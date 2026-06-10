Нас скоро будет некому лечить? Почему в России не хватает врачей даже в частной медицине

Кадровый голод добрался и до медицинской отрасли Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Российская медицина в странной ситуации. Денег в отрасли вроде бы много, зарплаты врачей растут… Но даже частные клиники дерутся за специалистов почти как футбольные клубы за нападающих. И вот парадокс: в государственных учреждениях врачи работать не хотят, потому что там мало платят, но и в частные клиники не идут, несмотря на высокие зарплаты. Почему так происходит и к чему это всё приведет, разбирался MSK1.RU.

Деньги бессильны против кадрового голода

Формально зарплаты в медицине действительно выросли. Особенно в крупных городах. В частных клиниках фонды оплаты труда раздуваются, но повышение окладов больше не дает прежнего эффекта. Врачей не прибавляется.

Потому что рынок внезапно выяснил неприятную вещь: специалисты — ресурс конечный. Их нельзя напечатать, как рекламные буклеты для новой сети клиник.

Молодой врач учится почти десятилетие. Потом еще несколько лет пытается понять, как вообще выжить в системе, где от него одновременно требуют человечности, скорости, отчетности, улыбки и способности принимать по двенадцать человек в час. После чего часть людей просто разворачивается и уходит.

«Кто-то уходит в представители фармкомпаний, кто-то — в компании по производству медтехники», — говорит президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин. Кто-то — в косметологию. А кто-то вообще меняет профессию, завязав с медициной полностью.

Причем, как отмечает Гальперин, государство уже много лет не публикует данные о том, сколько выпускников медвузов работают не по специальности. Но еще в середине 2010-х годов это было почти 40 процентов.

Частные клиники тоже внезапно страдают

Еще недавно казалось, что коммерческие клиники живут в отдельной реальности, где всё прекрасно: мягкие диваны, дизайнерский ремонт, анализы за пятнадцать минут и слово «чекап», которое автоматически делает обычную диспансеризацию (да-да, чекап — это она и есть, которая в районной поликлинике проводится бесплатно!) дороже в три раза.

Но кадровый дефицит добрался и до них — и начались буквально голодные игры. Одни клиники повышают ставки. Другие переманивают сотрудников бонусами. Третьи обещают «уникальную корпоративную культуру». Но и это не помогает, несмотря на то что участковым врачам всё-таки разрешили совмещать работу в государственной поликлинике с частной практикой. Правда, не совсем понятно, как это делать: сутки не резиновые, а график работы у доктора в поликлинике щадящим не назовешь.

К слову, Сергей Гальперин на этот счет очень точно заметил: прежде чем запрещать совмещение, нужно честно ответить на один вопрос: а сколько вообще должен получать врач на одной ставке, чтобы ему хватало на нормальную жизнь?

Медицина всё больше похожа на рынок услуг

Есть еще одна проблема, о которой говорит эксперт: медицина постепенно превращается не столько в лечение, сколько в продажу услуг.

«Во многих клиниках специалистов уже обучают не просто консультировать пациентов, а увеличивать средний чек», — объясняет президент Лиги защиты врачей. Звучит так, будто речь идет о сетевом магазине электроники, а не о людях в белых халатах.

Отсюда появляются бесконечные ненужные анализы, дополнительные обследования и консультации «на всякий случай». Не потому что врачи внезапно стали жадными. А потому что сама система начинает работать как бизнес-модель.

И это тоже влияет на кадровый дефицит. Многие специалисты просто устают жить между двумя крайностями.

«Часть ребят действительно будет [в бюджетных клиниках] романтически работать за нищенскую зарплату. Да, у них останутся те же идеи, за которыми они пришли, но они будут видеть, что всё не так, как им обещали. А деваться некуда! Часть уйдет из профессии и станет торговать лекарствами или медицинской аппаратурой, или часть уедет за границу. Но есть еще часть, которая изменит идеологию и начнет заниматься медицинским бизнесом. Наступят на свою совесть, зато смогут хорошо заработать, продавая пациентам те услуги, которые им не нужны», — рассказывает Гальперин.

Главная проблема кадрового кризиса в том, что быстрых решений здесь не существует. Нельзя за лето «подготовить еще терапевтов». Нельзя бесконечно повышать нагрузку.

«Нельзя удерживать людей исключительно разговорами про призвание, — добавляет наш эксперт. — Нужно менять всю систему здравоохранения. Потому что нехватка медиков — это только симптом большой болезни».