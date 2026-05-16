Экономика Пенсионеры за раз могут получить почти полмиллиона: кому и на каких условиях доступна выплата

Рассказываем, как получить деньги

Выплата доступна нескольким категориям граждан | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Часть пенсионеров может рассчитывать на единовременное получение всех пенсионных накоплений. О том, как это сделать, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Право на накопительную пенсию имеют россияне младше 1967 года рождения, за которых работодатели отчисляли в накопительную часть 6% от взносов до 2014 года. Также накопления формировались с 2002 по 2004 год у мужчин 1953–1966-го и женщин 1957–1966 года рождения.

После 2014 года пенсионные накопления «заморозили», но счет можно было пополнять добровольно, например, с помощью средств маткапитала.

«Граждане, имеющие право на накопительную пенсию, могут обратиться за ее назначением на пять лет раньше текущего пенсионного возраста: в 55 лет — женщины и в 60 лет — мужчины. Такое право есть и у тех, кому положена досрочная страховая пенсия», — объяснила финансист в разговоре с «Прайм».

Размер выплаты накопительной пенсии в месяц не должен превышать 1628,8 рубля (то есть 10% от суммы федерального прожиточного минимума пенсионера). Это эквивалентно накоплениям в размере 439 776 рублей. Если на накопительном счете денег меньше, то их отдадут сразу. Если больше — выплата этой суммы будет ежемесячной пожизненной.

Чтобы получить все свои пенсионные накопления, пенсионеру нужно подать заявление в Социальный фонд или в негосударственный пенсионный фонд, в котором хранятся деньги.

Ранее мы рассказывали о всех доплатах к пенсии, которые можно получить в 2026 году.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Гость
20 марта, 07:29
А как вообще будет учитываться инфляция при растягивании выплат накопительной части? Деньги сильно обесцениваются год от года. Похоже на очередное кидалово. Откладывал дорогие деньги, а выплачивать будут обесцененными.
Гость
20 марта, 08:55
Накопительная пенсия - моя собственность. Почему мне ее цедят по чайной ложке в месяц?
