В небе взойдет «зловещая черная луна»: что это за явление и чего от него ждать

Скоро нас ждет редкое астрономическое явление, известное как черная луна. Вокруг этого феномена ходит много разговоров. Например, наблюдатели за пророчествами указывают на библейские отрывки, предвещающие конец света: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего». Астрономы в свою очередь традиционно заявляют, что поводов для беспокойства нет. Так что же такое черная луна?

Что такое черная луна

Черная луна — это второе новолуние в одном календарном месяце. По сути, это не официальное научное обозначение природного явления, а разговорное название.

— Луна и Солнце встают друг напротив друга, и Луна закрывает огненный диск Солнца. Спутница Земли поворачивается к нам темной стороной, практически сливаясь с чернотой космоса. Из-за преломления света кажется, что Луна черного цвета, — объясняет астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова.

Однако именно эта невидимость и породила драматичные ассоциации и суеверия.

Когда черная луна в 2025 году

Черная луна — не такое уж частое явление. Но и крайне редким его назвать тоже нельзя. В ближайшее время она появится в небе в пятницу, 22 августа. Следующая прогнозируется на 20 августа 2028 года.

Черная луна в календаре может проявляться в трех вариантах:

второе новолуние в одном календарном месяце;

третье новолуние в сезоне, где их четыре вместо обычных трех;

февраль без новолуния, когда соседние месяцы получают по два новолуния.

Что означает черная луна в эзотерике

Черная луна всегда окутана ореолом тайн и страхов, хотя для эзотериков это не аномалия, а мощный энергетический шлюз. Луна сама по себе олицетворяет подсознание, женскую природу, тайные течения жизни, и когда ее свет исчезает, наступает время теней и пробуждается Лилит — темная часть каждой личности, которую многие отрицают.

Для астрологов и мистиков черная луна считается временем завершения циклов и избавления от ненужного, работы с личными тенями и глубинными страхами, очищения пространства, тела и души, прощания с прошлым и готовности впустить в жизнь новое.

Что это значит на практике? Вместе с черной луной в жизни наступает время детокса: как духовного, так и бытового. Вселенная дает вам карт-бланш на расхламление. Разберите наконец шкаф, отпишитесь от ненужных рассылок, завершите старые дела и поставьте точки в незавершенных отношениях.

Во многих оккультных традициях время черной луны отмечают как особую точку силы. Ритуалы в этот период связаны не с привлечением, а с отпусканием: привычек, отношений, внутренних блоков.

— Вместо того чтобы ждать беды, используйте этот момент для внутреннего обновления. Черная луна — не враг, а союзник тех, кто умеет слышать паузы жизни и превращать их в новый старт, — отмечает астропсихолог Александра Курникова.

Почему боятся черной луны

Тут виноваты многовековые мифы и наша любовь к драме. В легендах разных культур можно найти истории о «темной луне»: вавилонская Эрешкигаль, греческая Геката, индийская Кали — все они связаны с ночной тьмой. Да и в Библии есть пугающие строки: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего».

Святитель Иоанн Златоуст, ст. 23–29 Узнать «Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос или там, — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: „Вот, Он в пустыне“, — не выходите; „Вот, Он в потаенных комнатах“, — не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются».

— Явление черной луны относительно редкое. Так как многие процессы на Земле связаны с ее спутником, люди всегда обращали внимание на события, совпадающие с лунными фазами. Черную луну из-за ее загадочности стали связывать с неприятными происшествиями, — отмечает Яна Пустовалова.

С точки зрения эзотерики главная опасность черной луны в том, что всё происходит скрытно. В отличие от полнолуния, когда низменные черты людей выплескиваются наружу (вспомните тот хаос, когда «все бывшие пишут»), черная луна действует исподтишка.

— В этот период пробуждается тихая корысть, обман и самые темные, демонические черты, которые не кричат о себе, а плетут интриги. Активируются всевозможные энерговампиры. Опасайтесь не открытых конфликтов, а именно тайных действий за вашей спиной, — предупреждает астролог Илья Кио.

Черная луна не становится предвестником конца света, она лишь отражает вечный принцип: чтобы новое родилось, старое должно уйти, считает Александра Курникова.

— Это не знак катастроф, а скорее редкая точка на лунной карте, напоминание о том, что и пустота имеет ценность, — успокаивает астропсихолог.

Чем заняться в ночь черной луны

Кстати, у черной луны есть огромный плюс для всех любителей астрономии. Отсутствие лунного света означает невероятно темные ночи, а значит, идеальные условия для наблюдений. Такие созвездия, как Орион, Телец и Лев, проявят себя во всей красе. Венера, ярчайшая жемчужина ночного неба, будет сиять с теплым желтоватым оттенком, а Марс — отчетливо виден как красноватая точка рядом с созвездием Рака.