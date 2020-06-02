Произведение с «сюрпризом» задали в одной из ярославских школ детям на лето. Ученикам, переходящим из пятого в шестой класс, порекомендовали по английскому языку прочитать произведение Оскара Уайльда «Рыбак и его душа». Правда, перед самим текстом, как это обычно бывает, дана ещё и биография автора. А в ней строчки о гомосексуализме: «Уайльда обвинили в актах гомосексуализма. В то время гомосексуальность считалась преступлением. Уайльд оспорил обвинения, но проиграл в суде и был отправлен на каторжные работы в тюрьму в Ридинге».
— Я сегодня добралась до задания ребёнка на лето после пятого класса и сижу в шоке! — рассказала мама одного из учеников. — Насколько своевременно ребёнку рассказывать про гомосексуалистов? Возможно, я что-то не понимаю в этом мире. И все же я приверженец того, что надо давать детям информацию о традиционных отношениях!
Мы обратились за комментарием в само учебное заведение. Там ничего криминального в ситуации не видят. Говорят, это реалии, никуда от этого не деться. Более того, само произведение учитель взяла из списка рекомендуемой литературы.
— Произведение включено в список литературы, рекомендованный для чтения на английском языке престижной школы Skyeng. От себя я могу добавить еще, что «Рыбак и его душа» — шикарная книга для отработки навыков английской речи, — прокомментировала педагог, давшая детям задание. - Я задаю это произведение уже не первый год, детям оно очень нравится и от родителей никогда претензий не было.
Но для родителей, которые категорически против любого упоминания темы гомосексуальности, и учитель, и директор школы предложили выход — закрыть или замазать часть текста, где говорится о гомосексуализме, либо просто не читать биографию автора и перейти сразу к произведению.
Понятно, что не все родители настроены так категорично. Многие считают, что ничего особенного в упоминании нетрадиционной сексуальной ориентации нет. Мы спросили у психолога, не рано ли пятиклассникам-шестиклассникам знакомиться с этой темой и как вести себя родителям в такой ситуации.
— Вы можете не заострять внимание на теме гомосексуальности. Если ребенок еще не знает, что это, можно объяснить ему, что писателя осудили за нарушение одной из норм закона, которые действовали в то время. С другой стороны, если ребенок захочет понять ситуацию глубже, это может стать поводом для построения более доверительных отношений с ним. Если вы не готовы будете ему сразу всё объяснить, скажите, что вернетесь к этому разговору чуть позже. Сами же можете подготовиться, подобрать слова. При необходимости можете проконсультироваться с психологом, как лучше до вашего ребенка донести деликатную информацию. В том числе, можете обратиться и к нам, — дала совет директор ярославского центра «Доверие» Валентина Шелкова.
Опасения родителей о том, что столь раннее знакомство с темой нетрадиционных сексуальных отношений в таком формате может как-то негативно повлиять на ребенка в будущем, опроверг и сексолог.
— С детьми 9–12 лет не нужно пренебрегать обсуждением такого вопроса, как гомосексуализм. Если это будет именно ознакомительная беседа, а не активная пропаганда, то вреда это нанести не должно, — отметил ярославский сексолог Денис Варваркин.