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Образование

«Родители, доверяйте нам»: учительница из Переславля вошла в число лучших педагогов России

Светлана Видакас из Ярославской области раскрыла секрет воспитания детей

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Свтелана стала один из 15 лауреатов премии "Учитель года - 2019"

Свтелана стала один из 15 лауреатов премии "Учитель года - 2019"

Учитель английского языка гимназии Переславля-Залесского Светлана Видакас вошла в число 15 лучших педагогов страны по итогам первого тура всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».

- Светлана не только стала победительницей, но и получила специальный приз «Методическая подкова», получив наибольшее количество баллов от общественных экспертов. Теперь она достойно выступает на всероссийском уровне, и надеюсь, добьется еще больших успехов. – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. 

Портал 76.RUасспросил Светлану о секретах её профессии. И секрет оказался прост.

- Секрет хорошего педагога, как и любого хорошего специалиста в своей сфере, в любви к тому, что делаешь. Когда любишь свою работу, хочешь выполнять ее хорошо. Или даже лучше, чем хорошо, - рассказала Светлана. - Нужно всегда балансировать: детям должно быть комфортно на занятиях, при этом важно соблюдать некоторую дистанцию.

Болеем за нашего педагога!

Болеем за нашего педагога!

В работе с детьми разных возрастов свои особенности, но всем родителям Светлана даёт один совет:
- Доверяйте педагогам!


Сейчас в Грозном, где проходит конкурс, участники перешли во второй тур. Каждый представляет свой педагогический опыт – технологии, методики, приемы, стиль работы с учениками – и демонстрирует профессиональные и личностные качества. Мастерство лауреатов оценивает большое жюри, которое с 1995 года возглавляет ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий, а также детское и родительское жюри. Третий тур пройдёт 3 октября в Москве, а наградят победителей 4 октября в Государственном Кремлевском дворце.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    1 окт 2019 в 07:02

    Молодец! Побольше бы таких учителей. И, да, побольше бы про таких людей писали.