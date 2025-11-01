НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Студентов хотят переводить на бюджет и наградить выплатами, но не всех: кому повезет больше

Размер и порядок получения всех выплат университеты установят самостоятельно

Студентам могут компенсировать стоимость лечения, предоставить бесплатные медицинские услуги и путевки в санатории

Студентам могут компенсировать стоимость лечения, предоставить бесплатные медицинские услуги и путевки в санатории

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Студенты начнут получать материальную поддержку, а также у них будет возможность перевестись на бюджет. Однако это затронет не всех обучающихся. Минобрнауки РФ рассказало о возможных видах материальной поддержки.

Если девушка или женщина родила в период обучения и всё время училась платно, то ее могут перевести на бюджет. Также она может получить скидку на обучение, однако потеряет возможность перевода на бесплатное место.

Еще образовательные организации могут принять решение о единовременной выплате студентке, если она встанет на учет в ранние сроки беременности. Кроме того, можно получить выплату при рождении ребенка в период самого обучения. Минобрнауки РФ также допустило материальную поддержку студентов при заключении брака.

Важно учитывать, что размер и порядок получения всех выплат университеты устанавливают самостоятельно. Еще вуз может систематически поддерживать студенческие семьи при рождении ребенка, а также студентов с детьми.

Обучающимся могут компенсировать стоимость лечения, предоставить бесплатные медицинские услуги и путевки в санатории. Минобрнауки рекомендовало вузам разработать форму заявления и определить перечень документов, необходимых для получения материальной поддержки для студенческих семей, а также проинформировать обучающихся о соответствующих возможностях, передают РИА Новости.

Ранее Совфед одобрил законопроект об увеличении пособия по беременности для студенток и аспиранток. Девушкам увеличат размер этих выплат до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от того, получает студентка стипендию или нет.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Вуз Минобрнауки Студент Льгота Пособие Беременность и роды Семьи с детьми Поддержка
