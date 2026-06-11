«Если бы не твоя мать, я бы тебя избил». Мама третьеклассника год боролась со школой, чтобы защитить сына от травли

За год у Елизаветы накопились претензии не только к одноклассникам, но и к классному руководителю Источник: Игорь До / E1.RU

Екатеринбурженка рассказала, как пыталась бороться с травлей сына в лицее, но учителя не реагировали на ее просьбы о помощи. Елизавете (имена изменены по просьбе героини публикации) пришлось забрать Мишу из школы, но она боится, что история может повториться. E1.RU рассказывает, как конфликт между детьми за год перерос в войну с классным руководителем.

Ничего не сделали, когда мальчика начали обижать

Летом 2025 года Елизавета перевела сына в третий класс лицея в Екатеринбурге. До этого ребенок учился в соседней школе — оттуда его забрали из-за затяжного конфликта с учительницей английского языка, но последней каплей стала стычка с уборщицей. В тот день бабушка пришла забрать внука после уроков, но ее якобы вытолкнули за порог школы. Хоть сотруднице и сделали замечание, мама мальчика решила начать всё с чистого листа и устроила сына в другую школу.

«Мне не хотелось разжигать конфликт, но сейчас я понимаю, что не надо было опускать руки», — призналась E1.RU Елизавета.

В сентябре прошлого года Миша перешел в новую школу, но это не помогло Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

С 1 сентября Миша стал ходить на уроки в лицей, вот только новые одноклассники его не приняли.

«В первой четверти во время похода детей и родителей на Тальков Камень я услышала, как одноклассник сына сказал ему: „Если бы не твоя мать, я бы тебя избил“, — рассказала Елизавета. — Я сообщила об этом учителю, попросила понаблюдать за детьми, но к ребенку стали относиться только хуже».

По словам мамы мальчика, оскорбления продолжились: одноклассники пинали, толкали и обзывали ее сына, а классный руководитель не реагировала на просьбы о помощи в адаптации. В итоге 16 октября мальчик решил дать сдачи обидчикам.

«Он пинками ответил ребятам, которые его обижали, — сказала Елизавета — Ему сказали: „Сдача есть только в магазине“ — наорали на него так, что мы забирали сына с уроков рыдающим».

Успокоиться он долго не мог, только твердил: «Я просто дал сдачи, почему меня не защитили? Что со мной не так?» Елизавета мама третьеклассника

Елизавета убеждена, что так ее сын защищался от травли, ведь она еще в сентябре просила о помощи, но никакой реакции тогда от классного руководителя не получила.

«Моего ребенка наказали, а к детям, которые пинали моего сына, били на уроке по стулу, оскорбляли, никакие меры не принимались», — подытожила екатеринбурженка.

«Ребенок жаловался, что его учитель не отпускала в туалет»

Конфликт, который начался из-за стычек с одноклассниками, перерос в войну с классным руководителем.

Елизавета повела сына к медицинскому психологу и после обследования ребенка передала заключение специалиста учителю. Заключение врача в лицее не приняли, но составили свое — от школьного психолога, где указали, что мальчик не справляется с заданиями, боится ошибок и зависим от мнения мамы.

С этим документом екатеринбурженка не согласилась, ведь в больнице никаких отклонений у ее сына не нашли, поэтому она отказалась от работы со школьным психологом.

Задания на листе сложно прочитать, особенно если у ребенка плохое зрение Источник: читательница E1.RU Елизавета За одну из таких работ мальчику вместо оценки поставили «См.», то есть «Смотрено» Источник: читательница E1.RU Елизавета

По мнению мамы, после нескольких жалоб на обстановку в классе классный руководитель начала придираться к ее сыну — например, запретила отпрашиваться на уроках в туалет, хотя у мальчика врожденный порок развития почек.

«На перемене сходить он не мог, так как были случаи, что на глазах у детей дверь кабинки, где был сын, открывали одноклассники», — объяснила Елизавета.

Честно говоря, я долго не верила ребенку, но, когда он у меня проходил неделю с диктофоном в рюкзаке, всё встало на свои места. Елизавета мама третьеклассника

«На мои доводы директор ответила, что сын мной манипулирует, а изменить поведение учителя не в ее власти», — добавила екатеринбурженка.

Елизавета утверждает, что учительница давала ребятам задания, где едва было видно, что напечатано на листе бумаги, а на ее сына якобы повышала голос за помарки карандашом в учебнике и занижала оценки.

«Однажды она поставила сыну оценку „три“, а сама указала падеж неправильно. У ребенка был правильный ответ — винительный, она исправила его на именительный», — привела в пример мама третьеклассника.

