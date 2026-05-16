Экономика Вы переплачиваете за коммуналку и теряете тысячи: привычки, которые помогут сэкономить на ЖКУ

Об этих способах знают далеко не все

Переплата будет невелика со светодиодными приборами | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Люди ежегодно переплачивают за коммуналку до 4 тысяч рублей, просто оплачивая лишние счета за электричество. За этим следует ряд ошибок, которые совершает почти каждый. Но есть способ сэкономить на ЖКУ.

Одной из распространенных ошибок считается использование устаревших ламп накаливания. Многие не гасят свет в пустых помещениях, ошибочно полагая, что постоянная работа выключателей вредит технике.

Переплата будет невелика со светодиодными приборами. А вот классическом оборудовании цифры в счетах лишь растут.

«Если у вас старые лампы накаливания (по 60–100 ватт), сумма вырастает в 6–10 раз: до 3 тысяч рублей в год „за воздух“. На мой взгляд, замена лампочек на энергосберегающий аналог, а не контроль за выключателями, поможет сохранить существенную часть бюджета», — рассказал деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь «Абзацу».

Еще одним расходом считаются электроприборы, оставленные в розетках. Чаще всего это телевизоры, микроволновые печи, компьютеры, роутеры и даже зарядка от смартфона. Даже в выключенном состоянии приборы и зарядка продолжают потреблять энергию даже в выключенном состоянии, находясь в режиме ожидания.

«За месяц подобные аппетиты могут обойтись около 100 рублей. А годовой итог приближается к сумме чуть больше 1 тысячи рублей. Применение сетевых фильтров и умных розеток, которые будут своевременно отключать приборы, может снизить затраты», — резюмировал собеседник.

По его словам, средняя LED-лампа потребляет всего 10 Вт и, если она горит впустую в трех комнатах по пять часов в день, это обходится примерно в 400 рублей в год. Однако, если использовать современные технологии и отключать приборы, когда они не нужны, можно сильно сократить расходы на коммунальные услуги.

Кроме того, можно сэкономить на коммуналке, если вы будете отсутствовать дома более пяти дней подряд. Но в этом случае есть ряд нюансов, подробнее о них мы рассказали здесь.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЖКУ Коммуналка и ЖКХ Экономия Экономика Электричество
Гость
16 мая, 15:35
Прикиньте, за год вы можете сэкономить целую тысячу рублей! 🤡🤮
Гость
16 мая, 15:44
сэкономить поможет только переезд из страны
