Платить за квартиру не придется: кто имеет право на 100% скидку по ЖКУ

В России сразу несколько категорий граждан имеют право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
«На сегодняшний день право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг на федеральном уровне имеют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также ряд приравненных к ним категорий граждан», — рассказал Аксененко РИА Новости.
По его словам, в России также есть категории граждан, для которых действуют меры поддержки в виде частичной компенсации расходов на ЖКХ или субсидий. К ним относятся ветераны, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры.
«Кроме того, отдельные категории граждан могут получать полную компенсацию коммунальных расходов в силу специальных норм федерального законодательства либо региональных решений. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо смотреть не только федеральные нормы, но и законодательство субъекта РФ, где проживает человек», — заключил он.