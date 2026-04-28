Набиуллина ответила на обвинения в падении экономики: новости 28 апреля

Глава ЦБ рассказала о главной экономической тенденции через 10 лет Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 апреля.

В Южном Судане разбился пассажирский самолет

На подлете к столице Южного Судана Джубе потерпел крушение пассажирский самолет Cessna 208 Caravan компании CityLink Aviation. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, находившихся на борту. Об этом сообщило кенийское издание Eastafrican со ссылкой на южносуданское управление гражданской авиации.

Самолет вылетел из аэропорта города Йеи в Джубу и пропал с радаров через полчаса после взлета. Он рухнул на землю в 20 километрах от столицы. Расстояние между городами составляет 170 километров. На борту находились 13 пассажиров и один пилот: 12 граждан Южного Судана и 2 кенийца.

По предварительной версии, причиной трагедии стала плохая видимость из-за неблагоприятных погодных условий. На месте падения продолжаются поисковые работы.

Что будет с инфляцией

В середине апреля рост потребительских цен в России практически остановился. Однако это не начало долгого периода низких цен, а временное явление. Такое мнение в прогнозе для Городских медиа высказал генеральный директор и основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

По его словам, есть три фактора, которые говорят о риске ускорения инфляции во втором полугодии. Первый — технический: в пересчете на год показатель даже немного вырос (с 5,8 до 6,0%), то есть устойчивого замедления пока нет. Второй — внешние риски: напряженность на Ближнем Востоке ударит по ценам на сырье, что отразится на российской экономике через импорт и инфляционные ожидания. Третий — внутренний баланс приоритетов: власти могут частично «пожертвовать» инфляцией ради роста ВВП.

Зайцев прогнозирует умеренное ускорение инфляции во втором полугодии. Основными драйверами станут внешние факторы и постепенное смягчение денежно-кредитной политики.

Что ждет экономику через 10 лет

Через десять лет экономику будут определять тектонические технологические изменения. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите».

По ее словам, исходя из наблюдаемых трендов, сработают именно технологические сдвиги. Они будут определять условия для бизнеса, работы финансовой сферы и всей жизни. Главным вызовом Набиуллина назвала необходимость сохранить конкуренцию и не сделать людей заложниками монопольных структур в рамках платформенной экономики.

При этом она подчеркнула, что макроэкономическая стабильность остается важнейшей основой. Без нее даже на фоне тектонических технологических сдвигов устойчивого развития не получится.

На руднике в Бурятии сошла лавина

В Бурятии на руднике «Ирокинда» сошла снежная лавина. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

В момент схода девять человек расчищали технологическую дорогу. Трое из них смогли выбраться самостоятельно, тела четырех погибших уже достали из-под снега. Точное количество пострадавших и их местонахождение уточняется.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. На место выехала следственно-оперативная группа. Причины случившегося выясняются.

Список симптомов «попкорновой болезни» стал шире

Российские врачи теперь диагностируют облитерирующий бронхиолит («попкорновую болезнь») не только по характерному хрусту при дыхании, но и по другим признакам. Об этом сообщила ассистент кафедры госпитальной терапии Пироговского университета Татьяна Ким.

Среди новых критериев — нарастающая одышка, сухой кашель, свистящее дыхание, быстрая утомляемость, учащенное сердцебиение и нарушение сна. В тяжелых случаях врачи обращают внимание на цианоз (признак дыхательной недостаточности), пишет ТАСС.

Диагноз ставят на основе анамнеза и инструментальных методов: компьютерной томографии высокого разрешения (симптом «матового стекла»), спирометрии и диффузионного теста. В сложных случаях проводят биопсию легких. Лабораторные анализы играют вспомогательную роль.

В Индонезии при столкновении поездов пострадали 80 человек

В индонезийском городе Бекаси столкнулись два состава. В результате аварии погибли 7 человек, еще более 80 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Авария произошла на станции «Бекаси-Тимур». Один из составов — поезд дальнего следования — протаранил последний вагон пригородной электрички. По данным агентства, в нем находились только женщины.

