Спасение для измученного клерка или путевка в финансовую яму? Когда можно взять кредит на отпуск, а когда — нет

Немало россиян готовы залезть в долги, чтобы съездить на недельку к морю Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Неделя на пляже, закаты над морем, фотографии в соцсетях — и потом год, а то и два ежемесячных платежей за уже забытые впечатления. На такой кринж готовы сотни тысяч россиян, судя по недавнему опросу исследовательского центра SuperJob.

Летом 2026 года путешествовать собирается каждый третий работающий россиянин, и часть из них готова оплачивать отдых заемными деньгами. А вот где проходит граница между разумным финансовым инструментом и опасной ловушкой, разбирался MSK1.RU вместе с экспертами.

Отдыхать хочется всем. Платить потом — никому

Согласно исследованию SuperJob, отпуск этим летом запланировали 62% работающих россиян. Каждый четвертый собирается путешествовать по России, 7% — за границу. При этом 3% путешественников признались, что будут отдыхать в кредит. И это крайне опасная финансовая ловушка.

«Отдых остается потребительской, а не инвестиционной статьей расходов, — подчеркивает основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. — Основной риск заключается в том, что после отпуска человек сталкивается не только с повседневными расходами, но и с необходимостью обслуживать долг. Кроме того, использование заемных средств часто приводит к более высоким тратам, чем планировалось изначально».

Именно этот эффект хорошо знаком банкам и туроператорам. Когда человек платит не своими деньгами, психологический барьер расходов снижается. Вместо скромного отеля появляется вариант «чуть получше», вместо трех экскурсий — семь, а вместо бюджета в 120 тысяч рублей внезапно получается 180.

Когда кредит всё-таки можно оправдать

Полный запрет на кредиты для отпуска эксперты тоже считают чрезмерным. Бизнес-аналитик из экспертной группы PRoud.365 Виталий Лавринович отмечает, что универсального ответа на этот вопрос не существует.

«Иногда кредит на отдых может оказаться разумным шагом. Например, если уже накоплена основная часть суммы, а недостающая часть не создаст чрезмерной нагрузки на бюджет. Или если появилась возможность приобрести горящую путевку со значительной скидкой», — рассуждает Лавринович.

Еще один сценарий — ожидаемое поступление денег в ближайшем будущем. «Если крупное денежное поступление ожидается позже, а отдохнуть хочется прямо сейчас, кредит позволяет не откладывать поездку», — говорит эксперт.

Иногда всё-таки отдых критически необходим Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Наконец, существует фактор, который сложно измерить калькулятором. Речь о выгорании.

«Иногда смена обстановки критически важна для восстановления работоспособности и психического здоровья», — отмечает Лавринович.

Но здесь важно не путать необходимость восстановиться с желанием красиво провести отпуск ради чужого одобрения.

«Ред флаг»: когда кредит брать нельзя!

Финансовые специалисты, опрошенные MSK1.RU, практически единодушны в одном: существуют ситуации, когда кредит на отпуск превращается в прямую дорогу к проблемам.

Первый тревожный сигнал — отсутствие финансовой подушки.

«Если у вас нет финансового резерва, любая непредвиденная ситуация — потеря работы, болезнь или снижение доходов — способна превратить комфортный платеж в серьезную проблему», — предупреждает Лавринович.

Второй фактор — высокая долговая нагрузка. По словам эксперта, если на выплаты по кредитам уже уходит более 30% ежемесячного дохода, новый заем становится опасным.

Советник председателя правления «Национального банка сбережений» Анастасия Кудрявцева также призывает смотреть на ситуацию без отпускной романтики: «После возвращения из поездки эмоции и впечатления остаются, а обязательства по кредиту продолжаются еще несколько месяцев или даже лет».

И особенно болезненно это выглядит в условиях высоких банковских ставок.

«Нередко оказывается, что через несколько месяцев после путешествия человек продолжает выплачивать кредит за уже давно завершенный отдых», — говорит Кудрявцева.

Именно поэтому эксперты сходятся во мнении: если после оформления кредита придется экономить на базовых расходах, пользоваться кредиткой для покупки продуктов или тратить последние сбережения — поездку лучше отложить.

Как съездить в отпуск и не переплатить

Интересную альтернативу предлагает эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова. По ее словам, если у человека уже есть накопления и кредитная карта с длительным льготным периодом, можно использовать финансовую математику себе во благо.

«Положите накопления на вклад, пока ставки остаются высокими. Оплатите отпуск кредитной картой и верните деньги после закрытия вклада в пределах льготного периода», — советует Веселова.

В этом случае проценты по депозиту могут частично компенсировать расходы на поездку. Но Веселова подчеркивает ключевое условие: деньги необходимо вернуть до окончания грейс-периода. Иначе переплата съест всю выгоду.

Куда поехать без кредита

«Маркетинг и социальные сети создают иллюзию обязательного дорогого отдыха», — говорит Виталий Лавринович. Но бюджетный отпуск по-прежнему существует. Среди российских направлений летом и в начале осени наиболее доступными остаются:

Калининградская область — от 45–60 тысяч рублей на человека за неделю с перелетом из крупных городов;

Дагестан — 40–70 тысяч рублей за недельное путешествие с экскурсиями;

Карелия — 35–60 тысяч рублей;

Казань — короткий городской отпуск можно организовать за 25–40 тысяч рублей;

Алтай — от 50–80 тысяч рублей в зависимости от программы.

Из зарубежных направлений относительно доступными остаются:

Абхазия — от 40–60 тысяч рублей;

Армения — от 55–75 тысяч рублей;

Грузия — от 60–90 тысяч рублей;

Турция в конце сезона — от 80–120 тысяч рублей на человека;

Египет осенью — от 90–130 тысяч рублей.

Главный секрет экономии давно известен: не покупать отпуск в последний момент. Раннее бронирование, гибкие даты вылета, путешествия в сентябре и октябре, аренда апартаментов вместо гостиниц и отказ от туристических «ловушек» позволяют сократить бюджет на 20–40%.