обилие вулканов! Поэтому, как только анонсировали тур на Камчатку, я сразу же собрался ехать.

Через 10 секунд после того, как мы вышли из дверей аэропорта, началось то самое землетрясение, о котором писали во всех новостях. Камчатка очень любезно встретила, показав всё, на что способна.

Это было очень странно. Сначала возникло сильное чувство диссонанса. Казалось, будто быстро опьянел. Через несколько секунд, когда мы заметили, как шатаются столбы и машины едут сами по себе, поняли, что на самом деле происходит. Тело поначалу просто не поняло, как реагировать.

Больше таких происшествий не было. Но из-за того, что была повышенная тектоническая активность, мы немножко изменили планы. И вместо того, чтобы поехать ночевать на Халактырский пляж, на который со всей России и даже со всего мира съезжаются для обучения серфингу, мы еще на один день остались в Петропавловске-Камчатском — и не пожалели.

Город сам по себе выглядит довольно скудно, примерно как все удаленные города вроде Мурманска, но при этом у них есть интересные заведения с северной кухней. Через полчаса после захода солнца город окутывает туман. Влажность повышается так резко, что вечерний город приобретает необычный вид.

Через два дня, когда мы готовились к отъезду, небо прояснилось. Впервые за время нашего пребывания мы увидели ясное небо. Вдали, прямо из города были видны огромные вулканы, окружающие Петропавловск-Камчатский. На следующий день мы наконец-то отправились за город.

Под покровом густой пелены тумана камчатские сопки и вулканы приобретают загадочный вид Источник: Павел Кошкин

Маршрут пролегал через природный парк Налычево, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот парк находится в долине реки Налычево, окруженной вулканами. Путешественники поднимались на действующий Авачинский вулкан и вулкан Дзензур. Технически маршрут был несложным. Восхождения на вулканы проходили без рюкзаков, а в конце дня участники возвращались в лагерь. Дневные переходы были длинными, но без значительных перепадов высот. Ночевки проходили в палатках, а готовить еду приходилось на костре.

Первое, что поразило, — это количество комаров. Они вели себя гораздо агрессивнее, чем наши комары на Урале. Их было невозможно ни сдуть, ни отпугнуть. Достаточно набрать кружку горячей воды, как начинают слетаться комары и заполнять всё вокруг. Большую часть вечера мы провели в палатках и за защитными сетками.

Камчатские комары гораздо суровее наших уральских Источник: Павел Кошкин

Суслики норовили отобрать всю еду

Погода здесь предсказуема: утром и ночью идет дождь. С 9 до 12 часов обычно выглядывает солнце или становится пасмурно, но без осадков. В первый же день мы заметили медведя. Он был далеко, в паре километров. Нас предупреждали о таком, поэтому мы были готовы.

Мы планировали основные переходы на утро, чтобы дольше идти по сухому. На второй день, когда мы отправились к следующей стоянке, на тропе встретился еще один медведь. Он ел ягоды в десяти метрах от нас. Сначала мы попытались его прогнать шумом, но он не реагировал. Медведь был полностью поглощен едой. В итоге мы прошли мимо, и он даже не взглянул в нашу сторону.

Путешественники встречали медведей трижды Источник: Павел Кошкин

А также с первой же ночи мы столкнулись с местными сусликами. Называются они евражка, или североамериканские суслики. Грызуны эти отличаются полным отсутствием страха к людям. Они ведут себя как воробьи, которые подлетают около кафешек и ждут, пока люди им что-нибудь дадут.

Посмотрите на этих умилительных сусликов Источник: Павел Кошкин Они могут своровать всю вашу еду! Источник: Павел Кошкин

Если они почувствуют запах еды в палатке или рюкзаке, то ночью без труда достанут съестное и заберут себе. Поэтому с первой же ночи мы начали прятать всё в специальных схронах. Мы использовали подручные материалы: деревянные палочки или другие предметы. На одной из стоянок нашли большую металлическую бочку, положили туда еду и заложили сверху камнями.

Самое трудное — идти под дождем

Поход по Камчатке — это путешествие без костров. Там почти нет деревьев, поэтому развести огонь, чтобы согреться или приготовить еду, невозможно. К тому же, если вдруг начинается дождь, укрыться будет нечем.

