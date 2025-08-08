НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Эта ночь изменит вашу жизнь: как осетровая луна 9 августа повлияет на ярославцев

Эта ночь изменит вашу жизнь: как осетровая луна 9 августа повлияет на ярославцев

Она каждому раздаст по заслугам

1 675
1 комментарий
Полнолуние с «осетровым» акцентом: звезды советуют не плыть против течения | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПолнолуние с «осетровым» акцентом: звезды советуют не плыть против течения | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Полнолуние с «осетровым» акцентом: звезды советуют не плыть против течения

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

«Осетровое» полнолуние наступает в момент, когда Вселенная будто требует отчет за проделанную работу. Оно завершает процессы, начатые в январе, и помогает понять, что было сделано не зря, а где пора пересмотреть цели. Даже если вы не фанат астрологии, вы ощутите влияние этого полнолуния: захочется навести порядок, закончить затянутое, отпустить чужое. И самое главное — понять, куда двигаться дальше и зачем вообще всё это. Астропсихолог Александра Курникова подготовила прогноз для всех знаков зодиака, чтобы вы знали, где ждать перемен и как использовать энергию полнолуния с максимальной пользой.

Что такое «осетровое» полнолуние

9 августа наступает полнолуние, которое в народе называют осетровым. Название пришло из традиций коренных народов Северной Америки. В августе на Великих озерах ловили осетров — медленных, крупных, долго живущих рыб. Для этого требовались терпение, выносливость и точность.

Это название прижилось не просто как поэтическое, а как отражение сути — августовское полнолуние часто совпадает с внутренним и внешним подведением баланса. Это точка, где вы увидите, где не сдержали данное себе слово и на что потратили силы впустую.

— «Осетровое» полнолуние приносит не быстрые эффекты, а покажет результат проделанной за много месяцев работы. Здесь нет места иллюзиям или мечтаниям. Всё, что вы делали с начала года, особенно в январе, сейчас подводится к финальному итогу, — рассказывает Александра Курникова. — Если вы в начале года строили цели, давали себе слово, вели проект, сейчас можно будет увидеть, к чему это привело.

Если позволит погода, 9 августа рядом с полной Луной на небе будут видны три яркие планеты — Сатурн, Венера и Юпитер. Их расположение подчеркивает важность происходящих событий, даже если они разворачиваются внутри вас, а не во внешнем мире.

Ключевые темы полнолуния:

  • завершение дел и процессов, начатых в январе;

  • подведение итогов в сфере работы, ответственности, карьеры, целей;

  • внутренние выводы по поводу личных усилий и границ в отношениях;

  • осознание того, что вы выстроили за эти полгода и куда двигаться дальше.

  • возможность расставить приоритеты — без давления эмоций, опираясь на факты.

«Осетровое» полнолуние в действии

«Осетровое» полнолуние — непростой период. В это время можно почувствовать:

  • усталость и желание дистанцироваться;

  • сильную необходимость порядка: в вещах, планах, финансах;

  • вопросы по дому, семье, балансу личного и профессионального;

  • нервозность на фоне неопределенности (из-за перехода планет в новые знаки после 10 августа);

  • повышенную требовательность к себе и другим.

Особенно ощутимым это полнолуние станет для тех людей, чья натальная карта включает выраженные точки в фиксированных знаках — таких как Водолей, Лев, Телец и Скорпион. В эти дни могут проявиться давно назревшие темы: в отношениях, финансовых вопросах, структуре жизни.

— Есть шанс расставить приоритеты там, где долго было непонимание. Но важно помнить: напряжение этих дней может восприниматься как давление или даже как потеря, — предупреждает Александра Курникова. — На самом деле это не разрушение, а высвобождение ресурса, который был заблокирован. В какой-то сфере станет легче, но не сразу, а после того, как отпадет всё, что держалось на страхе или привычке.

Прогноз для всех знаков зодиака

«Осетровое» полнолуние по-разному влияет на каждого человека. Астропсихолог Александра Курникова объяснила, что это небесное событие значит для вашего знака зодиака.