Екатеринбурженка уверена, что ее сыну занижали оценки Источник: читательница E1.RU Елизавета

Один из уроков мама мальчика записала на диктофон — на аудиозаписи, которая имеется в распоряжении редакции E1.RU, слышно, как педагог резко кричит: «Убрали всё со стола, подняли руки!», чтобы сделать замечание ученику, который передразнивал ее, и после сделала выговор классу за недостойное поведение.

Мальчик, после того как учительница позвонила его маме, признался, что дразнил не учительницу, а своего одноклассника — Мишу. На это педагог не отреагировала, а в остальном урок прошел спокойно.

«То есть, если учителя дразнят, это ей не нравится, а моему сыну подобное поведение одноклассника должно доставлять удовольствие?» — не понимает женщина.

Последней каплей стало то, что один из одноклассников, по словам Елизаветы, стал душить ее сына. Когда ребенок пожаловался учителю, та не поверила ему.

«Учительница говорила, что сын у меня такой крупный, как его могут обижать? Якобы это была просто игра», — сказала мама мальчика.

Все перестали общаться с ребенком

После долгих разборок учительница хотела написать заявление об увольнении, тогда другие родители обрушились с критикой на Елизавету и написали обращение в защиту педагога. Вскоре учительница вернулась в школу и продолжила вести уроки.

«Тогда родители ничего умнее не нашли, как подговорить своих детей не общаться с моим сыном. Они стали говорить Мише: „Ты дурак, твоя мать дура“, — продолжила Елизавета. — На последней встрече с директором мне крикнули: „Забирайте свои документы“. Якобы ребенок очень хорошо адаптируется, и это при наличии у него двух нервных срывов».

От школы бы мне хотелось бы банальных извинений. Сына я забрала, но снова переходить в новый коллектив — стресс для него. Елизавета мама третьеклассника

В четвертом классе мальчик будет учиться в другом учебном заведении.

«В декабре другой ребенок ушел из класса на семейное обучение, его мама тоже была не согласна с некоторыми действиями учителя. Я сделала вывод, что в лицее такое происходит не первый раз, — добавила Елизавета. — Видимо, им хочется сохранить учителя, а не ребенка».

Что ответили в школе

Сначала Елизавета написала заявление директору лицея. Она ответила екатеринбурженке, что ее сын слишком остро реагировал на замечания учителя.

По поводу нечитаемых работ, которые учитель выдавала ученикам, и ошибок с заданиями педагогу сделали замечание. Учительнице порекомендовали ответственно подходить к подготовке раздаточного материала и проверять достоверность информации, взятой из интернета.

В школе также уверены, что оценки мальчику выставляли объективно.

В самой школе ограничились замечанием учителю Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Факты буллинга Миши со стороны одноклассников в школе проверить не смогли, так как Елизавета в заявлении не указала имена обидчиков, а также дату и время каждого инцидента. Тем не менее с педагогом провели беседу.

«Отдельные недочеты со стороны учителя носят технический характер и взяты под контроль. Поведение ребенка — эмоциональная реакция на замечания, привлечение родителей в конфликтных ситуациях, требует внимания со стороны семьи и психолого-педагогической поддержки», — подчеркнула директор в ответе матери.

Директор рекомендовала прийти маме на личную встречу с учителем и школьным психологом, чтобы обсудить способы поддержки мальчика в адаптации, посетить консультацию школьного психолога, но, как мы писали выше, от работы с ним Елизавета отказалась.

В департаменте образования Екатеринбурга провели свою проверку, а с директора взяли объяснительную. В ответе, который получила Елизавета, написано, что психолог лицея провела работу с классом. Учителям напомнили о недопустимости применения непедагогических приемов, но никаких грубых нарушений в работе учителя не нашли.

Наконец, 7 мая представители администрации лицея встретилась с мамой ученика в присутствии уполномоченного по правам ребенка Свердловской области, председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и главного специалиста управления образования. Также на встречу пригласили классного руководителя, педагога-психолога лицея и заместителя директора, курирующего начальную школу.

«Факты буллинга не подтвердились. Любые конфликтные ситуации, возникающие между детьми в классе, контролировались в течение учебного года со стороны классного руководителя, — прокомментировали E1.RU ситуацию в городском департаменте образования. — По итогам встречи были определены совместные решения, даны рекомендации как администрации лицея, так и матери ученика для урегулирования сложившейся ситуации».

Маме предложили обратиться за помощью в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений лицея, но сейчас, когда ребенок ушел из школы, это уже не имеет никакого смысла.

Как вы думаете, на чьей стороне правда? Ребенок не первый раз меняет школу. Может, что-то не так в семье? Учительница не должна была игнорировать жалобы родителей, это неправильно Школа и семья за год точно могли решить всё миром Напишу свое мнение в комментариях