Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу

Нескучный пятиминутный урок по русскому языку Источник: Игорь До / E1.RU

Ловите себя на ошибках в текстах постов, рабочих чатов, деловых переписок, а перечитывать учебники по русскому языку лень? Вместе с экспертом-филологом собрали пять самых распространенных орфографических погрешностей и простых правил, которые помогут их не допускать. Нескучный пятиминутный ликбез.

Евгения Горина Преподаватель и мама двоих детей Евгения Горина — доктор филологических наук. Преподает современный русский литературный язык и практическую стилистику в Уральском федеральном университете. Воспитывает двух детей-школьников

«Я прошел пол-Сахалина, съел пол-лимона и пол-апельсина»

«Мне 37, и я ставлю 27-ю отметку в загранпаспорте. Объехал пол мира!» — пишет известный блогер. А я думаю: «Тебе 37, а ты всё еще не знаешь, когда после приставки „пол“ ставится дефис». Если вы тоже путаетесь в этом правиле, запомните простую фразу: «Я прошел пол-Сахалина, съел пол-лимона и пол-апельсина». В этой строчке перечислены все случаи, когда после приставки «пол» нужен дефис: перед именем собственным, перед словами на Л, перед гласной.

Устойчивое выражение «иметь в виду» придется запомнить

Часто затруднения вызывают слова «ввиду» и «в виду». Как понять, слитно или раздельно? Пишите предлог слитно, если можете заменить его в предложении на предлог «из-за»: «Ввиду (из-за) обстоятельств». Пишите раздельно существительное с предлогом, если можете заменить их на «поблизости», «вблизи»: «Хочу видеть из окна море и выбираю номер в виду водной глади». Устойчивое выражение «иметь в виду» придется запомнить.

«Также» и «так же», «тоже» и «то же»

В зале по кроссфиту написано на доске: «10 приседаний, 10 подтягиваний, потом тоже самое плюс 10 отжиманий». Пока все приседают, повторим, как пишутся «также» и «так же», «тоже» и «то же».

Союзы «тоже» и «также» пишите слитно, если можете заменить их союзом «и»: «Мы тоже будем приседать, когда повторим правило, также тренер будет с нами отжиматься».

Местоимение с частицей «то же» и наречие с частицей «так же» пишем раздельно, если частицу «же» можно выкинуть из предложения: «Мы выполняем то (же) задание и так (же) хорошо, как и в прошлый раз». При раздельном написании «так же» всегда слышится сравнение: «Тренер так же старается, как и мы», «мы уже любим кроссфит так же, как наш тренер».

«Кто в глаголах пишет „ца“ — настоящая овца»

В 1-м классе мы с соседом по парте дружно написали: «Умываца», — и учительница нам объявила: «Кто в глаголах пишет „ца“ — настоящая овца». Овцами быть не хотелось, и мы написали «умыватся». Педагогизм учительницы не знал границ, и она научила нас: «Прежде чем глагол писать, не забудь вопрос задать. Если мягкий знак в вопросе, то в глагол его приносим». Что делатЬ? Умываться, смеяться, вертеться. Что делает? Умывается, смеется, вертится.

«То, либо, нибудь — черточку не позабудь»

А еще учительница заставила нас запомнить: «То, либо, нибудь — черточку не позабудь». Пишите эти частицы через дефис: «Кто-либо, что-нибудь, кто-то, скажи-ка, кое-кто». А частицу «таки» пишем через дефис только в трех случаях: после частиц, наречий и глаголов: «всё-таки», «прямо-таки», «пришел-таки». А в остальных случаях пишите раздельно: «Я таки проспал тренировку».

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