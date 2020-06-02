— Я сегодня добралась до задания ребёнка на лето после пятого класса и сижу в шоке! — рассказала мама одного из учеников. — Насколько своевременно ребёнку рассказывать про гомосексуалистов? Возможно, я что-то не понимаю в этом мире. И все же я приверженец того, что надо давать детям информацию о традиционных отношениях!



Мы обратились за комментарием в само учебное заведение. Там ничего криминального в ситуации не видят. Говорят, это реалии, никуда от этого не деться. Более того, само произведение учитель взяла из списка рекомендуемой литературы.



— Произведение включено в список литературы, рекомендованный для чтения на английском языке престижной школы Skyeng. От себя я могу добавить еще, что «Рыбак и его душа» — шикарная книга для отработки навыков английской речи, — прокомментировала педагог, давшая детям задание. - Я задаю это произведение уже не первый год, детям оно очень нравится и от родителей никогда претензий не было.



Но для родителей, которые категорически против любого упоминания темы гомосексуальности, и учитель, и директор школы предложили выход — закрыть или замазать часть текста, где говорится о гомосексуализме, либо просто не читать биографию автора и перейти сразу к произведению.

