В России появится единый реестр банковских карт: что это и как он повлияет на нас

В России в 2026 году создадут единый реестр банковских карт. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития РФ Иван Лебедев.

«Мы вышли на оптимальное количество (банковских карт — РФ). Более того, Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт», — сказал он.

Лебедев добавил, что у граждан на руках «много кредитных карт, которые привязаны и имеют статус банковской карты». Замминистра уточнил, что ЦБ и Минцифры хорошо проработали вопрос создания единого реестра и решили все «чувствительные моменты».

«Сегодняшняя конструкция отвечает и потребностям граждан, и задачам государства по регулированию в этой сфере», — приводит слова замминистра «Интерфакс».

В Банке России рассказали, что действительно прорабатывают создание единого реестра, сроки запуска и необходимые изменения законодательства, пишет ТАСС.

Отметим, что в марте 2025 года глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество банковских карт на одного человека до 20 штук, из одного банка — не более пяти карт. Она объяснила, что это необходимо для борьбы с дропперами.