В Ярославской области построят новый университетский кампус. Разглядываем эскизы

Проект нового кампуса рыбинского университета Источник: правительство Ярославской области

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию кампуса мирового уровня в Ярославской области. Напомним, в Рыбинске собираются возвести комплекс зданий для студентов, в том числе производственно-учебного центра, студклуба, учебно-лабораторных корпусов, спортплощадки, общежития, парковой зоны и других объектов.

«Это ключевой этап, который официально подтверждает соответствие проекта всем строгим требованиям и открывает путь к практической реализации», — сообщили 25 декабря в областном Министерстве социальных коммуникаций.

Первые строительные работы на базе РГАТУ им. П. А. Соловьева запланированы на 2026 год. Строительство будет проходить в два этапа. На реализацию первого выделили инвестиции в размере 19,6 млрд рублей.

«По поручению главы региона РГАТУ имени П. А. Соловьева выделено 160 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации. Средства на создание визуальной архитектурной концепции выделило ПАО „ОДК-Сатурн“. Сопровождает масштабный проект ППК „Единый заказчик“», — прокомментировали в пресс-службе РГАТУ.

Какие объекты появятся

В министерстве рассказали, что на первом этапе запланирована реконструкция главного корпуса РГАТУ на улице Пушкина. Также на территории университета появятся новые объекты:

Центр молодежных индустриальных КБ — дуальные лаборатории для работы над реальными задачами предприятий. Культурно-просветительский центр «Компас» с актовым залом, «Точкой кипения» и пространствами для творчества. ФОК «Федор Ушаков» с 25-метровым бассейном и универсальными залами. Современное общежитие на 1200 мест.

На втором этапе планируется реконструкция учебного корпуса на улице Плеханова и здания костела, где находится студенческий клуб «Прометей».

«К сентябрю 2026 года обновленное общежитие на 330 мест, где будут жить студенты университета и авиационного колледжа, станет частью современной образовательной среды. И мы считаем этот проект первым шагом к строительству кампуса мирового уровня „Меркурий“», — рассказал проректор по инфраструктурному развитию и управлению кампусом Сергей Головкин.

Ответственным исполнителем выступает Министерство социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области. Их задачей будет контролировать все этапы масштабного проекта.

Ранее мы сообщали, что РГАТУ переименуют. Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева станет Российским двигателестроительным техническим университетом.