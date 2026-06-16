Назад в 90-е? Почему в России рекордно выросла пропасть между богатыми и бедными

В России растет неравенство среди населения. Показатель коэффициента Джини по итогам 2025 года составил 0,422. Последний раз подобный максимум в стране регистрировали 18 лет назад — в 2007 году. Эксперты объясняют происходящее экономическим расслоением, неравномерным ростом доходов: у богатых они растут быстрее, в том числе из-за бизнеса и банковских вкладов, а у менее обеспеченных людей зарплаты увеличиваются не во всех отраслях.
В апреле 2026-го Росстат изменил методологию расчета, и на бумаге коэффициент снизился до 0,375. Теперь статистика учитывает налоги и региональные цены. Но это, по мнению экспертов 72.RU, скорее отражает эффект перераспределения, но не отменяет сам тренд усиления экономического расслоения.
Коэффициент Джини отражает уровень социального неравенства в стране. Его измеряют в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе к единице, тем большая часть доходов в обществе сосредоточена у ограниченной группы людей.
Увеличение разрыва между богатыми и бедными
Рост коэффициента Джини в России до уровня 2007 года отражает реальное усиление экономического расслоения, говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам». Он же поясняет: интерпретировать эти данные теперь нужно осторожно из-за изменения методологии Росстата.
«По „старому“ подходу, который учитывает доходы до налогов, показатель поднялся примерно до 0,422, что указывает на расширение разрыва между богатыми и бедными. При этом параллельно введен новый расчет (с учетом налогов и региональных различий), где коэффициент ниже — около 0,375. Но это скорее отражает эффект перераспределения, а не отменяет сам тренд», — уточняет Кабаков.
Что за изменение методологии?
Вот как Росстат объяснил необходимость расчетов по новой формуле:
«Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года позволит оценить неравенство доходов после вычета налогов и с учетом региональной дифференциации. Введение такого показателя является распространенной международной практикой при применении дифференцированной налоговой ставки».
Как пояснил Кабаков, изменение методологии во многом связано с переходом к более международно сопоставимым стандартам, но одновременно позволяет показать более сглаженную картину за счет учета налогов.
«В результате возникает параллельная реальность: „рыночное“ неравенство растет, а „посленалоговое“ выглядит ниже. В целом это означает, что перераспределительные механизмы частично компенсируют разрыв, но не меняют базовой тенденции: экономика по-прежнему распределяет рост в пользу верхних доходных групп», — подытожил он.
Как объясняет эксперт, верхние группы выигрывают быстрее за счет бизнеса, финансовых доходов и владения активами, тогда как доходы основной части населения зависят от зарплат и растут слабее.
«Эту динамику усиливают структура экономики, где значительная часть доходов концентрируется в экспортных и капиталоемких секторах, а также жесткая денежно-кредитная политика, которая ограничивает рост массовых доходов и одновременно повышает доходность капитала. Дополнительный фактор — усиливающееся региональное неравенство, где разрыв между крупнейшими центрами и остальной страной продолжает расширяться», — добавляет он.
Существенное неравенство, но не как в 90-е
Как поясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, значение коэффициента Джини для России в 2025 году, равное 0,422, означает, что около четверти населения страны контролирует более половины всех доходов, получаемых в стране.
«Это говорит об очень существенном неравенстве, хотя, конечно, не о неравенстве такого чудовищного уровня, как в 90-х годах XX века, когда 90% всех доходов страны приходилось не более чем на 10% населения», — добавляет она.
Мильчакова называет три фактора, которые могли повлиять на рост коэффициента Джини.
Во-первых, это массовый рост зарплат, но не у всех, а только в тех отраслях и на тех предприятиях, которые занимаются добычей сырья или производят стратегически важную для страны технологическую продукцию, в основном двойного назначения.
Во-вторых, из-за высокой инфляции и замедления экономического роста в России в 2025 году усилилась дифференциация доходов по регионам.
В-третьих, высокой дифференциации доходов способствовали высокие процентные ставки по вкладам и долговым ценным бумагам, а также рост доходов от собственности.
«С одной стороны, высокие проценты по вкладам позволяют людям дополнительно заработать, но, с другой стороны, всё еще значительная часть населения не может себе позволить откладывать деньги на будущее», — рассуждает Мильчакова.
По ее предположению, высокий уровень неравенства может стать основой для дальнейшего повышения налогов — от НДФЛ до доходов от собственности. Тем более, добавляет она, что в условиях бюджетного дефицита эта тема стала еще более актуальной, чем несколько лет назад.
Почитайте, почему в России вырос спрос на наличные деньги: дело не только в нестабильной работе интернета. А еще россияне стали больше тратить на продукты — эксперты говорят о снижении благосостояния населения.