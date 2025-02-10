Спорим, вы не отличите настоящую фамилию классика от псевдонима? Самый хитрый тест по литературе

Некоторым писателям недостаточно просто начать писать произведения — нужно еще псевдоним придумать. Так и оказывается, что Стивен Кинг на самом деле никакой не Стивен и не Кинг, а обычный Ричард Бахман. А если вы читали произведения Джоан Роулинг и Роберта Гэлбрейта и вам показалось, что это пишет один и тот же человек, так оно и есть! А псевдонимов российских классиков так и вовсе не перечесть. Думаете, вас не провести и вы знаете их настоящие имена?