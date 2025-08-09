Убывающая Луна в августе 2025 года — что она сулит разным знакам зодиака

Убывающая Луна в августе — как последние страницы летнего дневника: что не дописали — отпустите Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

После полнолуния 9 августа ночное светило начнет таять, унося с собой ненужные привычки, отношения и груз прошлого. Август растворяет всё лишнее в серебристом свете убывающей Луны, которая в этом году работает как небесный ластик — стирает лишнее и оставляет только суть. Астрологи предупреждают: сопротивляться ее течению всё равно, что пытаться остановить испарение августовской росы на рассвете.

Когда убывающая Луна в августе

Убывающая Луна — период между полнолунием и новолунием, когда ночное светило постепенно уменьшается, словно растворяясь в небе. В августе 2025 года эта фаза продлится с вечера 9-го до утра 23-го числа.

Что такое убывающая Луна в астрологии

На небе Луна с каждым днем становится всё меньше, и это отражает изменения в нашей жизни: энергия снижается, появляется потребность в покое, завершении и освобождении.

— Убывание Луны — не плохое время, а естественный и необходимый этап. Он позволяет завершить, осмыслить, отсеять ненужное, подготовиться к новому, но не спеша, а осознанно, — считает астропсихолог Александра Курникова.

Лунный спад в августе проходит сквозь знаки: Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев. Убывающая Луна усиливает эффект «очищения» для каждого из этих знаков и помогает:

избавиться от чужих ожиданий;

выровнять внутренний ритм;

снизить ментальный шум;

отпустить борьбу за результат;

отследить, где вы устаете от самого себя.

Энергетика убывающей Луны

Убывающая Луна — не время для новых начинаний, ярких рывков и стремительного продвижения. Но это важный и необходимый период, чтобы подвести итоги, замедлиться, а также очистить личное и профессиональное пространство от ненужного. В этот период подсознание становится активнее и может вытаскивать наружу усталость, которую вы долго игнорировали, внутреннюю тревогу, связанную с «не туда иду», и непрожитые обиды.

— Если продолжать действовать «на усилии», без пауз — легко получить выгорание, раздражительность и конфликты. Это время не тянуть, а отпускать. Не добиваться, а перестраивать, — рекомендует Александра Курникова.

Что не нужно делать при убывающей Луне

Пока Луна убывает, Вселенная советует притормозить. Просто потому, что некоторые действия в этот период могут оказаться пустой тратой сил или даже обернуться потерями. Вот чего астрологи рекомендуют избегать в этот период:

Начинать новые важные проекты, вступать в партнерства, подписывать договоры. Устраивать переезды, запускать бизнес, проводить переговоры. Перегружать себя списками дел и задач. Форсировать перемены — результат будет неустойчивым. Вступать в конфликты — эмоции нестабильны, решения могут быть вам не во благо.

Что полезно делать при убывающей Луне

Убывающая Луна — природный механизм обнуления. В этот период особенно благоприятно:

Подвести итоги, доделать начатое, закрыть проекты и дела, которые давно тянутся. Навести порядок в доме, в графике, в отношениях, в голове. Отпускать роли, в которых больше нет смысла. Связи, в которых нет обмена. Желания, которые устарели. Переосмыслить приоритеты, пересмотреть свою нагрузку и понять, где теряется энергия и почему. Восстанавливаться — спать, молчать, гулять, побыть в тишине.

Прогноз для всех знаков зодиака

Убывающая Луна в августе отразится на жизни каждого человека. Астропсихолог Александра Курникова дала персональные рекомендации для представителей всех знаков зодиака.

Овен

Сейчас важно остановиться и посмотреть, где вы продолжаете бороться просто по инерции. Там, где раньше была энергия, теперь усталость, и это нормально. Наступило подходящее время для того, чтобы остановиться, распутать клубок проблем и отказаться от давления со стороны. Не начинайте новое, не впрягайтесь в чужие задачи, просто займитесь восстановлением собственных сил.

Телец

Фокус переходит на окружение и базовые ценности. Самое время поразмышлять, кто вас действительно поддерживает, а кто ничего не дает взамен. Хорошо навести порядок в доме, пересмотреть отношения, восстановить личные границы. Нужно отпустить всё, что больше не дает опору. Чем быстрее вы это сделаете, тем легче будет в сентябре.

Близнецы

В этот период в вашей жизни может закрыться цикл, связанный с карьерой или деловой нагрузкой. Ваши эмоциональные и физические ресурсы заканчиваются, и вы это чувствуете. Поэтому не берите на себя лишнего, отложите развитие и займитесь завершением. Профессиональная переоценка сейчас — инвестиция в следующий этап. Главное — убрать фоновый шум из головы и понять, что вы больше никому не обязаны.

Рак

Энергия Луны уходит, и вы это ощущаете особенно остро. Сейчас у вас возникает потребность в уединении, безопасности, тишине. Это не слабость, а это внутренний вызов. Хорошо заняться поддержанием семейных отношений, своим телом, да и просто сделать уборку дома, выкинув всё лишнее.

Лев

Луна убывает в вашем знаке ближе к новолунию. Это время глубокого пересмотра — пришла пора снять маски и быть честным с собой. Как часто вы ловите себя на том, что притворяетесь сильным, вдохновляющим, ярким, а внутри пусто? Пришла пора освободиться от желания нравиться и прийти к более спокойной версии себя.

Дева

Финальная фаза убывающей Луны перед новолунием в вашем знаке — всегда чувствительный период. Усталость может накапливаться из-за отношений с противоположным полом. Сейчас не время встраиваться в чужие сценарии или всех спасать. Поддержите себя — как морально, так и физически.

Весы

Вы почувствуете, как в теле нарастает усталость, особенно если вы продолжаете держать ритм «на автомате». Сейчас важно выстроить для себя тишину — не изолироваться, а просто освободиться от перегруза. Уберите из графика необязательные дела, завершите давние проекты или отношения, а также уберите то, что отнимает здоровье.

Скорпион

На убывающую Луну в вашей жизни проявятся темы вдохновения, удовольствия, любви. Но не в том смысле, чтобы нарастить, а в том, чтобы отследить, где они потерялись. Такой самоанализ — не трагедия, а возможность завершить жизненный этап с достоинством. Позвольте себе отдых, разрядку, снижение темпа и не бойтесь скуки.

Стрелец

Период убывающей Луны даст понять, на каких принципах держится ваша жизнь. Могут потребоваться шаги по восстановлению внутреннего фундамента. Звезды советуют: освободите пространство в сердце, отпустите привязанности, наведите порядок дома и разрешите старые семейные конфликты.

Козерог

На убывающую Луну требует остановки всё, что связано с перегрузом задач, информацией, обязанностями. Сейчас не время принимать всю нагрузку на себя. Сократите ненадолго общение, откажитесь от многозадачности, наведите порядок в переписках, документах, договоренностях. Луна дает вам возможность понять: не всё, что «надо», действительно имеет смысл.

Водолей

Полнолуние было в вашем знаке, и потому убывающая Луна запускает для вас личный цикл отпускания. Возможно, сейчас вы осознаете, что прежние установки устарели, а всё, что держалось на контроле, отваливается. Позвольте уйти всему лишнему, и ваша жизнь станет легче. Иногда нужно уйти со сцены, чтобы вернуться собой настоящим.

Рыбы