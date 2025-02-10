Спорим, вы не отличите настоящую фамилию классика от псевдонима? Самый хитрый тест по литературе

Некоторым писателям недостаточно просто начать писать произведения — нужно еще псевдоним придумать. Так и оказывается, что Стивен Кинг на самом деле никакой не Стивен и не Кинг, а обычный Ричард Бахман. А если вы читали произведения Джоан Роулинг и Роберта Гэлбрейта и вам показалось, что это пишет один и тот же человек, так оно и есть! А псевдонимов российских классиков так и вовсе не перечесть. Думаете, вас не провести и вы знаете их настоящие имена?
Как по паспорту звали Марину Цветаеву?
Марина Золотая
Марина Мейн
Марина Цветаева
Марина Горенко
Какую фамилию получил при рождении Николай Гоголь?
Гоголь
Моголь
Елизаров
Яновский-Гоголь
Так ли всё просто с Антоном Чеховым или настоящая фамилия писателя другая?
Буркин
Чехов
Чехонте
Книппер
Дуэт Ильфа и Петрова знают все. А настоящие фамилии авторов вы знаете?
Ильф и Петров
Файнзильберг и Катаев
Кац и Шафран
Гримберг и Попов
Как звучит настоящая фамилия писателя Михаила Салтыкова-Щедрина?
Салтыков-Щедрин
Салтыков
Болтин
Щедрин
Всем знаком основатель объединения деятелей культуры, новаторов ОБЭРИУ Даниил Хармс. Но как звучала его настоящая фамилия?
Шустерлинг
Топорышкин
Ювачёв
Дандан
Дмитрий Мамин-Сибиряк подписывался своей настоящей фамилией? Может быть, стоит выбрать другой вариант из предложенных ниже?
Сибиряк
Мамин
Розенталь
Мамин-Сибиряк
Кто скрывается под именем Михаил Лермонтов?
Михаил Лермонтов
Михаил Полевой
Михаил Лопухин
Михаил Ламвер
Как на самом деле звали Кира Булычева?
Олег Попов
Никита Шалагин
И́горь Можейко
Кир Булычев
Известно, что поэт и фельетонист Саша Черный писал под такими псевдонимами, как Сам по себе и Мечтатель. А Саша Черный — это настоящее имя или тоже псевдоним?
Это настоящее имя
Саша Черный на самом деле Денис Чернов
Это псевдоним Евгения Шварца
На самом деле его звали Александр Гликберг