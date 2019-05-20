«Камеры будут с большим углом обзора»: власти рассказали об особенностях сдачи ЕГЭ в этом году

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В Ярославле стартует основной этап сдачи экзаменов в выпускных классах
В 11-х классах для получения аттестата нужно будет сдать два обязательных предмета — русский язык и математику
Начинается основной этап сдачи ОГЭ и ЕГЭ — 24 мая стартует аттестация в 9-х классах, а 27 мая — в 11-х классах. В Ярославле будут работать 18 основных пунктов сдачи ЕГЭ. В этом году ЕГЭ в Ярославле будут сдавать 2845 выпускников 11-х классов. Это на 212 человек больше, чем в прошлом году.
— Все пункты сдачи экзаменов оборудованы видеокамерами, которые теперь все с большим углом обзора, — сообщила директор управления образования мэрии Ярославля Елена Иванова. — Для оказания медицинской помощи будут присутствовать медицинские работники.
Кроме медиков в пунктах сдачи ЕГЭ будут дежурить общественные наблюдатели и полицейские, а перед входом в аудитории учеников будут обследовать металлоискателями.
Кроме того, власти вспомнили, что в прошлом году пришлось отменить некоторые результаты экзаменов, так как выпускники пожаловались, что во время сдачи было очень шумно из-за стройки.
— Мы разослали письма с графиками проведения ЕГЭ в организации, чтобы они по возможности отложили все шумные работы в этот период, уточнили в мэрии.
В 11-х классах для получения аттестата нужно будет сдать два обязательных предмета — русский язык и математику. Остальные предметы дети вправе сдавать по выбору.
Расписание ЕГЭ-2019
Резерв
Наблюдатели, полицейские... по ходу как на выборах или стадионе. Совсем детей застращали.
точно как на зоне
Камеры, металлодетекторы - не школа, а зона. Ничего этого раньше не требовалось, учились, сдавали и поступали.