Овен

В этот период сфокусируйтесь на людях вокруг. Кто-то из друзей или коллег может неожиданно исчезнуть из поля вашего зрения или из вашей жизни. Не переживайте — это естественный отбор. Уходят те люди, с кем больше не по пути. Пересмотрите список ваших приоритетов и отложите эмоциональные разборки на другое время.

Телец

Во время «осетрового» полнолуния всё ваше внимание приковано к работе, карьерным целям и профессиональным планам. Возможно, вы ощутите, что какие-то из них подошли к концу — и это нормально. Вероятны перемены в обязанностях или отношениях с руководством. Не тратьте силы на сопротивление. Лучше — на перестройку.

Близнецы

Сейчас меняется ваше восприятие собственной жизни, это касается учебы, целей и убеждений. Возможно, вы больше не хотите того, к чему стремились еще пару месяцев назад. Позвольте себе передумать. «Осетровое» полнолуние — хорошее время, чтобы расставить точки над i в обучении, документах, переговорах.

Рак

Тенденция к завершению в этот период для вас связана с долгами, обязательствами, ответственностью, в том числе в личной жизни. Могут всплыть старые финансовые или эмоциональные привязки. Не тяните — разберитесь и закройте тему. Звезды подсказывают — станет легче.

Лев

Главная тема этого периода — отношения. Всё, что держится на напряжении, может оборваться. Не цепляйтесь за старые, изжившие себя эмоции. Если ваш союз крепкий — вы проговорите все острые темы без обид и выйдете на новый уровень. Если нет, то сейчас наступает честный момент завершения этих отношений.

Дева

В этот период на первый план выйдут работа и здоровье. Вы устаете — давно и системно, а «осетровое» полнолуние заостряет внимание на этом вопросе. Не ждите, пока тело «заговорит» жестко, а сократите нагрузку, наведите порядок в делах, измените рутинные привычки. И главное — не жертвуйте собой ради других.

Весы

«Осетровое» полнолуние коснется сферы любви, вдохновения, детей. В этот период у вас могут закончиться иллюзии — и это хорошо. Не факт, что вам будет приятно, но точно станет яснее по жизни. Сейчас ваши отношения проходят проверку на искренность, а творческие проекты — на смысл. Звезды предупреждают: в полнолуние отвалится всё лишнее, что мешает вам в жизни.

Скорпион

В это полнолуние для вас всё крутится вокруг дома, семьи, родовых историй. Могут всплывать старые конфликты или нерешенные вопросы с близкими. Не всё нужно проговаривать — иногда достаточно поставить границу. Сейчас к вам в голову могут прийти важные решения по жилью, ремонту, переезду.

Стрелец

Информационный перегруз, лишние разговоры, ненужные обещания — всё это требует остановки. И сейчас вам придется четко сказать «нет» там, где раньше вы шли на компромисс. Выбирайте, с кем общаться и на что тратить свое внимание, иначе выгорание неизбежно.

Козерог

«Осетровое» полнолуние — время подводить финансовые итоги. Кто-то вернет вам долг, кто-то — нет. Помните, что деньги приходят или уходят, а сейчас важнее всего понять, за что вы себя цените и как на самом деле к вам относятся люди из вашего окружения. Это полнолуние напоминает: не обесценивайте свои навыки и прекратите раздавать себя по мелочам, особенно если в ответ ничего не возвращается.

Водолей

Задайте себе вопрос: кто вы без чужих ожиданий? Осетровая Луна — время поразмыслить, что из того, что вы делаете, уже не ваше? Сейчас вам захочется закрыться или всё обнулить — и это нормально. Нужно подумать о себе и сбросить лишнее. Не бойтесь перемен — всё будет только лучше.

Рыбы

Сейчас на первое место для вас выйдет невидимая работа, теневая часть, усталость, которую вы не озвучиваете. Пришло время побыть в тишине, не лезть в активные дела и дать себе возможность восстановиться. Закройте все долгоиграющие проекты и сходите в спа-салон. После полнолуния жить станет проще.

Анна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Осетровое полнолуние Август Астрологический прогноз Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Знаки зодиака Итоги
Комментарии
1
Гость
5 августа, 08:37
Никак не повлияет, это просто полнолуние
Читать все комментарии