За навязчивую рекламу без согласия можно получить деньги

Граждане вправе через суд потребовать возмещения морального вреда, если получают рекламу без своего согласия. Об этом сообщила доцент кафедры гражданского права Университета имени Кутафина (МГЮА) Дарья Климанова.

Распространение рекламы по каналам связи без согласия человека нарушает его права и противоречит закону о персональных данных, пояснила юрист. В таком случае гражданин может обратиться в уполномоченный орган или в суд. Там можно потребовать прекращения обработки персональных данных и компенсации морального вреда, передает ТАСС.

Ответственность за нарушение правил обработки персональных данных несет оператор, который их обрабатывает, добавила Климанова. Она также отметила, что защита прав граждан в этой сфере становится всё более актуальной.

Когда начнутся летние каникулы

Минпросвещения рекомендовало провести летние каникулы с 27 мая по 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для учеников 9-х и 11-х классов завершение учебного года привязали к расписанию ОГЭ и ЕГЭ. Учебный год традиционно начинается 1 сентября, а закончиться он должен не ранее 26 мая.

В Минпросвещения отметили, что ежегодно направляют в регионы рекомендуемый график каникул. Однако школы и другие образовательные организации могут корректировать его на местах с учетом локальных особенностей.

Мишустин предупредил об опасности искусственного интеллекта

Легкость применения искусственного интеллекта создает риск формирования ложного убеждения, что можно прожить без профессиональных знаний. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе тематического марафона.

Глава правительства подчеркнул, что ключевая угроза заключается не в исчезновении отдельных профессий, а в снижении мотивации к обучению и фундаментальному освоению знаний. По его мнению, самые востребованные специалисты — те, кто умеет разбираться в сути вопросов и самостоятельно создавать новое. Именно такие люди смогут двигать прогресс дальше, добавил Мишустин.

Путин призвал увеличить охват граждан репродуктивной диспансеризацией

Необходимо расширить число граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф.

По словам главы государства, это касается как женщин, так и мужчин. Путин подчеркнул, что такая мера поможет увеличить количество родителей.

В свою очередь, Мурашко отметил, что диспансеризация набирает популярность. К ней стали активнее присоединяться и мужчины, чему в министерстве несказанно рады.

ОАЭ выходят из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты приняли решение покинуть Организацию стран — экспортеров нефти и расширенный альянс с 1 мая. Это следует из заявления властей, которое связано с пересмотром производственной политики и долгосрочным стратегическим видением.

Выход ОАЭ из ОПЕК — нехороший сигнал, заявил в эфире «Радио РБК» бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Он связал это решение с последствиями войны Ирана и США, включая перекрытие Ормузского пролива, отток туристов и удары по базам США в регионе. По его словам, Эмираты несут большие потери, а в стране проживает около 70 тысяч россиян с двойным гражданством.

В России сокращают персонал, но повышают зарплаты

В некоторых российских отраслях одновременно сокращают сотрудников и повышают зарплаты. Такая практика наблюдается в IT, логистике и медицине, сообщил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Это связано с цифровой трансформацией и автоматизацией процессов, пояснил эксперт. Компании оптимизируют затраты и переориентируются на более квалифицированные кадры, способные работать с новыми технологиями, пишет ТАСС.

В IT-секторе активно внедряют искусственный интеллект, что ведет к сокращению сотрудников на рутинных задачах. При этом растет спрос на разработчиков, ML-инженеров и экспертов по кибербезопасности. Их зарплаты увеличивают, чтобы удержать от перехода к конкурентам. Аналогичные процессы идут в производстве, логистике, розничной торговле, медицине, консалтинге и бизнес-услугах.

Набиуллина заявила о беспрецедентном дефиците рабочей силы в России

В современной России еще никогда не было такого острого дефицита кадров, как сейчас. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите».

Она подчеркнула, что ситуация на рынке труда оказывает влияние на всю экономическую картину в стране. В ЦБ отмечали, что напряженность на рынке труда постепенно снижается, однако безработица по-прежнему находится на историческом минимуме.

Набиуллина ответила на обвинения в падении экономики

Центробанк иногда обвиняют в намеренном замедлении экономического роста, однако у регулятора нет выбора в условиях высокой инфляции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите».

«Иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора», — сказала она.