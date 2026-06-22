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Экономика Зюганов предложил изъять все вклады из банков для пополнения бюджета: но получил жесткий ответ

Зюганов предложил изъять все вклады из банков для пополнения бюджета: но получил жесткий ответ

Рассказываем, как отреагировали в Госдуме

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Предложение забрать деньги у граждан встретилось с критикой | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПредложение забрать деньги у граждан встретилось с критикой | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Предложение забрать деньги у граждан встретилось с критикой

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Изъять накопления россиян в пользу государства предложил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что в банках лежат 67 трлн рублей, принадлежащих физлицам, и 63 трлн предприятий, что суммарно составляет 130 триллионов.

«Это три государственных бюджета лежат и обогащают банкиров. Они не вкладываются ни в производство, никуда — и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. И я бы на месте президента решил бы одним указом, в условиях войны имеет право, он — верховный главнокомандующий», — заявил Зюганов.

Однако такое предложение не встретило одобрения. Например, депутат Анатолий Аксаков отметил, что такие действия бессмысленны.

«Просто смысла нет. Деньги, которые находятся на вкладах и так далее — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — заявил парламентарий в разговогре с RTVI.

Также предложение раскритиковал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Это откровенный бред — предложение полностью уничтожить доверие к государству за счет массового и при этом совершенно бессмысленного (так как элементарное регулирование банковской сферы направит эти деньги с разрушительных финансовых спекуляций на развитие экономики) ограбления граждан и предприятий. Не могу себе представить, чтобы Зюганов это сказал — у него, конечно, есть недостатки, но он совершенно вменяемый человек и точно не стремится к уничтожению России. Думаю, это часть предвыборной информационной войны — кто-то проснулся после 30-летней спячки с кампании 1996 года», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
КПРФ Деньги Банк
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Комментарии
21
Гость
1 час
Настоящий Патриот!!! Всё о народе русском думают все кто во власти этой
Гость
1 час
Системная "оппозиция" играет по правилам наверное вброс был согласован как и итоги 1996 года?
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Гость
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