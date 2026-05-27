В магазины перестанут поставлять технику известных марок: всё исчезнет?

Минпромторг внес изменения в перечень товаров, которые можно ввозить в Россию по механизму параллельного импорта. Приказ утвердили в конце ноября 2025 года, а часть положений заработала спустя шесть месяцев после публикации.

Из перечня убрали в том числе компьютерную технику брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba, электробритвы Braun, зубные пасты Biorepair, печатную технику и краски Ricoh, игрушки Spin Master.

В Минпромторге объяснили, что список для параллельного импорта пересматривают регулярно. Товары убирают из перечня, если:

их уже производят в России;

официальные поставщики по‑прежнему привозят их в страну;

на рынке достаточно российских аналогов.

Ведомство заверило, что сокращение списка не повлияет на ассортимент товаров в магазинах.

Президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук подтвердил ТАСС, что россияне по‑прежнему смогут приобретать нужную технику. Поставки будут идти через трансграничную торговлю, из дружественных стран, а также за счет отечественных аналогов, уже представленных на рынке.