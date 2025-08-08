Эта ночь изменит вашу жизнь: как осетровая луна 9 августа повлияет на ярославцев

Полнолуние с «осетровым» акцентом: звезды советуют не плыть против течения Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Осетровое» полнолуние наступает в момент, когда Вселенная будто требует отчет за проделанную работу. Оно завершает процессы, начатые в январе, и помогает понять, что было сделано не зря, а где пора пересмотреть цели. Даже если вы не фанат астрологии, вы ощутите влияние этого полнолуния: захочется навести порядок, закончить затянутое, отпустить чужое. И самое главное — понять, куда двигаться дальше и зачем вообще всё это. Астропсихолог Александра Курникова подготовила прогноз для всех знаков зодиака, чтобы вы знали, где ждать перемен и как использовать энергию полнолуния с максимальной пользой.

Что такое «осетровое» полнолуние

9 августа наступает полнолуние, которое в народе называют осетровым. Название пришло из традиций коренных народов Северной Америки. В августе на Великих озерах ловили осетров — медленных, крупных, долго живущих рыб. Для этого требовались терпение, выносливость и точность.

Это название прижилось не просто как поэтическое, а как отражение сути — августовское полнолуние часто совпадает с внутренним и внешним подведением баланса. Это точка, где вы увидите, где не сдержали данное себе слово и на что потратили силы впустую.

— «Осетровое» полнолуние приносит не быстрые эффекты, а покажет результат проделанной за много месяцев работы. Здесь нет места иллюзиям или мечтаниям. Всё, что вы делали с начала года, особенно в январе, сейчас подводится к финальному итогу, — рассказывает Александра Курникова. — Если вы в начале года строили цели, давали себе слово, вели проект, сейчас можно будет увидеть, к чему это привело.

Если позволит погода, 9 августа рядом с полной Луной на небе будут видны три яркие планеты — Сатурн, Венера и Юпитер. Их расположение подчеркивает важность происходящих событий, даже если они разворачиваются внутри вас, а не во внешнем мире.

Ключевые темы полнолуния:

завершение дел и процессов, начатых в январе;

подведение итогов в сфере работы, ответственности, карьеры, целей;

внутренние выводы по поводу личных усилий и границ в отношениях;

осознание того, что вы выстроили за эти полгода и куда двигаться дальше.

возможность расставить приоритеты — без давления эмоций, опираясь на факты.

«Осетровое» полнолуние в действии

«Осетровое» полнолуние — непростой период. В это время можно почувствовать:

усталость и желание дистанцироваться;

сильную необходимость порядка: в вещах, планах, финансах;

вопросы по дому, семье, балансу личного и профессионального;

нервозность на фоне неопределенности (из-за перехода планет в новые знаки после 10 августа);

повышенную требовательность к себе и другим.

Особенно ощутимым это полнолуние станет для тех людей, чья натальная карта включает выраженные точки в фиксированных знаках — таких как Водолей, Лев, Телец и Скорпион. В эти дни могут проявиться давно назревшие темы: в отношениях, финансовых вопросах, структуре жизни.

— Есть шанс расставить приоритеты там, где долго было непонимание. Но важно помнить: напряжение этих дней может восприниматься как давление или даже как потеря, — предупреждает Александра Курникова. — На самом деле это не разрушение, а высвобождение ресурса, который был заблокирован. В какой-то сфере станет легче, но не сразу, а после того, как отпадет всё, что держалось на страхе или привычке.

Прогноз для всех знаков зодиака

«Осетровое» полнолуние по-разному влияет на каждого человека. Астропсихолог Александра Курникова объяснила, что это небесное событие значит для вашего знака зодиака.

Овен

В этот период сфокусируйтесь на людях вокруг. Кто-то из друзей или коллег может неожиданно исчезнуть из поля вашего зрения или из вашей жизни. Не переживайте — это естественный отбор. Уходят те люди, с кем больше не по пути. Пересмотрите список ваших приоритетов и отложите эмоциональные разборки на другое время.

Телец

Во время «осетрового» полнолуния всё ваше внимание приковано к работе, карьерным целям и профессиональным планам. Возможно, вы ощутите, что какие-то из них подошли к концу — и это нормально. Вероятны перемены в обязанностях или отношениях с руководством. Не тратьте силы на сопротивление. Лучше — на перестройку.

Близнецы

Сейчас меняется ваше восприятие собственной жизни, это касается учебы, целей и убеждений. Возможно, вы больше не хотите того, к чему стремились еще пару месяцев назад. Позвольте себе передумать. «Осетровое» полнолуние — хорошее время, чтобы расставить точки над i в обучении, документах, переговорах.

Рак

Тенденция к завершению в этот период для вас связана с долгами, обязательствами, ответственностью, в том числе в личной жизни. Могут всплыть старые финансовые или эмоциональные привязки. Не тяните — разберитесь и закройте тему. Звезды подсказывают — станет легче.

Лев

Главная тема этого периода — отношения. Всё, что держится на напряжении, может оборваться. Не цепляйтесь за старые, изжившие себя эмоции. Если ваш союз крепкий — вы проговорите все острые темы без обид и выйдете на новый уровень. Если нет, то сейчас наступает честный момент завершения этих отношений.

Дева

В этот период на первый план выйдут работа и здоровье. Вы устаете — давно и системно, а «осетровое» полнолуние заостряет внимание на этом вопросе. Не ждите, пока тело «заговорит» жестко, а сократите нагрузку, наведите порядок в делах, измените рутинные привычки. И главное — не жертвуйте собой ради других.

Весы

«Осетровое» полнолуние коснется сферы любви, вдохновения, детей. В этот период у вас могут закончиться иллюзии — и это хорошо. Не факт, что вам будет приятно, но точно станет яснее по жизни. Сейчас ваши отношения проходят проверку на искренность, а творческие проекты — на смысл. Звезды предупреждают: в полнолуние отвалится всё лишнее, что мешает вам в жизни.

Скорпион

В это полнолуние для вас всё крутится вокруг дома, семьи, родовых историй. Могут всплывать старые конфликты или нерешенные вопросы с близкими. Не всё нужно проговаривать — иногда достаточно поставить границу. Сейчас к вам в голову могут прийти важные решения по жилью, ремонту, переезду.

Стрелец

Информационный перегруз, лишние разговоры, ненужные обещания — всё это требует остановки. И сейчас вам придется четко сказать «нет» там, где раньше вы шли на компромисс. Выбирайте, с кем общаться и на что тратить свое внимание, иначе выгорание неизбежно.

Козерог

«Осетровое» полнолуние — время подводить финансовые итоги. Кто-то вернет вам долг, кто-то — нет. Помните, что деньги приходят или уходят, а сейчас важнее всего понять, за что вы себя цените и как на самом деле к вам относятся люди из вашего окружения. Это полнолуние напоминает: не обесценивайте свои навыки и прекратите раздавать себя по мелочам, особенно если в ответ ничего не возвращается.

Водолей

Задайте себе вопрос: кто вы без чужих ожиданий? Осетровая Луна — время поразмыслить, что из того, что вы делаете, уже не ваше? Сейчас вам захочется закрыться или всё обнулить — и это нормально. Нужно подумать о себе и сбросить лишнее. Не бойтесь перемен — всё будет только лучше.

Рыбы