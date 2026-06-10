ТЦ-призраки, как в Америке: почему в России рухнули продажи одежды

Бум ТРЦ уходит в прошлое. Что дальше? Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

В России начали появляться торговые центры-призраки. Ранее с таким явлением уже столкнулись в США — там даже возникла субкультура сталкеров, собирающих фото моллов, умирающих из-за развития Amazon.

Тренд дошел и до нас: россияне стали более рациональными, реже покупают одежду в ТЦ и экономят на импульсивных покупках. Намечается тенденция «смерти» торговых центров, которую не замечает только ленивый. Причина кроется не столько в уровне доходов, сколько в смене парадигмы потребления, считает экономист Всеволод Спивак. Подробнее об этом феномене эксперт рассказал в эксклюзивном интервью для наших коллег из UFA1.RU.

«В США такое уже было»

— Россияне перестали покупать новую одежду в ТЦ, соответственно, центры пострадали. Считается, что люди сократили траты, потому что выросли тарифы ЖКХ на 40%, траты на кредиты из семейного бюджета — на 80%. Торговые центры умирают из-за этого?

Всеволод Спивак Колумнист Экономист

— Нет, причина не только в экономии. Главное — изменение модели потребления, из-за которой торговые центры массово теряют покупателя. Люди приходят померить вещь, а покупают ее потом на маркетплейсах, где она стоит дешевле. Это рациональная потребительская позиция. То же касается обуви, техники: ее смотрят в офлайн, а берут в интернете. А еще покупатель не так поддается покупательским импульсам, как раньше. «Проходил мимо и купил, потому что захотел» больше не работает.

— Арендная плата многих бутиков под миллион — пишут: «Из топ-20 фешен-брендов лишь четыре компании демонстрируют стабильность прибыли и оборотов».

— Конечно, это всё снижает выручку ретейла, а раз нет выручки, то им нечем платить арендную плату торговым центрам. Ведь что вообще такое торговый центр? Это совокупность арендаторов, каждый из которых порождает синергетический эффект: люди приходят в магазин электроники, заодно покупают вещи и даже обедают на фудкортах. Если нет интересных арендаторов, то торговому центру очень тяжело привлечь потребителя. Многие крупные бренды одежды уже закрыли свои точки.

Вспомним историю 2022 года, когда площади ушедших из страны Inditex, H&M, Zara с криками «ура» заняли российские бренды. Прошло четыре года, и выяснилось: управлять магазином в 3–4 тыс. кв. м очень трудно и дорого. И вот мы видим: «Глория Джинс» уже сокращается и уводит производство.

Интересно, что Владимир Мельников, владелец и основатель «Глории Джинс», начинал свое дело еще в Советском Союзе фарцовщиком. Он даже сидел за изготовление джинсов, но сумел выжить, сохранить бизнес и развивать его в самые сложные, хаотичные 90-е годы. А сейчас уводит производство за рубеж. Вообще, многие магазины зашли в торговые центры в 2022 году, но не смогли обеспечить собственную эффективность.

— А как за рубежом? Такая же ситуация?

— В США есть целые сайты, посвященные «мертвым торговым центрам». Тенденция, когда ТЦ строят, а потом они умирают, в принципе, всегда была и есть. В 2008–2009 годах у нас построили больше моллов, чем во всей Европе. Европа не увлекалась строительством больших торговых центров с таким энтузиазмом, как мы и США. Поэтому там и нет столь выраженной проблемы.

В 2017 году в США массово закрывались многие крупные ТЦ — связано это было с развитием Amazon и уходом покупателей на эту платформу. Вслед за ними в онлайн-продажи ушел и крупный ретейл. В итоге многие торговые центры как площадки просто перестали существовать.

В двухтысячные у нас был период насыщения. Голодные 90-е прошли, за несколько лет люди удовлетворяли спрос — скупали хорошие холодильники, стиралки, джинсы. Получили доступ к потреблению — и начали потреблять. И на этом рывке многие девелоперы начали строить массу торговых центров. На каждом шагу открывались салоны сотовой связи и огромное количество магазинов электроники. Сейчас этот бум закончился. Очевидно, что на фоне падения спроса часть ТЦ будет перепрофилироваться, а часть — сноситься.

— Сейчас хотят снести первый уфимский ТЦ «Башкирия». У этого торгового центра — история, многие сожалеют о нем. Или люди не заметят его исчезновения, раз торговые центры пустеют?

— Чисто коммерчески снос торгового центра 80-х годов и строительство там высотного жилья эффективнее, даже при нынешнем кризисе в отрасли, отмене льготной ипотеки и падения спроса на жилье. ТЦ построен в 80–90-е годы, он не старинный, относительно небольшой. У кого-то, может, будет ностальгия. Но с точки зрения коммерческой эффективности снос сейчас намного эффективнее. Горожане, конечно, заметят: исчезнут прогулочные зоны, произойдет уплотнение застройки, будут проблемы с парковками и садиками. Но это вопрос к муниципалитету.

Кинотеатры уже это прошли

— Кинотеатры тоже умерли? Можно ли так сказать?

— Нет, они чувствуют себя достаточно хорошо в коммерческом плане. В настоящий момент, с одной стороны, падает количество зрителей, но, с другой — кинотеатры теперь больше оставляют себе (раньше большую часть цены билета отдавали дистрибьютору). И вся эта ситуация, я думаю, их пока вполне устраивает. Другой вопрос: умерли кинотеатры одно-, двух-, трехзальные, может быть, четырехзальные. Потому что если у вас есть кинотеатр, скажем, шести- или восьмизальный, то у потребителя есть выбор. Человек привыкает ходить в те кинотеатры, где есть выбор и где постоянный прокат фильмов, где много фильмов и под большое количество залов создана инфраструктура.

Поэтому малозальные кинотеатры закрываются, но это не смерть вообще. Кинотеатры сейчас живут нормально — не развиваются, как раньше, но вполне адекватно существуют.

Вместо вывода

— То есть, подытоживая, мы не можем сказать, что люди обеднели и поэтому реже делают покупки в ТЦ?

— Если смотреть статистику за четыре года, уровень доходов населения рос и уровень накоплений тоже рос. Росла и закредитованность населения, но уровень накоплений — в полтора раза больше. То есть увеличивается объем кредитов, в том числе просроченных, но при этом и увеличиваются объемы депозитов. Я говорю о физических лицах. У населения сейчас на депозитах лежит больше 100 триллионов рублей. Это денежная масса физических и юридических лиц. Если люди эти деньги с депозитов снимут и пойдут покупать товары в магазины, это очень сильно увеличит инфляцию.

Если мы видим пустые торговые центры, это не значит, что люди обеднели. Хотя по субъективным ощущениям, в последние полгода началось падение доходов населения. В макроцифрах этого пока не видно. Но если смотреть последние четыре года, доходы выросли. То есть мы просто фиксируем пока, что рост потребления поменялся и люди стали тратить в другом месте, плюс они копят на депозитах.

Проблема торговых центров началась не полгода назад, а раньше. Люди стали тратить в другом месте — на маркетплейсах. С точки зрения экономики это глобальный тренд, а не обнищание.