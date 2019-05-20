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Образование

«Камеры будут с большим углом обзора»: власти рассказали об особенностях сдачи ЕГЭ в этом году

В Ярославле стартует основной этап сдачи экзаменов в выпускных классах

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В 11-х классах для получения аттестата нужно будет сдать два обязательных предмета — русский язык и математику

Фото: Александра Савельева

Начинается основной этап сдачи ОГЭ и ЕГЭ — 24 мая стартует аттестация в 9-х классах, а 27 мая — в 11-х классах. В Ярославле будут работать 18 основных пунктов сдачи ЕГЭ. В этом году ЕГЭ в Ярославле будут сдавать 2845 выпускников 11-х классов. Это на 212 человек больше, чем в прошлом году.

— Все пункты сдачи экзаменов оборудованы видеокамерами, которые теперь все с большим углом обзора, — сообщила директор управления образования мэрии Ярославля Елена Иванова. — Для оказания медицинской помощи будут присутствовать медицинские работники.

Кроме медиков в пунктах сдачи ЕГЭ будут дежурить общественные наблюдатели и полицейские, а перед входом в аудитории учеников будут обследовать металлоискателями.

Кроме того, власти вспомнили, что в прошлом году пришлось отменить некоторые результаты экзаменов, так как выпускники пожаловались, что во время сдачи было очень шумно из-за стройки.

— Мы разослали письма с графиками проведения ЕГЭ в организации, чтобы они по возможности отложили все шумные работы в этот период, уточнили в мэрии.

В 11-х классах для получения аттестата нужно будет сдать два обязательных предмета — русский язык и математику. Остальные предметы дети вправе сдавать по выбору.

Расписание ЕГЭ-2019

  • 27 мая — география, литература;
  • 29 мая — математика;
  • 31 мая — история, химия;
  • 3 июня — русский язык;
  • 5 июня — иностранные языки (письменно), физика;
  • 7 июня — иностранные языки (устно);
  • 10 июня — обществознание;
  • 13 июня — биология, информатика и ИКТ.

Резерв

  • 17 июня — география, литература;
  • 18 июня — история, физика;
  • 20 июня — биология, информатика и ИКТ, химия;
  • 24 июня — математика;
  • 26 июня — русский язык;
  • 27 июня — иностранные языки (устно);
  • 28 июня — обществознание, иностранные языки (письменно);
  • 1 июля — все предметы.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

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КОММЕНТАРИИ (5)

Ольга
20 май 2019 в 20:29

Наблюдатели, полицейские... по ходу как на выборах или стадионе. Совсем детей застращали.
точно как на зоне

Гость
20 май 2019 в 19:57

Камеры, металлодетекторы - не школа, а зона. Ничего этого раньше не требовалось, учились, сдавали и поступали.

Гость
20 май 2019 в 20:09

Если дитя дебил,а денег полные карманы пусть хоть камеры хоть металлодетекторы ставят толку ноль.Детей только лишний раз травмируют