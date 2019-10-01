«Родители, доверяйте нам»: учительница из Переславля вошла в число лучших педагогов России

- Светлана не только стала победительницей, но и получила специальный приз «Методическая подкова», получив наибольшее количество баллов от общественных экспертов. Теперь она достойно выступает на всероссийском уровне, и надеюсь, добьется еще больших успехов. – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

- Секрет хорошего педагога, как и любого хорошего специалиста в своей сфере, в любви к тому, что делаешь. Когда любишь свою работу, хочешь выполнять ее хорошо. Или даже лучше, чем хорошо, - рассказала Светлана. - Нужно всегда балансировать: детям должно быть комфортно на занятиях, при этом важно соблюдать некоторую дистанцию.

В работе с детьми разных возрастов свои особенности, но всем родителям Светлана даёт один совет:

- Доверяйте педагогам!



Сейчас в Грозном, где проходит конкурс, участники перешли во второй тур. Каждый представляет свой педагогический опыт – технологии, методики, приемы, стиль работы с учениками – и демонстрирует профессиональные и личностные качества. Мастерство лауреатов оценивает большое жюри, которое с 1995 года возглавляет ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий, а также детское и родительское жюри. Третий тур пройдёт 3 октября в Москве, а наградят победителей 4 октября в Государственном Кремлевском дворце.

