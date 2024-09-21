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Развлечения «Футболка прикольная, напоминает дедушкину»: современные дети оценили, как одевались школьники прошлого

«Футболка прикольная, напоминает дедушкину»: современные дети оценили, как одевались школьники прошлого

Собрали архивные фотографии со школьных скамей

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Глядя на эти фотографии, вы вспомните школьные годы

Уследить за школьной модой сложно. Если несколько лет назад старшеклассницы умоляли купить джинсы-бананы, то сегодня полки устланы штанами с заниженной талией, пик популярности которых пришелся на нулевые. Редакция NGS42.RU собрала фото, как одевались школьники пять, десять, двадцать, сорок и пятьдесят лет назад, и показала современным ребятам — старшекласснице Виолетте и третьекласснику Марку, попросив их оценить look. Что из этого вышло — читайте ниже.

1970-е годы

Этим черно-белым фотографиям как минимум 50 лет. Да-да, школьники, позирующие тут, уже перешагнули пенсионный возраст или приблизились к нему. И ностальгируют по форме. А как к ней относятся нынешние учащиеся?

— Я не особо люблю школьную форму, нет в ней индивидуальности. А здесь мне вообще ничего не нравится. Даже фартуки белые не привлекают. Такое я бы точно не надела на уроки, — отмечает 16-летняя Виолетта.

— Я думаю, что надел бы черный пиджак, ведь иногда это мой любимый цвет. Прикольно, наверное, но моя форма [в гимназии] мне больше нравится, — говорит 9-летний Марк.

1980-е годы

Многие вещи для школы родителям приходилось шить самостоятельно

Вот так на уроки одевались младшеклассники 37 лет назад. Образ, как рассказывает читательница Инна, ей составляла мама: пришитый самостоятельно к платью белый воротничок и, конечно, два фартука — белый, как на фото, и черный.

— Я уже говорила про школьную форму. Я не особо такое люблю. Не представляю, как можно каждый день ходить в одном и том же. Но хотя вот здесь это выглядит нормально. Обычное платьице, а фартук очень красивый. Мне нравится, что он плотненький, рюшечки симпатичные. Выглядит достаточно стильно, — отмечает Виолетта.

— Что-то на старинном, когда раньше не было автомобилей, телефонов, наших любимых приставок и видеоигр. Всё по-обычному было. Я был бы в шоке, если бы мои одноклассницы так оделись, — удивляется Марк.

1990-е годы

Крой пиджаков, которые носят современные модницы, был на пике популярности в 90-х

На этой фотографии — 16-летняя Елена с одноклассницей. Как объясняет наша читательница, когда она перешла в старшие классы, единую форму в их школе отменили. На уроки можно было приходить как пожелает душа: брюки, джинсы, юбки или узорчатые блузки. Но в начале 90-х еще сохранялся дефицит, поэтому, как говорит Елена, часто приходилось обмениваться модными вещами с сестрами или подругами.

Виолетте 16, как на этой фотографии Елене. Стиль нравится. По словам девочки, он более свободный и индивидуальный.

— На самом деле очень красиво выглядит светлое платье! Или это юбка и блузка? Неважно, потому что образ круто составлен. Мне нравится, что низ черный, а верх белый. Вообще шикарно выглядит. Но я бы такое не надела: ни юбку, ни футболку. Единственное — ботиночки со шнурками. Их полностью не видно, но они классные. Я бы в таких пошла в школу, даже если у них огромная подошва. Костюм на девушке рядом прям хороший, я бы его себе забрала, — выносит вердикт Виолетта.

Годы прошли, а банты у учащихся 1–4-х классов всё так же популярны

Так выглядели первоклассники в 1997 году. Как рассказывает корреспондент NGS42.RU Елена Гуськова, в годы ее учебы школьной формы не было, и она этому рада. Тем не менее для фотографий класс придерживался дресс-кода: белые рубашки и блузы, черные или синие сарафаны и брюки.

— Ого, такие галстуки! Прикольно, я бы не путался с моим классом. Сейчас все одинаковые. А здесь — нет! Красный жилет классный, он лучше синего, потому что это мой любимый цвет (школьная форма Марка темно-синего цвета. — Прим. ред.). В совсем черном костюме, как некоторые здесь, я бы точно не пошел в школу, — отмечает мальчик.

Цветные колготки — любимая вещь первоклассников

Фотографию школьных лет нашел и корреспондент Игорь Епифанцев. Посмотрим, как оценит образы маленький эксперт.

— Пойдет! Мне нравится бабочка, особенно черная. Это лучше, чем галстуки. Они выглядят поинтересней, хотя можно и менять. У нас в форме тоже есть галстук, — отмечает он.

