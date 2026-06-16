Платить за квартиру не придется: кто имеет право на 100% скидку по ЖКУ

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Также есть граждане, которым полагаются субсидии | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUТакже есть граждане, которым полагаются субсидии | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Также есть граждане, которым полагаются субсидии

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В России сразу несколько категорий граждан имеют право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«На сегодняшний день право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг на федеральном уровне имеют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также ряд приравненных к ним категорий граждан», — рассказал Аксененко РИА Новости.

По его словам, в России также есть категории граждан, для которых действуют меры поддержки в виде частичной компенсации расходов на ЖКХ или субсидий. К ним относятся ветераны, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры.

«Кроме того, отдельные категории граждан могут получать полную компенсацию коммунальных расходов в силу специальных норм федерального законодательства либо региональных решений. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо смотреть не только федеральные нормы, но и законодательство субъекта РФ, где проживает человек», — заключил он.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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