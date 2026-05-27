НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 737мм 76%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,67
EUR 83,30
Почему не строят ТЦ
Цены на Даманском
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Массовое ДТП
Как отметить свадьбу в Ярославле
Что с третьим мостом
История учениц спецшколы
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Экономика В магазины перестанут поставлять технику известных марок: всё исчезнет?

В магазины перестанут поставлять технику известных марок: всё исчезнет?

Список товаров для параллельного импорта обновили

244
Известные бренды попали под ограничения | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИзвестные бренды попали под ограничения | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Известные бренды попали под ограничения

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Минпромторг внес изменения в перечень товаров, которые можно ввозить в Россию по механизму параллельного импорта. Приказ утвердили в конце ноября 2025 года, а часть положений заработала спустя шесть месяцев после публикации.

Из перечня убрали в том числе компьютерную технику брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba, электробритвы Braun, зубные пасты Biorepair, печатную технику и краски Ricoh, игрушки Spin Master.

В Минпромторге объяснили, что список для параллельного импорта пересматривают регулярно. Товары убирают из перечня, если:

  • их уже производят в России;

  • официальные поставщики по‑прежнему привозят их в страну;

  • на рынке достаточно российских аналогов.

Ведомство заверило, что сокращение списка не повлияет на ассортимент товаров в магазинах.

Президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук подтвердил ТАСС, что россияне по‑прежнему смогут приобретать нужную технику. Поставки будут идти через трансграничную торговлю, из дружественных стран, а также за счет отечественных аналогов, уже представленных на рынке.

Механизм параллельного импорта действует в России с марта 2022 года. Он позволяет ввозить товары без согласия правообладателей, а перечень разрешенной продукции периодически обновляют с учетом текущей ситуации на рынке.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Ноутбук Техника Параллельный импорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
284786942

Достижения

Свой среди своих

Свой среди своих

Зарегистрироваться на сайте

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

1 час
"приобретать нужную технику" - это не "приобретать технику Аsus, Acer и т.д.". Опять пытаются залечить словами. Отечественные "аналоги" со скромными показателями дороже проверенной недорогой техники в 2-3 раза. Но никто не возражает. Всем все нравится. Ну так платите, видно вам зарплаты подняли.
Гость
1 час
Изоляция всё сильнее.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем