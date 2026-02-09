НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

вос.

 756мм 77%
Подробнее
0 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Сбили БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Экономика В России появится единый реестр банковских карт: что это и как он повлияет на нас

В России появится единый реестр банковских карт: что это и как он повлияет на нас

Базу обещают создать уже в этом году

991
В России появится единый реестр банковских карт: что это и как он повлияет на нас | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаВ России появится единый реестр банковских карт: что это и как он повлияет на нас | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа
Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

В России в 2026 году создадут единый реестр банковских карт. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития РФ Иван Лебедев.

«Мы вышли на оптимальное количество (банковских карт — РФ). Более того, Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт», — сказал он.

Лебедев добавил, что у граждан на руках «много кредитных карт, которые привязаны и имеют статус банковской карты». Замминистра уточнил, что ЦБ и Минцифры хорошо проработали вопрос создания единого реестра и решили все «чувствительные моменты».

«Сегодняшняя конструкция отвечает и потребностям граждан, и задачам государства по регулированию в этой сфере», — приводит слова замминистра «Интерфакс».

В Банке России рассказали, что действительно прорабатывают создание единого реестра, сроки запуска и необходимые изменения законодательства, пишет ТАСС.

Отметим, что в марте 2025 года глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество банковских карт на одного человека до 20 штук, из одного банка — не более пяти карт. Она объяснила, что это необходимо для борьбы с дропперами.

В конце декабря инициативу внесли в Госдуму вместе со вторым пакетом поправок по борьбе с кибермошенничеством. Теперь она проходит рассмотрение.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Банковская карта Банк Кредитка Реестр
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
JayroslavMudryi

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

9 февраля, 23:55
короче--отберут и возможность кредитнуться по льготному периоду!
Гость
9 февраля, 23:08
Заблокированных?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем