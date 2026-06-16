Назад в 90-е? Почему в России рекордно выросла пропасть между богатыми и бедными

Вот как Росстат объяснил необходимость расчетов по новой формуле:

«Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года позволит оценить неравенство доходов после вычета налогов и с учетом региональной дифференциации. Введение такого показателя является распространенной международной практикой при применении дифференцированной налоговой ставки».

Как пояснил Кабаков, изменение методологии во многом связано с переходом к более международно сопоставимым стандартам, но одновременно позволяет показать более сглаженную картину за счет учета налогов.

«В результате возникает параллельная реальность: „рыночное“ неравенство растет, а „посленалоговое“ выглядит ниже. В целом это означает, что перераспределительные механизмы частично компенсируют разрыв, но не меняют базовой тенденции: экономика по-прежнему распределяет рост в пользу верхних доходных групп», — подытожил он.