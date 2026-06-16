Платить за квартиру не придется: кто имеет право на 100% скидку по ЖКУ

Также есть граждане, которым полагаются субсидии Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В России сразу несколько категорий граждан имеют право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«На сегодняшний день право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг на федеральном уровне имеют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также ряд приравненных к ним категорий граждан», — рассказал Аксененко РИА Новости.

По его словам, в России также есть категории граждан, для которых действуют меры поддержки в виде частичной компенсации расходов на ЖКХ или субсидий. К ним относятся ветераны, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры.