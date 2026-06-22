Зюганов предложил изъять все вклады из банков для пополнения бюджета: но получил жесткий ответ

Предложение забрать деньги у граждан встретилось с критикой Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Изъять накопления россиян в пользу государства предложил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что в банках лежат 67 трлн рублей, принадлежащих физлицам, и 63 трлн предприятий, что суммарно составляет 130 триллионов.

«Это три государственных бюджета лежат и обогащают банкиров. Они не вкладываются ни в производство, никуда — и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. И я бы на месте президента решил бы одним указом, в условиях войны имеет право, он — верховный главнокомандующий», — заявил Зюганов.

Однако такое предложение не встретило одобрения. Например, депутат Анатолий Аксаков отметил, что такие действия бессмысленны.

«Просто смысла нет. Деньги, которые находятся на вкладах и так далее — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — заявил парламентарий в разговогре с RTVI.

Также предложение раскритиковал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.