На второй день после обеда начался сильный ливень. Он шел так долго, что мы не смогли остановиться на обед. Было ощущение, что мы находимся в сцене фильма «Форрест Гамп». Нам пришлось сооружать временные укрытия из дождевиков и менять промокшую одежду на сухую, чтобы не заболеть.

Самую большую сложность доставляли дожди Источник: Павел Кошкин

К концу второго дня мы пришли на стоянку, где был виден вулкан. Днем извержение напоминало обычный столб дыма. В последнюю ночь нашего пребывания в лагере кто-то пошел в туалет, и все остальные проснулись от крика: «Вулкан! Вулкан!» Нам повезло: к трем часам ночи небо очистилось, и мы увидели извержение с красной лавой, как на картинках.

Ночью путешественники смогли насладиться видом действующего вулкана Источник: Павел Кошкин

Рельеф маршрута оказался очень удобным для ходьбы, нам не пришлось преодолевать буреломы или подниматься на значительные высоты. В среднем за день мы набирали не более 500 метров — это вполне комфортно для полноценного дня в походе. Однако погода, комары и дожди выматывали психологически.

На следующий день мы шли до лагеря по руслу реки, там было больше зелени и кустов. Во время этого перехода одна из девочек отошла от палатки всего на 10 метров, чтобы собрать голубику. Это напоминало сцену из мультфильма: она собирает ягоды, отворачивается и вдруг видит медведя, который стоит в метре от нее. Девочка не успела ничего сказать, как оба испуганно побежали в разные стороны.

У нас были средства защиты от медведей: баллончики, фальшфейеры. Мы понимали, что отправляемся к ним в гости и должны вести себя аккуратно и бережно по отношению к природе и окружающему миру.

Всё как в компьютерной игре

На следующей стоянке мы оказались у горного водопада, который находился совсем близко к вулкану. Вокруг нас простирался черный магниевый песок, покрывавший всю территорию. Всего в 200 метрах от стоянки виднелись огромные лавовые потоки, образовавшиеся после извержения 13 лет назад.

Подойдя ближе, мы поразились масштабам. Лавовое море выглядело невероятно впечатляюще. Только позже, когда мы начали исследовать эти потоки, мы поняли, насколько они огромные.

Когда ночью в тумане идешь сквозь остатки лавовых потоков, создается впечатление, что ты находишься в инопланетных локациях из какого-нибудь фильма или компьютерной игры. К слову, когда мы потом спускались и тумана не было, это ощущение никуда не делось. Всё выглядело так же космически, просто с туманом это отдавало неким мистицизмом.

На следующий день нам нужно было пройти до границы заповедника, куда доезжают машины повышенной проходимости. Поехали обратно через мертвый лес, выжженный горячим воздухом от извержения. Еще мы проезжали место, где в советские годы испытывали луноходы. На этом наши приключения в горах подошли к концу: мы еще три дня провели в поселке, славящемся горячими источниками, и вернулись в Петропавловск-Камчатский.

Халактырский пляж на Камчатке — это удивительное место с черным песком. Он находится на берегу Тихого океана, недалеко от Петропавловска-Камчатского Источник: Павел Кошкин

Сколько стоит путешествие на Камчатку

Было два варианта, как добраться до Камчатки и обратно: через Новосибирск за 80 тысяч рублей или через Москву, где были субсидированные билеты «Аэрофлота» по 60 тысяч рублей. Но из Москвы лететь почти 9 часов, а из Новосибирска всего 6. Я не люблю долгие перелеты, поэтому выбрал пересадку в Сибири.

Цены на продукты, как и ожидалось, различаются. Например, фрукты, которые нужно доставлять издалека, стоят чуть больше привычного. Местное пиво и хлеб имеют примерно такую же цену, как у нас на Урале. А вот шоколад из Центральной России или черешня могут стоить в два-три раза дороже. Еще на полках много китайских товаров.

Это похоже на типичные зарубежные поездки. Обычно мы привыкли тратить такие деньги на дальние перелеты в экзотические страны. Цены на гостевые дома и гостиницы примерно те же, что и у нас, — от 3 до 5 тысяч рублей за ночь, в зависимости от уровня комфорта.

