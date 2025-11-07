«Не должно быть халявы»: ярославцы эмоционально высказались об отработке для выпускников медвузов

Студентов медицинских университетов и колледжей хотят обязать отрабатывать после выпуска Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ярославцы высказались по поводу новости о возможном введении обязательной отработки для выпускников-бюджетников медицинских вузов и колледжей. Этот законопроект одобрили в первом чтении в Госдуме.

Если закон примут, то с 1 марта 2026 года поступающие на бюджет в медвузы и колледжи будут обязаны заключить договор о целевом обучении и после выпуска отработать от трех до пяти лет. Список доступных организаций студентам представят уже на первом курсе.

Публикуем мнения читателей 76.RU, которые выступили как за, так и против законопроекта.

Многие комментаторы считают, что идея справедлива: если учишься за счет государства, нужно вернуть долг обществу.

Гость:

«Всё правильно. Не должно быть халявы. Хочешь учиться бесплатно — заключай договор и соглашайся на условия спонсора. Хочешь независимости — учись за свои деньги. Никто ведь не заставляет платников отрабатывать. В советское время все отрабатывали, и ничего. Нужно было оставлять такую практику, не должно быть халявы за счет бюджета».

Kirill:

«Если государство тебя обучало, платило за тебя, вкладывало деньги, будь добр, отработай их. Потом иди куда хочешь, хоть в частную клинику, хоть профессию меняй».

Людмила:

«Было время, когда после вуза все отрабатывали по распределению три года. Я, например, именно так и оказалась в Ярославле».

Некоторые пользователи считают, что закон должен быть единым для всех, а не только для выпускников медицинских образовательных учреждений.

Гость:

«Если отрабатывать после бесплатного обучения, то всем, во всех вузах. Что за дискриминация именно медиков?»

Екатерина:

«Идея хорошая, но несправедливо, что отработка касается только медиков. В Белоруссии отрабатывают все бюджетники: и в гос-, и в частных организациях. А у нас получается, что только врачи обязаны. Так никто и учиться не захочет».

Anton Krasikov:

«Следующий шаг — обязать всех выпускников педвузов идти работать по профессии? Можно тогда уж все специальности, по которым нет вакансий, сделать платными. Пусть все будут в равных условиях».

Противники инициативы уверены, что в современном мире требовать отработку на несколько лет несправедливо и даже жестоко.

Дмитрий Курков:

«При сегодняшних зарплатах и ценах этим законом вы просто воруете у молодых людей три-пять лет жизни. Хотите, чтобы работали в госучреждениях, обеспечьте жильем и достойной зарплатой. Всё просто: платите людям нормально».

Evgenia:

«Главное не написали: бюджета больше не будет, всё станет целевым. Если на 2–3-м курсе понял, что это не твоё, должен вернуть сотни тысяч рублей. А если учился дольше — и миллион. Так что скоро у врачей будут преподавать те, кто ненавидит свою работу, но не может выплатить штраф».

Есть и те, кто поддерживает закон, надеясь, что он поможет решить проблему нехватки специалистов в поликлиниках.

Татьяна Снежневская:

«Правильно, пусть будет больше врачей в поликлиниках. А то на две недели вперед к терапевту не попасть».