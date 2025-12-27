НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

южн.

 736мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
В Ярославской области построят новый кампус
«Умные решения»
Список самых счастливых дат для свадьбы в 2026 году
Как отметить праздники
Ярославские медведи впали в спячку
Чек-лист важных обследований
Эскизы корпуса футбольного центра в Ярославле
Советы сомелье по закускам к шампанскому
Образование В Ярославской области построят новый университетский кампус. Разглядываем эскизы

В Ярославской области построят новый университетский кампус. Разглядываем эскизы

Публикуем заявление регионального Министерства социальных коммуникаций

588
Проект нового кампуса рыбинского университета | Источник: правительство Ярославской областиПроект нового кампуса рыбинского университета | Источник: правительство Ярославской области

Проект нового кампуса рыбинского университета

Источник:

правительство Ярославской области

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию кампуса мирового уровня в Ярославской области. Напомним, в Рыбинске собираются возвести комплекс зданий для студентов, в том числе производственно-учебного центра, студклуба, учебно-лабораторных корпусов, спортплощадки, общежития, парковой зоны и других объектов.

«Это ключевой этап, который официально подтверждает соответствие проекта всем строгим требованиям и открывает путь к практической реализации», — сообщили 25 декабря в областном Министерстве социальных коммуникаций.

Первые строительные работы на базе РГАТУ им. П. А. Соловьева запланированы на 2026 год. Строительство будет проходить в два этапа. На реализацию первого выделили инвестиции в размере 19,6 млрд рублей.

«По поручению главы региона РГАТУ имени П. А. Соловьева выделено 160 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации. Средства на создание визуальной архитектурной концепции выделило ПАО „ОДК-Сатурн“. Сопровождает масштабный проект ППК „Единый заказчик“», — прокомментировали в пресс-службе РГАТУ.

Какие объекты появятся

В министерстве рассказали, что на первом этапе запланирована реконструкция главного корпуса РГАТУ на улице Пушкина. Также на территории университета появятся новые объекты:

  1. Центр молодежных индустриальных КБ — дуальные лаборатории для работы над реальными задачами предприятий.

  2. Культурно-просветительский центр «Компас» с актовым залом, «Точкой кипения» и пространствами для творчества.

  3. ФОК «Федор Ушаков» с 25-метровым бассейном и универсальными залами.

  4. Современное общежитие на 1200 мест.

На втором этапе планируется реконструкция учебного корпуса на улице Плеханова и здания костела, где находится студенческий клуб «Прометей».

Для студентов обустроят современное общежитие | Источник: правительство Ярославской областиДля студентов обустроят современное общежитие | Источник: правительство Ярославской области
В кампусе будет функционировать тренажерный зал | Источник: правительство Ярославской областиВ кампусе будет функционировать тренажерный зал | Источник: правительство Ярославской области
Обучающимся предоставят новую технику | Источник: правительство Ярославской областиОбучающимся предоставят новую технику | Источник: правительство Ярославской области

«К сентябрю 2026 года обновленное общежитие на 330 мест, где будут жить студенты университета и авиационного колледжа, станет частью современной образовательной среды. И мы считаем этот проект первым шагом к строительству кампуса мирового уровня „Меркурий“», — рассказал проректор по инфраструктурному развитию и управлению кампусом Сергей Головкин.

Ответственным исполнителем выступает Министерство социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области. Их задачей будет контролировать все этапы масштабного проекта.

Ранее мы сообщали, что РГАТУ переименуют. Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева станет Российским двигателестроительным техническим университетом.

РГАТУ имени П. А. Соловьева был образован в 1955 году. В вузе студентов обучают роботехнике, энергообеспечению и моделированию, производству авиационных двигателей и другим техническим направлениям. Вуз сотрудничает с крупными производствами, в том числе с «ОДК-Сатурн», «Конструкторским бюро „Луч“» и Ярославским радиозаводом.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Студенческий кампус Рыбинск Проект РГАТУ имени П. А. Соловьева
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Строить будут теже кто парки осваивал dон?
Гость
52 минуты
"Дуальные лаборатории для работы над натуральными задачами" - вы хоть сами понимаете, какую ерунду понаписали?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Рекомендуем