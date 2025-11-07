«Не должно быть халявы»: ярославцы эмоционально высказались об отработке для выпускников медвузов

Ярославцы высказались по поводу новости о возможном введении обязательной отработки для выпускников-бюджетников медицинских вузов и колледжей. Этот законопроект одобрили в первом чтении в Госдуме.
Если закон примут, то с 1 марта 2026 года поступающие на бюджет в медвузы и колледжи будут обязаны заключить договор о целевом обучении и после выпуска отработать от трех до пяти лет. Список доступных организаций студентам представят уже на первом курсе.
Публикуем мнения читателей 76.RU, которые выступили как за, так и против законопроекта.
Многие комментаторы считают, что идея справедлива: если учишься за счет государства, нужно вернуть долг обществу.
Гость:
«Всё правильно. Не должно быть халявы. Хочешь учиться бесплатно — заключай договор и соглашайся на условия спонсора. Хочешь независимости — учись за свои деньги. Никто ведь не заставляет платников отрабатывать. В советское время все отрабатывали, и ничего. Нужно было оставлять такую практику, не должно быть халявы за счет бюджета».
Kirill:
«Если государство тебя обучало, платило за тебя, вкладывало деньги, будь добр, отработай их. Потом иди куда хочешь, хоть в частную клинику, хоть профессию меняй».
Людмила:
«Было время, когда после вуза все отрабатывали по распределению три года. Я, например, именно так и оказалась в Ярославле».
Некоторые пользователи считают, что закон должен быть единым для всех, а не только для выпускников медицинских образовательных учреждений.
Гость:
«Если отрабатывать после бесплатного обучения, то всем, во всех вузах. Что за дискриминация именно медиков?»
Екатерина:
«Идея хорошая, но несправедливо, что отработка касается только медиков. В Белоруссии отрабатывают все бюджетники: и в гос-, и в частных организациях. А у нас получается, что только врачи обязаны. Так никто и учиться не захочет».
Anton Krasikov:
«Следующий шаг — обязать всех выпускников педвузов идти работать по профессии? Можно тогда уж все специальности, по которым нет вакансий, сделать платными. Пусть все будут в равных условиях».
Противники инициативы уверены, что в современном мире требовать отработку на несколько лет несправедливо и даже жестоко.
Дмитрий Курков:
«При сегодняшних зарплатах и ценах этим законом вы просто воруете у молодых людей три-пять лет жизни. Хотите, чтобы работали в госучреждениях, обеспечьте жильем и достойной зарплатой. Всё просто: платите людям нормально».
Evgenia:
«Главное не написали: бюджета больше не будет, всё станет целевым. Если на 2–3-м курсе понял, что это не твоё, должен вернуть сотни тысяч рублей. А если учился дольше — и миллион. Так что скоро у врачей будут преподавать те, кто ненавидит свою работу, но не может выплатить штраф».
Есть и те, кто поддерживает закон, надеясь, что он поможет решить проблему нехватки специалистов в поликлиниках.
Татьяна Снежневская:
«Правильно, пусть будет больше врачей в поликлиниках. А то на две недели вперед к терапевту не попасть».
А вы как считаете, нужно студентов обязывать отрабатывать после университета?