2000-е годы

Елена объясняет, что от некоторых стильных вещей модницам ради фотографии пришлось отказаться, к примеру, от огромных серег-колец

Постепенно переходим к нулевым, Елена в это время перешла в девятый класс. По словам журналистки, в моду тогда вошли джинсы с низкой посадкой и стринги со стразами. Последние обязательно, для того чтобы ты считался стильным, должны были быть видны. Но, по словам Гуськовой, для школьной фотографии от таких «стильных решений», конечно, отказывались.

— С одной стороны, здесь есть прикольные кофточки и джинсы, которые я бы надела, но некоторые вещи совсем не нравятся. Вот на девочке, которая сидит посередине, такие светленькие джинсики и белая кофточка. Вот так бы я с радостью в школу оделась. Рубашка белая, что у школьницы справа, тоже симпатичная. О нет, я нашла свой фаворит: коричневая рубашка у девочки в первом ряду. В принципе, все одеты более-менее нормально, и так ходили бы многие мои одноклассники, — объясняет Виолетта.

Кстати, разноцветные ободки и пружинки вновь можно увидеть на современных трендсеттерах

А тут главный редактор NGS42.RU Анастасия Ильина (в фиолетовой рубашке). И если вы думаете, что мода двухтысячных не возвращается, вот вам реакция современной школьницы на образы в 2004 году. Глядя на эти фотографии, точно понимаешь, что новое — хорошо забытое старое.

— О боже, да я надену здесь всё! Это прекрасно! Было бы по размеру. Единственное, скинни-джинсы смущают. Но вот у девушки, которая на каблучках, такой разрезик внизу на штанах — они безумно крутые, — говорит Виолетта.

— Ого, галстук, как у военных. Он настолько прикольный, что мозг взрывается. Я бы хотел такой. Ведро чеснока бы за него съел! — восклицает Марк.

—  Я бы надела, наверное, футболочку, которая на парне, синяя с надписью. Она крутая. Остальное ну такое. Рубашка обычная, но синий цвет. Короче, я больше за спокойные цвета: черный, белый, бежевый, — говорит Виолетта.

— Думаю, синяя футболка прикольная. Напоминает дедушкину майку, — вспоминает Марк.

По лицам видно, что не всем бывшим детсадовцам нравится обстановка в школе

Корреспонденту Валерии Городецкой до моды в 2000-х было далеко — она в это время только переступила порог школы. По ее воспоминаниям, первоклашки (вернее, их родители) должны были соблюдать дресс-код: белый верх и черный низ. К сожалению, цветным колготкам и платьям цвета фуксии места на уроках не было. А это, по словам журналистки, было грустно.

— Напоминает мой первый класс, только с галстуками. Ну пойдет, — сказал Марк.


2010-е годы

Моду в 2010-х, по словам наших читательниц, ни с чем не спутаешь: сникерсы (помните?), меховые жилетки, разноцветные спортивные костюмы, рваные джинсы и балетки.

Проглядывается и тренд в прическах. Заметили?

— Такое себе. Мне не нравится, и не думаю, что кто-то носил бы это сейчас. Прям нет, — уверена Виолетта.

— Очень красивая кофта с бантиками и полупрозрачная белая блузка. Но скинни-джинсы стоит забыть, — продолжает Виолетта.

—  Я отказываюсь это комментировать, — шутит старшеклассница.

— Здесь вообще ничего не нравится, эти ужасные рукава три четверти обрезают некрасиво силуэт. Фу, балетки. Забыть о них, как страшный сон! О нет, не думаю, что наше поколение так оделось бы, — заключает Виолетта.

— Почти как взрослые. Я бы согласился, чтобы так одевались мои одноклассницы. У них красивые рубашки с бабочками, — считает Марк.

Начало 2020-х

Недавно выпускницы — читательницы NGS42.RU рассказывают, что в последние годы стиль у многих школьников стал спокойнее. Девочки отказались от кофт и футболок со стразами и огромными надписями, а мальчики вернулись к черным футболкам и обычным джинсам без потертостей. Тем не менее в моду вошла одежда oversize, которую ненавидят многие родители.

— Есть некоторые футболки и кофты, которые, возможно, я бы рассмотрела, но в основном всё уже сильно устарело, — отмечает школьница.

— Здесь ничего не нравится, кроме кроссовок. Одни словно светятся, — подмечает Марк.

—  Я выкинула бы эту юбку. Ненавижу кожаные вещи. Возможно, сверху накинула бы эту бежевую рубашку, она приятного кроя и с виду из прикольного материала, — говорит Виолетта.

А вы согласны с мнением школьников Виолетты и Марка?

Да, многие стили устарели, ничего не скажешь
Бред какой-то! Вы видели, как школьники сами сегодня одеваются?
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